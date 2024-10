Revue de presse du 20 octobre, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 20 octobre 2024 à 09:49

Au programme de la revue de presse du 20 octobre 2024 : la visite de la ministre de l’Agriculture qui n’apaise pas les tensions, les effets durables de la sécheresse. À peine de retour, Nasdas crée la polémique. Et que comprendre d’une tramontane plus discrète.

Une visite ministérielle qui n’apaise pas les tensions

Lors de son déplacement, la ministre de l’Agriculture a constaté les dégâts de la sécheresse. Mais sa visite est loin d’avoir rassuré les agriculteurs. « Dégoûtés » après la visite d’Annie Genevard, les agriculteurs des Pyrénées-Orientales menacent de « tout bloquer », rapporte vendredi 18 octobre France Bleu Roussillon(Nouvelle fenêtre). La nouvelle ministre de l’Agriculture s’est rendue jeudi 17 octobre dans le département, un peu plus de huit mois après son prédécesseur Marc Fesneau.

La Croix / Crise agricole : les agriculteurs en colère sont de retour dans la rue

Dans le Gers, mais aussi dans le Tarn-et-Garonne et la Marne, les agriculteurs ont manifesté pour dénoncer le « manque de mesures concrètes et durables de l’État », après les promesses faites en début d’année. Selon eux, la simplification administrative annoncée n’a toujours pas été mise en œuvre. (…) La nouvelle ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, est venue jeudi 17 octobre dans les Pyrénées-Orientales, où la situation des vignerons est critique, face à une sécheresse sans précédent. « J’entends le désespoir. J’entends la détresse. Elle peut nourrir la colère. Ça je peux le comprendre (…) le tout c’est que tout se fasse dans le calme, sans violence », a affirmé la ministre.

Effets de trois ans de sécheresse dans les Pyrénées-Orientales

Les trois années de sécheresse ont laissé des traces dans le département. Sommés de faire preuve de « résilience » et de « sobriété », les agriculteurs se sentent abandonnés. Plantée dans ses vignes sous le soleil déclinant, Éliane Beceiro contemple les sarments desséchés, les yeux baignés de larmes. Aux branches anémiques pendent des raisins confits… Ils ont séché sur pied, avant même la récolte. Les vendanges – ses dernières – viennent de s’achever dans cette plaine de Rivesaltes, au nord de Perpignan, où s’enracine la vigne depuis l’Antiquité. Elles n’ont quasiment rien donné.

Ces centres commerciaux frontaliers qui « aspirent » les clients des Pyrénées-Orientales

Ce temple de la consommation a inauguré son expansion samedi, un géant à une dizaine de kilomètres de la France. La réplique de la Pyramide du Louvre, une tour Eiffel de 37 mètres de haut… Situé de l’autre côté de la frontière, en Espagne, à une dizaine de kilomètres de la France, Gran Jonquera est un nouveau temple de la consommation.

Première polémique après le retour de Nasdas

Le rappeur Werenoi organisait ce vendredi un évènement ouvert au public au magasin Footkorner, situé à Châtelet, à l’occasion de la sortie de son nouvel album. Parmi les invités, l’influenceur perpignanais Nasdas dont la présence a provoqué l’hystérie des fans. Ce qui devait être un simple évènement promotionnel s’est transformé en véritable chaos. Ce vendredi 18 octobre, le rappeur Werenoi avait donné rendez-vous à ses fans au magasin Footkorner de Châtelet (Paris), où se tenait un pop-up store dédié à la sortie de son nouvel album « Pyramide 2 ».

Que comprendre de l’évolution de la tramontane ?

Les scientifiques constatent ces dernières années une baisse du nombre de jours de tramontane dans le Languedoc et le Roussillon, avec une tendance comparable pour le mistral. Un changement qui a un impact sur les cultures, en renforçant le réchauffement local. (…)

«La tramontane souffle en moyenne un jour sur trois à plus de 60km/h sur le Languedoc-Roussillon. Sur la période 1981-2010, on compte 122jours en moyenne à Perpignan, et 144 à Narbonne. En 2022, la tramontane s’est montrée discrète, avec seulement 90 jours enregistrés à Perpignan, soit environ un jour sur quatre, un minimum depuis 1981. À Narbonne, le record de 95 jours en 1993 n’a pas été battu, mais approché avec seulement 104jours», explique-t-on au sein du service public météorologique.

Depuis quelques années, la tramontane, dont la caractéristique est de se montrer violente et froide, se fait donc plus rare alors que les masses d’air chaud venant d’Afrique, elles, stagnent plus durablement au-dessus de la Méditerranée. Un double phénomène qui accentue, particulièrement en été, la sensation de chaleur dans le sud de la France. Ainsi présenté, le raccourci liant réchauffement climatique et baisse du nombre de jours de vents froids paraît évident… Mais, sur le plan scientifique, l’hypothèse se révèle plus complexe à confirmer.