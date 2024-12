248 contrôles sur l’Autoroute A9 : Une opération inédite bientôt déclinée en Espagne ?

248 ! C’est notre chiffre de la semaine… et le nombre de personnes contrôlées par les forces de l’ordre sur l’autoroute A9 en une seule nuit. Du jeudi 5 au vendredi 6 décembre 2024, un important dispositif était déployé dans le sens Espagne-France, sur l’aire de repos Pavillon-Est. Photo issue des archives MIP.

Un contrôle routier inédit qui a mobilisé cinq administrations, 23 militaires de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR66), huit réservistes gendarmerie et deux équipes cynophiles. « Durant 2h30, l’autoroute a été fermée à hauteur de l’aire de repos. Tous les véhicules qui roulaient dans le sens Espagne-France ont été contrôlés », assure Patrick Sanchez, commandant de l’EDSR. « Ce type de dispositif mobilise différents services qui se côtoient au quotidien sur certaines affaires ».

Un contrôle routier inédit organisé sur l’A9

Selon le gendarme, 220 véhicules ont été passés au crible par les forces de l’ordre, la DREAL*, l’OFB**, la BRC***, la DGFIP**** et les services vétérinaires. Sur cet axe routier très fréquenté, les gendarmes ont fait la chasse aux stupéfiants, armes et autres produits illicites. Mais ce n’est pas tout, puisque le but de cette opération d’envergure est de s’attaquer aux trafics en tout genre, comme les infractions liées à la chasse ou au transport d’espèces animales protégées.

Pour dévier l’intégralité de la circulation sur cette aire de repos, les gendarmes ont constitué deux zones distinctes pour les poids lourds et les camionnettes et une autre destinée aux véhicules légers. « C’est le premier contrôle de ce type organisé dans le département », nous explique le commandant de l’EDSR, qui se félicite du déroulement des opérations. En effet, le contrôle routier a porté ses fruits.

52 infractions relevées par les gendarmes des Pyrénées-Orientales

Parmi les infractions relevées par les gendarmes, on compte deux conducteurs en état alcoolémie, quatre conduites sous stupéfiants, sept détentions d’usage de stupéfiants. Ainsi que 34 infractions sur les surcharges relevées, principalement sur des camionnettes, un défaut d’assurance, un non-port de la ceinture de sécurité, et un défaut de contrôle technique.

« Nous avons également remis trois personnes étrangères, en situation irrégulière, à la police aux frontières », précise le militaire. De son côté, la DREAL comptabilise quatre délits et deux contraventions liées au dépassement du temps de repos/conduite des conducteurs poids lourds.

Deux chauffeurs ont également été sanctionnés pour transport de matière dangereuse – des extincteurs périmés. « Les conducteurs sont soumis à certaines restrictions et à justifier de certains équipements », précise Patrick Sanchez. Tout véhicule de transport routier doit par exemple être équipé d’un nombre minimum d’extincteurs.

Un dispositif qui pourrait être reproduit en Espagne

« Le fait que l’on soit frontalier de l’Espagne favorise les trafics, notamment les stupéfiants, l’alcool, le tabac », prévient le commandant de l’EDSR. « C’est ce type d’infractions que l’on recherche principalement. » D’autres contrôles du même type sont déjà planifiés, tout début 2025.

« Nous avions également à nos côtés les Mossos d’Esquadra (police régionale catalane). Ils étaient présents en tant qu’observateurs, dans le cadre d’une coopération transfrontalière », nous apprend le gendarme. Ces contrôles de grande ampleur pourraient prochainement être reproduits en Espagne.

*Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

**Office français de la biodiversité

***Brigade de contrôle et de recherche

****Direction générale des Finances publiques