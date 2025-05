Guide I Nuit des musées dans les Pyrénées-Orientales : Une immersion inédite au cœur des lieux de culture

Article mis à jour le 14 mai 2025 à 09:14

Samedi 17 mai 2025 débute la 21e édition de la Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture. En France et partout en Europe, près de 3 000 musées ouvriront leurs portes aux visiteurs, à la nuit tombée. Dans les Pyrénées-Orientales, plusieurs lieux de culture proposent de découvrir leurs collections et expositions temporaires de façon inédite.

En 2024, plusieurs milliers de visiteurs, de tous âges et de tous horizons, ont participé à l’événement. Un nombre qui ne cesse d’augmenter, tout comme celui des établissements participants. Le succès auprès du jeune public se confirme d’année en année et s’explique sans doute par l’opération « La classe, l’œuvre ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. De nombreux projets ont vu le jour entre des classes et des musées, encourageant ainsi la venue d’un public scolaire et familial.

Quand l’art se danse, se touche et se raconte

À Perpignan, le musée d’art Hyacinthe Rigaud organise un circuit nocturne intitulé « Dans l’intimité des collections ». Les visiteurs seront guidés par des étudiants en histoire de l’art qui leur feront découvrir les détails surprenants qui échappent généralement à leur attention. Les visites se déroulent toutes les demi-heures, par groupes de 20 personnes.

Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les réserves, en lien avec la thématique de cette édition 2025. La visite sera assurée par le régisseur des collections, qui travaille à la conservation des œuvres, ainsi qu’à la gestion de leurs emplacements.

Afin de sensibiliser le public aux personnes atteintes de déficiences visuelles, le musée propose un atelier pour découvrir les œuvres, les yeux bandés et guidés par les membres de l’association La vue au bout des doigts. Il faudra se fier à son toucher et son ouïe pour appréhender des objets pour lesquels la vue semble essentielle.

Chaque année, le musée Hyacinthe Rigaud propose des activités très diverses pour attirer un large public, y compris les plus petits. Lors d’ateliers de pratique artistique, les enfants prendront place dans les salles du musée pour laisser libre cours à leur imagination. Guidés par une artiste plasticienne, ils pourront imaginer leur « petit musée » en dessinant à l’intérieur d’un cadre.

Enfin, pour clôturer la soirée, les danseurs de l’école de danse Synopsis livreront un spectacle autour des portraits de Hyacinthe Rigaud, des paysages du littoral roussillonnais d’Étienne Terrus ou des sculptures d’Aristide Maillol. Une expérience immersive entre l’art et la danse.

Une pièce de théâtre sera également au programme autour du portrait officiel de Louis XIV, présent dans les salles du musée. « Les favorites de Louis XIV décident de se mener un combat sans merci pour savoir qui fut la préférée du roi. Ces femmes au destin exceptionnel inspireront Molière pour ses personnages », souligne le lieu de culture. Un spectacle réalisé avec la Formation Comédie Musicale de la Fabrica Centre d’Arts et de Productions.

À Perpignan, ces musées ouvrent leurs portes à la nuit tombée

De son côté, la Casa Pairal organise des visites flash avec Stéphanie Diaz, guide conférencière, sur l’exposition du moment « Chocolat et autres douceurs nord-catalanes ». La compagnie le Tympan dans l’œil proposera une animation avec des contes, des histoires, de la musique et des chansons, dans le sillage des traditions catalanes. À la nuit tombée, les visiteurs emprunteront les escaliers dérobés du château pour découvrir ses secrets.

À l’occasion de la Nuit des musées, le museum d’histoire naturelle présente deux expositions : « Les minéraux se révèlent avec éclat » et « Biodiversité, 10 lieux, 10 milieux ». À l’aide d’une lampe torche UV, les visiteurs pourront observer les couleurs des pierres dans l’obscurité. La deuxième exposition propose un panorama en images de dix milieux remarquables pour leur biodiversité : tropical, marin, polaire, désertique, urbain, méditerranéen ou passé…

Le musée des monnaies et médailles Joseph Puig fête le millième anniversaire de la ville de Perpignan et invite les visiteurs à découvrir les monnaies utilisées dans la cité. « Issues de l’atelier monétaire mais aussi produites dans l’ensemble du royaume aragonais et du bassin méditerranéen, elles trouvaient place dans la bourse et les poches des habitants. Du croat au florin, en passant par les pallofes et les monnaies de nécessité, l’histoire monétaire de la ville vous sera contée », annonce le musée.

Dans le jardin, les visiteuses et visiteurs pourront participer à plusieurs animations médiévales autour de la frappe des pièces. En fin de soirée, deux guides conférenciers retraceront le parcours de Joseph Puig, depuis sa découverte fortuite d’une monnaie du XIIe siècle jusqu’à la constitution d’une collection d’exception. Pour finir, le musée de l’école de la République proposera une visite d’une ancienne salle de classe, ainsi qu’un atelier d’écriture à l’encre.

Quel programme dans les autres musées des Pyrénées-Orientales ?

Ailleurs dans les Pyrénées-Orientales, le musée d’Art moderne de Céret propose une programmation théâtrale : « Ça se vend ça ?! Ou le syndrome du monochrome », inspiré de la pièce à succès « ART » réalisé par Yasmina Reza. « Avec humour et tendresse le Troupuscule théâtre aborde des sujets de société. Sous les regards croisés de trois amis, un tableau monochrome blanc payé au prix fort par l’un d’eux, nourrit des débats houleux et pourrait ébranler leur amitié », annonce l’équipe du musée.

Au musée d’art moderne de Collioure, les visiteurs partiront sur la piste des œuvres, pour lever le voile sur une sélection de tableaux. Plus tôt dans la journée, il sera possible de réaliser sa propre carte postale en souvenir de cette journée spéciale. Un deuxième atelier créatif attend les visiteurs qui pourront expérimenter le croquis de nuit.

Le musée du maréchal Joffre, situé à Rivesaltes, sera en accès libre toute la journée du 17 mai. Les visiteurs pourront découvrir le « Vainqueur de la Marne » et les nouvelles acquisitions du musée. À Thuir, les Caves Byrrh seront ouvertes pour la Nuit des musées. L’occasion de redécouvrir ce lieu emblématique des Pyrénées-Orientales.