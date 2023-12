Article mis à jour le 13 décembre 2023 à 12:42

Le Musée d’Art Hyacinthe Rigaud à Perpignan a récemment acquis une réplique du célèbre portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud. Cette œuvre, emblématique de l’artiste, symbolise sa prestigieuse carrière et trouve une place de choix dans le musée qui porte son nom​​.

En 1700, Louis XIV commande à Rigaud un portrait en pied de son petit-fils Philippe d’Anjou, le futur Philippe V, roi d’Espagne. Ce dernier demande également à Rigaud de peindre un portrait de Louis XIV, qu’il envisage d’emporter à Madrid. La toile, réalisée entre mars 1701 et janvier 1702, impressionne tant le monarque et la cour que l’œuvre reste à Versailles​. Le succès du portrait de Louis XIV par Rigaud a établi le peintre comme le portraitiste de l’élite européenne. Le roi a fait diffuser son portrait dans le royaume et auprès des cours étrangères, avec cinquante-six versions exécutées entre 1701 et 1721.

Histoire d’un tableau devenu le « portrait officiel » de Louis XIV

La réalisation du portrait est marquée par des défis, notamment la réticence de Louis XIV à poser pour le tableau. Des témoignages historiques, tels que les écrits de Madame de Maintenon et du marquis de Dangeau, révèlent les efforts déployés pour obtenir la coopération du roi, souffrant de goutte à l’époque. Ces documents décrivent comment, malgré ses douleurs, Louis XIV se prête à plusieurs séances de pose, témoignant de son engagement envers le projet et son désir de respecter la promesse faite à son petit-fils​​.

Le portrait de Louis XIV, réalisé par Rigaud, est bien plus qu’une simple représentation. Il incarne le pouvoir et la grandeur de la monarchie française à son apogée. Rigaud y dépeint le roi vieillissant, mais toujours majestueux, dans un costume de sacre orné de symboles royaux comme la couronne, le sceptre, et l’épée de Charlemagne. Le tableau est habilement composé, avec Louis XIV au centre d’une structure pyramidale, renforçant l’idée d’élévation et de pouvoir royal. Le portrait est également théâtralisé par l’utilisation d’un rideau drapé, symbolisant l’apparition plutôt que la simple présence du roi​​​​​​.

Portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud / Wikimedia.

Le portrait original de Louis XIV par Rigaud, actuellement au musée du Louvre, a donné lieu à de nombreuses répliques et copies. Ces répliques, réalisées par Rigaud et ses assistants, se trouvent dans divers lieux, y compris le château de Versailles, l’Observatoire de Paris, et la Bibliothèque Nationale de France. Sans oublier la récente acquisition d’une de ces copies par le Musée d’Art Hyacinthe Rigaud à Perpignan.

Hyacinthe Rigaud, du peintre au musée d’art

Né à Perpignan le 18 juillet 1659 et décédé à Paris le 29 décembre 1743, Hyacinthe Rigaud, formé à Montpellier avant de s’installer à Lyon puis à Paris en 1681, s’est consacré principalement à la portraiture, devenant l’un des peintres de portraits les plus prospères de la période baroque​​. Il est surtout connu pour ses portraits de Louis XIV et d’autres membres de la noblesse française​​. Sur les conseils de Le Brun, Rigaud a élevé le portrait à sa plus haute expression, devenant ainsi peintre du roi et laissant des traces importantes à Versailles​​.

Fondé en 1820, le Musée des Beaux-Arts de Perpignan a intégré des œuvres majeures de Rigaud dès sa création. En 1959, le musée a été renommé en l’honneur de l’artiste, et sa collection est devenue l’une des plus importantes dédiées à Rigaud, aux côtés de celles du Louvre et de Versailles​​. Depuis son agrandissement en 2017, le musée enrichit constamment sa collection, incluant plusieurs portraits de Rigaud acquis entre 2016 et 2023​​. Cette récente acquisition marque un jalon important pour la notoriété de la collection du musée​​.

La ville de Perpignan a intensifié sa politique d’acquisitions en faveur du musée depuis 2020, avec un budget de 560.000 € pour l’acquisition de 23 œuvres depuis 2019, soutenu par des financements publics et privés. Le musée organise également des événements culturels autour de ses acquisitions, comme des journées thématiques dédiées à Louis XIV​​. En outre, 29 acquisitions récentes accompagnent le portrait de Louis XIV, enrichissant à la fois les expositions temporaires et le parcours permanent du musée​​.