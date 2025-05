Ida Y Vuelta 2025 : l’artiste Olivier Grossetête cherche des volontaires pour construire une œuvre monumentale… en cartons

Cette année, le festival Ida Y Vuelta sera inauguré par un événement de taille – littéralement : l’artiste Olivier Grossetête appelle les Perpignanaises et les Perpignanais de tout âge et de tous horizons à venir l’aider à construire … une sculpture géante en carton. Photo Dunkerque 2023 © A.Lyleire

A la disposition des volontaires, cartons, scotch, et huile de coude. L’œuvre éphémère ainsi créée occupera la cour de l’Arsenal pendant tout le festival d’Ida Y Vuelta. Les monuments d’Olivier Grossetête se suivent et ne se ressemblent pas, impossible donc de prédire le rendu final de la création pour le plus grand festival de la Casa Musicale. « On essayera de se fondre dans l’espace [de la Casa] », anticipe l’artiste. « Il s’agit de s’inspirer des différents types d’architecture qu’il y a déjà, en rajoutant une couche [éphémère] à cette architecture en dur ».

Les constructions monumentales participatives : du montage à la démolition

Au début du processus, Olivier Grossetête et son équipe organisent des ateliers de préfabrication qui réunissent des participants de tous âges. « On est un peu les chefs de chantier », explique l’artiste. « On va essayer de capter les capacités des uns et des autres. Il y a plein de choses différentes à faire ! ».

Les éléments en carton nécessaires pour les toitures, arches, balcons, sont découpés et assemblés. Ces sessions constituent également des moments d’échange pour permettre de comprendre les techniques utilisées et s’approprier le projet.

Vient ensuite la construction proprement dite : Les pièces en carton sont assemblées et consolidées à l’aide de ruban adhésif. À mesure que le monument s’élève, le poids de l’édifice – pouvant dépasser une tonne et atteindre 20 mètres de hauteur – exige la mobilisation d’un nombre croissant de volontaires.

La dernière étape, c’est celle de la déconstruction, qui clôturera Ida Y Vuelta. La structure est d’abord renversée avant d’être piétinée par le public, les cartons écrasés, et collectés ensuite pour le recyclage.

Le carton et Olivier Grossetête, une histoire d’amour qui dure depuis 25 ans

C’est la première venue à Perpignan de l’artiste de 52 ans, diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Valence. Il s’est rapidement aperçu que la construction monumentale éphémère avait un double avantage : sortir l’art de son carcan précieux et intouchable, et rassembler les humains.

Sa toute première œuvre publique a été d’écrire la phrase « c’est du travail » à la main, sur du papier, plus de 6 000 fois. « Normalement, l’écriture, c’est du domaine de l’idée. Mais le fait de répéter « c’est du travail » autant de fois, ça devient ce que ça dit », explique l’artiste. « Je me suis pas mal baladé avec mes feuilles sans trop savoir quoi en faire. Et puis je les ai finalement déposées devant l’hôtel des impôts le dernier jour de la déclaration d’impôts. C’était ma déclaration de travail », sourit-il.

Olivier Grossetête

L’exposition éphémère ainsi créée rencontrera un succès inattendu. « Ça a été l’occasion de confronter mon travail avec le public, de discuter sur ce qu’est l’art, la répartition des richesses, l’espace public … Ca m’a plu. Et le lieu est important aussi. Le même travail devant Pôle Emploi [aujourd’hui France Travail, ndlr], ça change le discours. De même si on le met devant une école. L’interaction entre l’art et son espace est importante ». L’artiste avait trouvé son moyen d’expression.

Il développe le concept, et lance sa première œuvre en carton devant la mairie de la ville de Valence, où il étudie. Dans un souci d’économie, la mairie a décidé de supprimer des subventions, mais commence à éclairer sa façade la nuit. Ce qui fait tiquer l’artiste, c’est que cet éclairage s’interrompt à minuit, « comme Cendrillon », sourit Olivier Grossetête. « Alors j’ai voulu rajouter des tours en carton sur la mairie, pour rappeler Walt Disney. Mon intention première, c’était de venir questionner l’image du pouvoir et de le tourner en dérision ».

Il commence à monter ses cartons en atelier, et très vite, ses camarades viennent l’aider. Lorsqu’il sort ses constructions, devenues trop larges, pour continuer à les assembler en extérieur, les passants se joignent à eux spontanément. « C’est simple : J’avais besoin de monde pour que ça existe. Et du coup, les gens ont trouvé leur place. Je suis arrivé avec un besoin, une espèce d’idée, de rêve un peu fou. Les gens ont envie de voir le projet se réaliser, alors ils s’impliquent, et ça marche assez bien, c’est la force de ce projet-là ».

Les ateliers de construction sont ouverts aux inscriptions

Plusieurs groupes scolaires se sont déjà inscrits, mais l’artiste est encore à la recherche de volontaires parmi le grand public. Plusieurs sessions d’assemblage et de construction sont prévues, sans engagement de la part des volontaires.

Détail des dates des ateliers :

– le dimanche 1er juin, avec une première session programmée de 9h00 à 12h30, suivie d’une seconde l’après-midi, de 14h00 à 17h30.

– Une nouvelle session aura lieu le mercredi 4 juin, en soirée, de 18h00 à 21h30.

– Le vendredi 6 juin, les volontaires seront accueillis de 13h00 à 17h00 pour poursuivre l’assemblage des éléments. Ce même jour, à 18h30, se tiendra l’étape-clé de l’assemblage final et de l’élévation de la structure.

– Le démontage festif aura lieu le dimanche 8 juin à 20h00.

