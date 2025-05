À Perpignan, le célèbre festival Ida Y Vuelta annonce la couleur pour sa 28e édition

Alors que Perpignan vibre encore du festival D’a Sant Jaume Sem !, la Casa Musicale enchaîne avec son événement phare de l’année, Ida Y Vuelta, du 6 au 8 juin 2025. Mots d’ordre : un festival participatif, multifacettes et ouvert à tous et toutes. Photo © Lucille Descazaux / La Casa Musicale.

Une 28ème édition qui refuse de prendre une ride à Perpignan

L’enthousiasme des équipes de la Casa Musicale est palpable à l’évocation de l’événement d’ouverture : Le Monumental’Casa de l’artiste plasticien Olivier Grossetête. L’artiste marseillais se lancera dans la construction d’une œuvre éphémère en carton – et scotch – dans la cour de l’Arsenal. Un appel est lancé pour trouver des petites mains qui participeront à la construction de l’œuvre monumentale : Olivier Grossetête aura besoin de plus de 300 personnes pour le montage et l’installation la semaine précédant l’ouverture du festival.

Sont déjà prévus des collégiens et lycéens, jusqu’à des « élèves de la province de Gérone et des groupes de seniors de divers horizons », précise Yannick, attaché de médiation. L’œuvre sera constituée de plus de 1 300 cartons, fournis par l’entreprise Frutipack, pèsera près d’une tonne et ses ouvriers et ouvrières finiront par l’élever à la force des bras.

L’inauguration de l’œuvre, à 18h30, sera accompagnée de la musique de Samira Brahima, « rockeuse du raï [genre musical arabe], poétesse folk, diva soul à l’âme arabo-berbère » pour reprendre les mots de la Casa Musicale.

La scène Plaza proposera une soirée rap, facette musicale où Perpignan rayonne. La scène Rambla verra se succéder Raffut pour un « bal psychédélique », et les Skatalans, pour un mix « ska [style musical apparu en Jamaïque], rock et reggae ».

Un week-end en crescendo, jusqu’au dernier beat

Le lendemain, les deux scènes jongleront entre les fusions de styles musicaux. Alliance entre rumba gitane et cuivres cubains avec Yumitus Y El Tourné, hip-hop et punk californien avec Mycose of You, sonorités des Balkans et de l’orient avec Paradaïka, et Davy Kilembé pour sa poésie soul, folk et reggae.

Le dimanche de clôture ne se fera pas dans le calme. Iriwan présentera sa musique « berbère, blues du désert, rock, gnawa [style musical marocain] ou encore jazz ». Le Bal Crade revisitera le concept de bal traditionnel à grands coups de sonorités métalliques et de guitare saturée. La musique afro-cubaine de Las Panteras occupera la scène Plaza, suivie de Mahna-Mahna!, duo de « Mediterranean noise ». Enfin, à partir de 19h30, les DJ et musiciens du label Beatscope feront danser les foules depuis la scène Rambla jusqu’au milieu de la nuit.

L’œuvre de Monumental’Casa sera déconstruite, et cette fois, ce sont les pieds qui sont les bienvenus, pour aplatir les cartons avant de les envoyer à la benne.

Chaque jour, la scène des ateliers comme miroir de l’année écoulée

Ida Y Vuelta, c’est le point culminant d’une année à la Casa Musicale, c’est « la partie émergée de l’iceberg de tout ce qui s’y fait », pour sa directrice Rébecca Bouillou.

Tous les jours, la Fabric’A Casa occupera la scène Grande Cour, restitution d’une année d’ateliers artistiques tous publics, de la danse aux instruments de musique en passant par la chorale gospel ou le rap. Les participants et participantes étaleront leurs nouveaux talents et le public sera invité à passer de spectateur à participant.

Le Tropique du Papillon, pépinière spécialisée et volière à papillons située à Elne, transformera l’Arsenal en oasis de verdure. Et les « trampofolies » de l’artiste TOT, ces peintures géantes sur trampoline, seront disséminées dans l’ensemble de la Casa Musicale.

Une farandole d’associations locales tiendra un stand, de LGBT+66 à la Maison Bleue. Côté nourriture et boissons, on retrouve le Miam Collectif et Vernet au féminin, parmi d’autres prestataires résolument locaux.

« Ce qu’on partage, c’est comme le soleil : C’est un bien culturel gratuit »

Ida Y Vuelta persiste à rester un événement gratuit. « C’est la condition sine qua non de la mixité des publics », explique Rébecca Bouillou. « Sans cela, certaines personnes ne passeraient pas les murs de la Casa musicale ».

Les mesures de réduction d’impact environnemental sont remises sur le devant de la scène, notamment depuis la création du collectif de festivals engagés Echo(s), dont la Casa Musicale est l’un des membres fondateurs. Le public est incité à co-voyager via leur partenaire Festi’car, pour des solutions de trajets partagés à pieds, à vélo ou en voiture.

La ville de Perpignan a arrangé la récupération des quelque 1 300 cartons de l’œuvre monumentale d’Olivier Grossetête. Le festival espère obtenir la labellisation « Événement détonnant » de l’association Élémen’Terre, qui récompense les actions de réduction d’impact environnemental dans le cadre d’un événement culturel.