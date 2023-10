Article mis à jour le 27 octobre 2023 à 14:05

Ce 18 octobre 2023, Valentin Moignoux présentait ses briquettes aux membres du jury Alfred Sauvy . De l’âne catalan au prieuré de Serrabonne, Valentin ambitionne de créer les répliques de sites à fort potentiel touristique comme le Pont du Gard ou la Sagrada Familia. Les visiteurs de Carcassonne pourraient bientôt acquérir la cité en briquette de Lego conçues par le jeune catalan.

Les prémices de la briquette catalane nées lors du confinement

En mars 2020, les Français étaient priés de se confiner à leur domicile. Valentin était alors en 4e et a choisi de profiter de ce temps de pause contraint pour apprendre. «Tout a commencé durant le confinement, j’ai appris tout seul sur internet à programmer. J’ai d’abord développé un logiciel pour les associations qui organisent des rifles. Lors de ma rentrée en seconde, j’ai lancé la briquette. En 2023, je suis revenu au développement de logiciel. J’en ai donc créé un générant les emplois du temps des surveillants, pour les établissements scolaires.»

Le souvenir des lieux visités en version briquettes de Lego

Valentin est un passionné de Lego, il en a plein dans sa chambre. Le jeune homme aime également ramener des souvenirs de lieux qu’il visite. Il a donc décidé de lier ses deux passions et de se lancer dans l’entrepreunariat, sa troisième passion.

«Depuis tout petit, ma chambre est remplie de Lego. Dans les boutiques de souvenir, je cherchais des répliques que j’aurais pu construire et exposer chez moi, mais je n’en trouvais jamais. C’est là qu’est née l’idée de créer des emblèmes. Au même titre que les puzzles ou les boules à neige, ces imitations miniatures en Lego pouvaient faire un souvenir original.»

L’âne et l’escargot catalan à construire en briquettes

Avant de se lancer dans la réplique de la Sagrada familia, Valentin a réalisé l’âne catalan en 98 pièces. «J’ai designé le produit, la boîte et la notice. J’ai contacté des fournisseurs et j’ai aussi démarché plusieurs boutiques dans les Pyrénées-Orientales.»

Grâce au succès rencontré via Instagram, son premier stock d’ânes catalans plaît et encourage Valentin à se lancer dans le design d’un nouveau modèle, l’escargot. Le céphalopode et son camarade aux longues oreilles, sang et or, sont désormais en vente dans plusieurs sites, au nord et au sud de la Catalogne. Le jeune pradéen se targue d’avoir vendu plus de 1.000 pièces. L’équivalent de 100.000 briquettes lance avec espièglerie l’entrepreneur.

Le prieuré de Serrabone, le Palais des rois de Majorque et le château royal de Collioure

Par la médiatisation de son succès, les services du département des Pyrénées-Orientales contactent Valentin pour qu’il réalise la miniature des monuments du département. Le premier n’est autre que le prieuré de Serrabonne bientôt disponible dans la boutique de souvenir. « Il me faut entre deux semaines et un mois pour créer un nouveau site en briquettes.». Le Palais des rois de Majorque et le château royal de Collioure verront bientôt le jour.

Grâce aux ventes, et au design, le chiffre d’affaires de ce néo-entrepreneur devrait atteindre 24.000 euros en 2024. Une aventure qui a impressionné les membres du jury du prix Sauvy.

En cours de discussion pour réaliser la Cité de Carcassonne, Valentin n’en demeure pas moins un jeune en terminale qui passera son bac en 2024. Il espère, par la suite, intégrer une école de commerce.

