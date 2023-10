Innovation : quels sont les entrepreneurs catalans finalistes du Prix Alfred Sauvy ?

Article mis à jour le 27 octobre 2023 à 10:49

2023 marque l’anniversaire d’un quart de siècle du Prix Alfred Sauvy. Le 18 octobre 2023, les onze finalistes avaient sept minutes pour convaincre le jury du potentiel développement de leur projet ou de son impact pour l’économie des Pyrénées-Orientales.

Sous la bannière du brillant sociologue et économiste Alfred Sauvy, les entrepreneurs catalans dévoilent les pépites économiques des Pyrénées-Orientales depuis 25 ans. Parmi les lauréats du Prix Sauvy, quelques-uns font désormais partie du quotidien des Français, comme les verres personnalisables et réutilisables Écocup. D’autres poursuivent leur chemin en créant de l’emploi sur le territoire des Pyrénées-Orientales, à l’image des vélos Caminade.

Braham Henda, président de l’association du Prix Alfred Sauvy

Parmi les missions du prix Alfred Sauvy, les cadres catalans se sont donné pour objectif la détection et la promotion des entreprises innovantes des Pyrénées-Orientales. Via celles-ci, le prix ambitionne de soutenir l’emploi sur le territoire. De plus, chaque année, les membres du jury accompagnent et mettent à disposition leur réseau. Ils décernent plusieurs prix avec une dotation globale de 15.000€. Les lauréats seront dévoilés 6 décembre 2023.

Les cosmétiques made in Pyrénées-Orientales

AP99, l’infusion apaisante

Numa Bayzelon est le fondateur de la marque de cosmétiques AP99. Une idée née de plusieurs constats ; tout d’abord, celui du très faible taux de principe actif dans les cosmétiques sur le marché, souvent proposés dans des emballages peu propices au recyclage. L’énorme diversité de produits sur le marché est aussi une problématique pour le jeune entrepreneur. «Quand j’ai déménagé, en vidant ma salle de bains, je me suis rendu compte de la quantité astronomique de cosmétiques que j’avais. »

AP99 produit et commercialise de l’infusion apaisante, «un produit de soin naturel et innovant, anti-âge et réparateur, 100% actif.» Ou presque, car selon son créateur, «l’infusion apaisante contient 99% de produit actif et 1% d’amour !»

Numa Bayzelon créateur de AP99

«Nous avons créé un produit cosmétique qui n’est rien d’autre qu’un extrait hautement concentré de trois plantes agissant en synergie pour apaiser, lisser et protéger notre peau.». L’infusion apaisante contient de la camomille, du calendula et du marc de raisin pour ses propriétés antioxydantes. Le marc des raisins du domaine Cazes à Rivesaltes, tient à préciser Numa. Au-delà de sa propre entreprise, Numa souhaite également développer dans les Pyrénées-Orientales la filière du produit cosmétique.

Hana Kana, marque de beauté holistique

Devi Boscolo-Thiounn a quant à elle lancé Hana Kana. Une marque de beauté et bien-être holistiques. Il s’agit de voir l’humain dans son entièreté, dans sa dimension physique, psychique, psychologique et spirituelle confie Devi Boscolo-Thiounn. «J’utilise les valeurs, les principes de l’ayurveda et de la médecine chinoise dans une gamme conçue et fabriquée à Perpignan. En fondant Hana Kana, je cherchais l’équilibre entre des produits naturels et l’esthétisme des grandes maisons de luxe.»

Devi Boscolo-Thiounn fonde la marque Hana Kana

La jeune entrepreneuse rappelle son parcours professionnel au sein de maisons telles que Dior et sa recherche des médecines alternatives dans son combat personnel contre l’anorexie. Les plantes locales et l’eau de l’abbaye de Saint-Michel de Cuxa prennent une place importante dans la gamme Hana Kana.

Énergie propre et durable pour le prix Sauvy 2023

Ecologene, générateurs autonomes de production d’énergie solaire

Lors du grand oral, deux entrepreneurs présentaient des solutions utilisant l’énergie solaire. Ecologene conçoit des groupes électrogènes alimentés grâce à l’énergie solaire. Pour le fondateur d’Ecologene, Vincent Theven, il s’agit de produire de l’électricité grâce aux rayons du soleil et sans énergies fossiles et polluantes. «En ce moment, je travaille déjà avec Enedis qui utilise beaucoup de groupes électrogènes. Or, les groupes qu’ils utilisaient jusque-là étaient peu efficaces pour alimenter les clients coupés du réseau électrique. Grâce à l’Ecologene, en huit jours, ils ont économisé 2.000 litres de carburant, soit l’équivalent de 5 tonnes de CO2 ou 40 fois la distance entre Paris et Marseille en voiture.» Vincent Theven confie être pionnier sur le marché des groupes électrogènes de nouvelle génération. Il a déjà vendu 120 groupes sur les cinq départements de l’ancienne région Languedoc-Roussillon.

EcoTrack traque, le soleil pour une meilleure production d’énergie

EcoTrack, un projet porté par SESA, est une forme innovante de déploiement de l’Energie photovoltaïque par l’utilisation simultanée de surfaces de terrain pour la production d’énergie solaire et agricole. La structure mécanique amovible d’ombrière tracker dont le design innovant a été pensé pour intégrer, à la fois, une nouvelle génération de panneaux photovoltaïques souples ultralégers et l’utilisation d’une structure bois en remplacement de l’acier. L’innovation proposée par EcoTrack amène des avancées significatives. D’une part en matière de réduction des coûts de CAPEX, d’autre part concernant l’impacts environnementaux des projets agrivoltaïques.

E-ko Land met en scène l’univers apocalyptique

Cyril Taquet, fondateur d’Eko-land ne parvenait pas à s’y retrouver dans l’univers des jeux vidéo. «Cela m’a poussé à imaginer ce concept mêlant de la tech avec des valeurs sociales, humaines et surtout écologiques.» E-ko Land est un parc composé à plus de 90% de matériaux réutilisés : mobilier, décors, jeux, informatique, fins de série, matériaux de fin de chantier ou encore invendus. Tout ce qui peut avoir une seconde vie est bon à prendre. Le thème n’a pas été choisi au hasard car il nous permet une grande liberté d’action. E-ko Land travaille en synergie avec des recycleries et des associations du département, afin de consommer toujours mieux et toujours plus local. Chaque parc contribuera au réemploi de matières premières locales qui étaient auparavant destinées à être traitées en déchets.

Pour les amateurs de sensations, Eko-land passe en mode Halloween. «Fans de maisons hantées, zombies et monstres en tous genres, venez découvrir le performer game dans l’ambiance d’Halloween. Mettez à l’épreuve votre concentration et votre sang-froid… il vous en faudra pour supporter les épreuves qu’on vous a réservées. 5 jours de terreur… Du 27 au 31 octobre…»

Été caniculaire, la stratégie RSE adaptée au secteur de la culture

Été Caniculaire propose des stratégies RSE 360° et sur-mesure aux acteurs des industries culturelles, leur permettant d’atteindre leurs objectifs sociaux et environnementaux. Été caniculaire a pour volonté d’alerter, d’interroger le public quant à l’urgence climatique et ses conséquences majeures pour les systèmes végétaux, animaux et humains. En ce sens, l’entreprise tend à promouvoir des films et des auteurs visant à interroger l’avenir des êtres humains tout en proposant de nouveaux horizons pour penser l’avenir. Profondément attachée à son ancrage dans les Pyrénées-Orientales, Été Caniculaire favorise les productions locales, tout en développant des tournages dans les décors catalans.

Les lecteurs assidus de Made In Perpignan ont aussi pu découvrir les projets cinématographiques de Coline et Margaux Rivière. En septembre 2023, débutaient le tournage du court-métrage «Le Centre du monde». De Banyuls-sur-mer à la gare de Perpignan, «Le Centre du Monde» montre les dangers de l’exil et la course effrénée vers la liberté. C’est Loubna Abidar, connue pour son rôle dans «Much Love», qui incarnera cette réfugiée qui aspire à une vie meilleure pour elle… et son enfant à naître.

Kiido, l’application pour aider les familles mono-parentales

En 2021, la France compte plus de 24 % de familles monoparentales. Un nombre en constante augmentation, en France, en Europe mais aussi dans le monde. Kiido ou cette solution qui allège le fardeau des parents séparés, favorise le sentiment de communauté et de soutien pour eux et leurs enfants.

L’application, Kiido propose un réseau croissant de professionnels certifiés dans différents domaines de la coparentalité, tels que des médiateurs, des conseillers pour enfants et des avocats.

Le Graal santé pour attirer les médecins dans les Pyrénées-Orientales

Parce que l’accès aux soins sur un territoire est indispensable pour les personnes qui y vivent, il reste également fondamental pour le développement et la vitalité de son économie locale. Les Pyrénées Orientales et les départements limitrophes regorgent d’atouts mais peinent à attirer les nouvelles ressources. L’installation d’un nouveau soignant est le résultat d’une pluralité de facteurs professionnels et personnels. GRAAL SANTE intervient pour changer la donne et accompagner tous les acteurs concernés par la problématique de l’installation actuelle et future de professionnels dans nos territoires.

Operask propose un territoire connecté pour une sécurité renforcée

Operask est une plateforme web innovante qui redéfinit la gestion de la sécurité dans les installations ouvertes au public. En combinant des fonctionnalités avancées et une connectivité instantanée, Operask offre une solution complète pour la prévention et la supervision des situations d’urgence. Cela permet aux gestionnaires de mieux anticiper les risques, de prendre des décisions éclairées et de maintenir leurs établissements en conformité avec les normes de sécurité. OPERASK facilite également la communication entre les gestionnaires et les autorités locales, en assurant un échange d’informations fluide et en temps réel.

L’impression de béton 3D pour plus de créativité et d’innovation

3D Concrete est une entreprise spécialisée dans l’impression 3D en béton, offrant une technologie révolutionnaire dans le domaine de la construction (BTP) et du design industriel. Le milieu de la construction est en pleine évolution grâce aux différentes technologies à disposition. À ce jour, 3D Concrete repousse les limites techniques, technologiques et du design dans l’industrie du béton grâce à une nouvelle expertise et aux avancées technologiques. Avec son approche technologique innovante, 3D Concrete amène une valeur ajoutée à la dimension «SUR MESURE» dans cet environnement en la rendant réelle, prenant toute son envergure quant à sa définition dans le secteur du BTP.

Se souvenir des lieux visités en mode Lego ?

La Briquette est une marque de jeux de construction qui entend renouveler le marché du cadeau-souvenir. Elle propose des produits compatibles LEGO à l’effigie d’emblèmes de régions touristiques (monuments, symboles, parcs à thème…). Le principe du souvenir de briques peut se décliner à de nombreux sites historiques, à des régions entières, voire à l’international. Des structures plus précises, tels que des parcs à thème ou des musées, sont également proposées. Plus d’information à venir avec le portrait de Valentin Moignoux.