Le très relatif silence de Thierry Casasnovas pourrait-il encourager les victimes à parler ?

Article mis à jour le 5 août 2024 à 17:13

Mis en examen depuis mars 2023 pour huit chefs d’inculpation, dont abus de faiblesse et exercice illégale de la médecine, Thierry Casasnova s, surnommé « le gourou du cru » est, en théorie, soumis à un contrôle judiciaire strict.

Or malgré l’interdiction qui lui est faite de « participer ou d’organiser des stages ou formations en lien avec la naturopathie, l’hygiénisme, la santé ou le bien-être », le mis en cause prenait la parole lors d’une conférence le 11 mai dernier. La conférence de trop selon l’avocat de plusieurs parties civiles.

Contrôle judiciaire renforcé de Thierry Casasnovas, quel effet sur sa communication ?

Seulement quelques jours après la notification de renforcement de son contrôle judiciaire, Thierry Casasnovas publiait une nouvelle vidéo. La mise en scène est désormais bien rodée, assis derrière un bureau sur fond bucolique, Thierry Casasnovas s’adresse à sa communauté, son discours entre les mains.

« On vient de durcir mon contrôle judiciaire afin que je ne puisse plus m’exprimer. On m’interdit de parler de santé et de bien-être, et d’assister désormais à des conférences sur la santé et le bien-être entre autres. On me dit, vous êtes dangereux. » Le mis en examen se lance alors dans une explication de texte. Oubliant les campagnes de prévention contre l’alcoolisme, de promotion d’une alimentation équilibrée ou des bienfaits de l’activité physique, Thierry Casasnovas promeut « le miracle de la vie. » Puis il se fait porte-parole de ce même miracle, « celui qui souffle à ton oreille en disant : n’écoute pas ceux qui te disent que tu peux faire ce que tu veux. Que tu es totalement libre, libre de manger ce que tu veux, de te shooter de t’alcooliser, libre de rester assis sur ton canapé. Il ne t’arrivera rien, et s’il t’arrive un truc, t’inquiète, tu prendras un médoc et ça ira mieux. »

Le lendemain de cette première prise de parole, Thierry Casasnovas s’affiche encore plus messianique. Et si chaque malade ne se limite pas à sa maladie, selon le chantre du cru, chacun aurait en lui la capacité de croire en « sa puissance infinie de guérison ». En gros, la science contraindrait les malades aux béquilles, alors qu’il suffirait de leur dire, « lève toi et marche ».

Un rappel à l’ordre demandé par les parties civiles

Selon l’avocat d’une des présumées victimes, renforcement du contrôle judiciaire était une demande depuis sa mise en examen. Depuis le début de la procédure, Thierry Casasnovas n’a cessé de publier des vidéos vindicatives sur les réseaux sociaux prétendant qu’il subissait un acharnement de la justice. Autant de prises de paroles qui seraient un frein à l’enquête en faisant pression sur des victimes qui n’oseraient pas se faire connaître par la justice.

Par ailleurs, selon l’avocat, Thierry Casasnovas infléchît un peu son propos sur le volet santé ou bien-être, « il tend désormais à se placer comme une figure christique, un peu comme un martyr qui se sacrifierait pour ses fidèles. C’est une figure que l’on rencontre assez souvent chez les gourous. »

Sur les réseaux sociaux, Thierry Casasnovas affiche aussi son omniprésence pointant du doigt ceux qui ne vont pas dans son sens. « Il est dans la toute puissance », indique sur ce point l’avocat. « Une méthode pour faire taire ses adversaires, et qui marque aussi son autorité vis-à-vis de ses adeptes. » Si sur les réseaux ouverts, tel X ou Facebook, ses détracteurs le contredisent, sur Telegram, où le canal « RGNR » compte plus de 42 000 inscrits, Thierry Casasnovas est « totalement glorifié » confie l’avocat.

Au-delà de la mise en examen pour huit chefs d’inculpation, dont exercice illégal de la médecine et abus de faiblesse,Thierry Casasnovas a plusieurs litiges en cours devant la justice.