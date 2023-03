Mise en examen confirmée de Thierry Casasnovas pour huit chefs d’accusation

Article mis à jour le 10 mars 2023 à 20:35

Ce 10 mars, à l’issue de la garde à vue de Thierry Casasnovas, le Procureur de Perpignan adresse un communiqué de presse aux rédactions confirmant sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire.

«Thierry Casasnovas a été déféré devant le magistrat instructeur le 10 mars 2023 à 14 heures. À l’issue de l’interrogatoire de première comparution, il a été mis en examen des chefs d’abus de confiance, faux et usage de faux, exercice illégal de la médecine, et de la pharmacie, pratiques commerciales trompeuses, abus de biens sociaux, blanchiment et abus de faiblesse.»

Le Procureur précise que le chantre du jeûne et du crudivorisme est placé sous contrôle judiciaire. Il a notamment l’interdiction «de participer ou d’organiser des stages ou formations en lien avec la naturopathie, l’hygiénisme, la santé ou le bien-être.» Depuis l’annonce de sa garde à vue, les proches de Thierry Casasnovas appellent ses partisans à témoigner via un formulaire et utilisent à plein l’algorithme des réseaux sociaux. Retour sur deux ans d’enquête judiciaire.

En février 2021, Thierry Casasnovas cumulait 80 millions de vues et déjà 500 signalements pour dérives sectaires

Il y a deux ans, celui qui était encore conseiller municipal d’une petite commune du Vallespir n’avait pas encore fait la Une de tous les médias. Il était pourtant déjà bien connu de ses adeptes. Sa chaîne YouTube, Régénère, comptait déjà plus d’un demi-million d’abonnés ; à titre de comparaison, le Président de la République n’en compte que 300.000. Sur RGNR, lire Régénère, Thierry Casasnovas publiait des vidéos d’inspiration tutos – sur le bien-être santé prônant le crudivorisme ou encore le jeûne. Qualifié de charlatan voire de dangereux manipulateur par les plus critiques, érigé en porte-étendard de la naturopathie moderne par ses sympathisants, l’homme d’affaires alimentait ses vidéos de discours controversés. Les médecins et associations de s’inquiéter. Et une enquête judiciaire était lancée pour notamment exercice illégal de la médecine.

Ce natif de Perpignan, Thierry Casasnovas crée sa chaîne Youtube en 2011 depuis l’Asie du sud-est. À ses débuts, le routard aborde dans ses vidéos le crudivorisme. Une pratique alimentaire qui consiste à se nourrir exclusivement de produits crus – du fruit à la viande rouge en passant par l’œuf – ainsi que de jus de fruits et légumes. Sur Régénère, lancée en 2012, le catalan met en lumière son parcours dans une brève autobiographie. «À 33 ans, il souffre d’une tuberculose avancée, d’une hépatite, d’une pancréatite aiguë, d’un état de cachexie sévère avec un poids de 31 kg pour 1m75, et il est victime de trois arrêts cardiaques. La médecine ne lui donne plus qu’une semaine à vivre après plusieurs échecs de prise en charge.»

Soumis à une enquête préliminaire, Thierry Casasnovas passe en mode sous-marin en juillet 2021

Il en a fait sa plateforme de prédilection, Thierry Casanova annonce un «Clap de fin» sur YouTube. «Je n’avais pas la possibilité de publier sur ma chaîne YouTube sans prendre le risque de la voir sauter; débutait Thierry Casasnovas de manière solennelle. «Je vais tout expliquer. (…) Si moi j’arrête, si je me retire complètement, cela ne veut pas dire que Régénère va arrêter.» Il expliquait avoir subi deux avertissements successifs de la part de YouTube. « Au bout de la troisième c’est fini, c’est game over, comme dans les jeux vidéo ». Le Catalan se plaint alors d’un « déchaînement médiatique toute l’année 2020 et début 2021 à mon encontre ». Tout est renié en bloc. Tous les codes et le verbatim du complotisme sont bien là ; et pour Thierry Casasnovas, il n’y a pas débat. Pour se défendre, il cite Sylvie Simon, auteure de « Vaccin Hépatite B, les coulisses d’un scandale » : « (la Miviludes est) une police de la pensée, (…) et est le bras armé de l’Ordre des médecins ». Et il critique la crédibilité des signalements : « Quand on pense qu’il y a environ 110 millions de vues pour 600 signalements, pour moi, ce n’est rien du tout.»

En février 2022, la justice ordonne une perquisition et Thierry Casasnovas contrattaque en reprenant ses vidéos

Thierry Casasnovas confirmait lui-même via un live Youtube la perquisition à son domicile de Maureillas le 16 février. C’est durant un live avec Guy Tenenbaum, autre Youtuber qui surfe sur la médecine naturelle, que Thierry Casasnovas indiquait qu’il sortait de 10 heures de perquisition menée par les gendarmes. Le jour même ses partisans partageaient un message sur Telegram. Un message dans lequel ils se voulaient rassurant sur l’état de santé du leader du cru. Mais aussi relancer la rhétorique selon laquelle le Youtubeur serait victime de harcèlement de la part des médias. « La presse alimente ce harcèlement continu avec des gros titres putaclics et erronés (il n’est pas naturo, il n’est crudivore…). (…) La présomption d’innocence n’existe pas dans les médias, car c’est l’époque de la cancel culture.»

En novembre 2022, le rapport de la Miviludes* revient sur l’avènement de ces gourous 2.0

Selon le Président de la Miviludes, Christian Gravel, la crise sanitaire et son cortège de confinements et autres pass-sanitaires ont constitué « un terreau fertile » pour l’émergence des gourous 2.0. La Miviludes qualifie ces acteurs de « dérapeutes », terme qui vient de la contraction de deux mots : dérapage et thérapeute. Le rapport indique que ces «dérapeutes» agissent par l’affaiblissement des victimes et par le rejet de la médecine conventionnelle. «Le gourou du cru», Thierry Casasnovas, a ainsi reçu le plus grand nombre de signalements. Particulièrement favorisé par l’algorithme des réseaux sociaux en 2021 ; la Miviludes indique avoir traité 54 saisines à son encontre. « Il use également d’un discours s’inscrivant dans le complotiste pour s’opposer à la médecine conventionnelle. Dans ses vidéos YouTube, il affirme que les maladies n’existent pas et accuse les médicaments et la vaccination d’être nocifs pour la santé». Malgré plusieurs menaces sur sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux, Thierry Casasnovas poursuit son activité sur les plateformes. Il a également conduit ses adeptes à investir de nouveaux réseaux et messageries (Telegram, email…).

Mars 2023, lancement des premières assises des dérives sectaires

Le ministère de l’intérieur et la secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté, Sonia Backès, convoquent tous les acteurs pour répondre à la recrudescence du phénomène sectaire en France. Objectif de ces assises ? «Redonner une impulsion à la politique publique de lutte contre ce fléau et de construire une feuille de route claire sur les dix prochaines années, avec des actions fortes et concrètes à mener.»

*Miviludes : Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.