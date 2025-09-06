La Bressola inicia un nou curs escolar després de superar els problemes econòmics

L’associació de La Bressola ha arrencat aquest dilluns un nou curs escolar després de superar els problemes econòmics que tenia a principis d’any. L’associació ha celebrat la 49a reentrada, és a dir que inicia el 49è curs escolar.
En aquest inici de l’any acadèmic, els membres de l’associació han agraït una vegada més els esforços que han fet col·lectius i institucions per garantir que l’escola finalitzés el curs anterior i es garantís la continuïtat. Enguany, l’escola immersiva en català arrenca amb 1.100 alumnes matriculats que estan repartits en els nou centres que té la Bressola.
El futur a curt termini està garantit
A la Bressola aquest inici de curs ha estat especial, després que a principis del 2025 obrissin una campanya de donatius pel problema de liquiditat que tenien. En aquell moment asseguraven que no hi havia garantida la continuïtat de l’escola a partir del maig i que no podien pagar les nòmines. Les aportacions extraordinàries d’institucions, associacions, col·lectius i persones a títol individual van garantir que l’escola pogués acabar el curs.
Ara, detallen que el futur a curt termini està garantit però avisen que els agradaria celebrar els 50 anys de l’escola catalana de la Catalunya del Nord, que es farà el setembre del 2026. Aquesta celebració no es pot confirmar fins que no es confirmin les aportacions que faran les administracions per al curs vinent. Malgrat tot, els membres de l’associació han avançat que es faran els primers actes dels 50 anys en el primer semestre del 2026. A més, la Generalitat de Catalunya ha inclòs la commemoració del mig segle de la Bressola dins del llistat de commemoracions del 2026.
En paral·lel, l’associació recorda que segueix treballant en el projecte de fer un col·legi-liceu al monestir de Vernet de Perpinyà. Afirmen que estan treballant per obtenir la llicència d’obres de l’edifici amb l’Ajuntament de Perpinyà i que haurien de tenir una resposta en els mesos vinents.
Per a La Bressola, aquest centre és vital per donar resposta a tota la demanda d’alumnes que tenen i asseguren que actualment tenen llista d’espera.