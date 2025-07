La Generalitat reforça la seva presència lingüística a Perpinyà amb la represa dels cursos de català

La Generalitat reforça la seva presència lingüística a Perpinyà (Catalunya del Nord) amb la incorporació d’un nou tècnic i professor de català a jornada completa a la Casa de la Generalitat a la ciutat. Foto © Generalitat.

Segons el Govern, aquesta incorporació permetrà intensificar la presència del català a la Catalunya del Nord i reprendre els cursos de llengua catalana a la Casa de cara al curs vinent, després d’un període d’interrupció. Així ho ha anunciat el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en el marc d’una visita institucional a la Catalunya del Nord. Ha estat la primera que hi fa des que és conseller.

Durant la seva visita a Perpinyà, el conseller ha estat a la Bressola del Soler, l’Escola Arrels Cassanyes i la Casa de la Generalitat a Perpinyà. També ha visitat l’Associació per a l’ensenyament del català a Catalunya Nord (APLEC) i l’Oficina Pública de la Llengua Catalana (OPLC). A més, Vila ha participat en l’acte de celebració dels 40 anys dels Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà i dels 25 anys de l’Institut Franco-Català Transfronterer (IFCT).

El compromís del Govern de la Generalitat amb la llengua catalana

Amb aquest viatge, el conseller ha reafirmat el compromís del Govern de la Generalitat amb la llengua catalana a tot el domini lingüístic, i ha convidat les institucions i entitats de la Catalunya del Nord a conèixer i adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua, aprovat recentment, que inclou més de 200 mesures per promoure l’ús, el coneixement i l’apreciació del català. “Sou un element imprescindible del futur de la catalanitat. Gràcies per la vostra dedicació, el vostre compromís i la vostra pertinàcia en la defensa i la promoció de la llengua i la cultura catalanes”, ha conclòs Vila.