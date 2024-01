Le barreau de Perpignan intronise (enfin) sa première bâtonnière

Article mis à jour le 12 janvier 2024 à 11:21

Ce 12 janvier 2024, c’est dans une salle des actes emplie de tous les acteurs de la justice des Pyrénées-Orientales que Brigitte Campos Wallon prenait des mains de son prédécesseur, le bâton symbolisant le passage de témoin entre bâtonniers.

Une première à plus d’un titre puisque avec la féminisation de la fonction, Brigitte Campos Wallon a aussi voulu revenir à la tradition du bâtonnat. En bois de micocoulier de Sorède, ce bâton, où le nom de la première bâtonnière est inscrit, est aussi et surtout le symbole de la mission de guide et d’autorité du représentant du barreau des Pyrénées-Orientales.

Pourquoi le barreau de Perpignan a-t-il autant tardé à élire une bâtonnière ?

Alors oui, les puristes de la langue diront que le bâtonnier, tout comme l’avocat est un nom neutre, non genré et donc qui ne se féminise pas. Pourtant depuis décembre 2022, le conseil national des barreaux a accepté la proposition de féminisation des termes « bâtonnier », « vice-bâtonnier » et « avocat ». Une démasculinisation des titres qui va de pair avec la féminisation de la profession. En 2020, elles sont près de 60 % à avoir embrassé la carrière d’avocate.

Mais la nouvelle batônnière y tient, et elle l’a expressément indiqué lors de son intronisation. «Comme vous avez pu le remarquer je suis une femme, la première bâtonnière. Et je vous demanderai de faire un effort et de m’appeler bâtonnière et non pas bâtonnier».

Lors de la passation, l’ancien bâtonnier Malavialle, confiait avec une pointe d’humour : «nous sommes le seul barreau qui résistait jusque-là*, mais nous avons agi de manière progressive. Dans la mandature 2022-2023, il y avait un bâtonnier et une vice-bâtonnier**.»

Brigitte Campos Wallon et ses prédécesseurs

À la question de savoir pourquoi le barreau perpignanais avait autant tardé avant d’élire une femme pour le représenter, Brigitte Campos Wallon, se voulait plus cynique que son prédécesseur. «Oui ça a été compliqué, peut-être parce que notre pays est un peu machiste quand même.»

Selon Philippe Hérald, bâtonnier durant la mandature 2018-2019, la réponse se trouve dans l’exigence de la fonction. Il serait difficile de concilier une vie de famille avec la fonction de bâtonnier qui demande une grande implication. Maître Raymond Escalé, lui-même bâtonnier de 2020, 2021, tentait une réponse de Normand. «Je ne fais pas de distinction entre un avocat homme et un avocat femme, c’est un avocat avant tout.»

Mais qui est Brigitte Campos Wallon, première bétonnière du Pays catalan ?

Née dans le département, Brigitte Campos Wallon a prêté serment en 1989 et elle entend apporter sa sensibilité féminine à la fonction. «On m’a toujours dit que j’avais une autorité naturelle, et je crois que les remarques passent plus facilement quand elles sont formulées par une femme. Je pourrai me permettre un peu plus de fermeté.» Pourquoi a-t-elle voulu porter un bâton ? «Le bâtonnier a un bâton, et il représente l’autorité et l’aide à la marche. Je suis une femme de tradition, et c’est aussi un hommage à mon papa qui n’est plus là.»

Le père de la nouvelle bâtonnière était tourneur de bois indépendant. Il a vendu son tour aux ateliers de Sorède, spécialisés dans le bois de micocouliers, qui produisent notamment pour la marque Hermès. «Ce bâtonnat est pour moi l’aboutissement d’une carrière entière dévouée à la reconnaissance de notre ordre. (…) Loin de la banalisation de nos missions, de nos actions et le recul des marques de reconnaissance, les avocats restent un rempart au service des justiciables.» Pour la mandature qui s’ouvre, Brigitte Campos Wallon espère «un barreau uni, fort et moderne.»

*Le barreau des Pyrénées-Orientales est effectivement à la traîne, car Maître Paule Pignet, la première femme élue à cette fonction, le fut en 1933 au barreau de Laroche-sur-Yon comme le rapporte le journal Ouest-France.

**Hélène Castello-Picard tenait à ne pas féminiser la fonction