Llengua i cultura catalanes : La Bressola demanarà als alcaldables en les eleccions del 2026

L’Associació la Bressola demanarà als alcaldables de la Catalunya del Nord en les pròximes eleccions del 2026 que expliquin quin és el seu posicionament i el projecte que tenen per la llengua i la cultura catalanes.
A través d’un qüestionari que els farà arribar en dues ocasions -desembre i febrer-, l’entitat pretén saber « el posicionament polític » dels candidats i candidates a les alcaldies dels pobles de la Catalunya del Nord, en relació amb la cultura catalana i, sobretot, amb l’ensenyament en català, un « pilar fonamental » de la Bressola. Un cop hagin rebut la resposta per part dels diferents candidats, l’associació presentarà els resultats en un acte el 10 de març, cinc dies abans de la primera volta de les eleccions.
El qüestionari consta de sis preguntes, amb l’objectiu de sondejar els candidats sobre la visió global sobre la cultura catalana, la llengua i el patrimoni, però també sobre les accions per desenvolupar i mantenir-los a la Catalunya del Nord. També se’ls preguntarà sobre el suport envers el projecte d’ensenyament immersiu de l’Associació La Bressola i sobre la possibilitat d’obrir una escola La Bressola sobre a la localitat concreta on es presenten. Finalment, també es qüestionarà amb relació al compromís a respectar l’obligació legal del pagament dels forfets comunals.
Així, les qüestions que es traslladaran als alcaldes seran si són o no favorables a la cultura catalana, la seva llengua i el seu patrimoni, si donen suport a l’ensenyament immersiu de La Bressola des de fa cinquanta anys, si es comprometen a complir la llei que obliga els ajuntaments a pagar les despeses de funcionament, degudes pels infants del municipi escolaritzats a les escoles La Bressola, si es comprometen a donar suport financer a l’entitat a través d’una subvenció quan la sol·licitin, si estarien disposats a obrir una bressola al seu poble i, finalment, quines accions proposen per impulsar el català i la seva cultura al municipi.
L’entitat farà un primer enviament el 10 de desembre i un segon el 10 de febrer a tots els candidats. El 10 de març en presentarà els resultats.
