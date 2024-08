Art et sciences, enflammez-vous avec le Petit festival de la Côte Vermeille

Le Petit festival de la Côte Vermeille revient pour sa quatrième édition du 23 au 27 août 2024. De Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer à Cerbère, cette manifestation offre cinq jours enflammés. Car oui, cette année, le thème choisi est le feu.

Cette année, le festival mettra en vedette plus de 50 artistes et 20 experts à travers des spectacles et des conférences. Avec de nombreux événements gratuits et accessibles à tous, l’événement se distingue par son empreinte carbone réduite. Mêlant art et sciences, il est également destiné à sensibiliser sur la protection de l’environnement.

Près de Perpignan, un festival engagé pour la planète

Le Petit festival de la Côte Vermeille, fondé par Razerka Lavant en 2021, n’est pas seulement un festival artistique. C’est également une plateforme d’engagement environnemental. Depuis la première édition, la fondatrice et directrice a choisi comme thèmes les éléments naturels – l’eau, la terre, l’air – sous toutes leurs formes. Cette année, « la boucle est bouclée » puisque le feu clôturera cette saga.

« Je me suis inspirée de Gaston Bachelard [ndlr, philosophe et scientifique reconnu du XXe siècle]. C’est un peu un parrain imaginaire. Il a réussi à réunir la science et l’imaginaire. C’est donc sur ce concept qu’est né le Petit festival. Par les spectacles, l’aventure, les textes, toutes ces possibilités foisonnantes qu’offre la création artistique, on entremêle des conférences scientifiques, philosophiques, politiques, ou historiques », explique Razerka Lavant.

Le festival a pour objectif d’ouvrir un dialogue sur les enjeux sociologiques actuels, tout en invitant le public à réfléchir sur son rôle dans la protection de notre planète. Avec une programmation riche et variée, allant de performances théâtrales en passant par la musique et la littérature, le festival encourage les participants à apprécier la beauté de la nature tout en prenant conscience de sa fragilité.

Les moments forts du Petit festival de la Côte Vermeille

Parmi les temps forts de cette 4ème édition, la représentation de Fin de partie de Samuel Beckett par Jacques Osinski. Ce classique du théâtre de l’absurde invite le public à réfléchir sur la condition humaine à travers une mise en scène minimaliste. Razerka Lavant se félicite d’avoir « réussi à faire venir ce spectacle qui a beaucoup tourné en France avec une mise en scène magnifique et qui a été approuvé par toute la presse nationale ». Cette représentation payante est à retrouver au théâtre de Port-Vendres le dimanche 25 août à 21h.

Autre évènement à ne pas louper, une création originale consacrée à Jeanne d’Arc. Loin des stéréotypes habituels, cette œuvre ambitionne de redonner à la stratège militaire une image audacieuse et inspirante. « L’idée c’était vraiment de délester Jeanne d’Arc du voile de l’extrême droite ». Mêlant musique du monde et théâtre, 18 artistes offriront une relecture moderne et nuancée des textes de Joseph Delteil relatant les exploits de cette figure historique.

Outre le théâtre, le festival propose des conférences scientifiques animées par des experts locaux ou nationaux. Soleil, volcans, réchauffement climatique et feux extrêmes, autant de sujets qui visent à enrichir le dialogue entre l’art et la science. Enfin, une conférence sur les sorcières promet d’explorer leur persécution historique et leur symbolisme contemporain, en tant qu’icônes de résistance et de féminisme.

Quand l’adjectif « petit » prend tout son sens

Malgré une programmation variée sur cinq jours et dans quatre villes, la fondatrice du Petit festival revendique fièrement son appellation. Contrairement aux festivals conventionnels, l’événement cherche à préserver un rapport d’égalité. Comme exemple, Razerka Lavant aime prendre celui des petits commerces qui résistent aux grandes surfaces. Évitant le faste des VIP, les échanges entre le public et les intervenants représenteront cette proximité recherchée.

En privilégiant des jauges réduites et le local, le festival se veut éco-responsable. « Nous sommes loin de budgets mirobolants, ce qui nous intéresse c’est l’idée d’une décroissance, d’un ralentissement. On souhaite respecter l’environnement et ne pas piller la nature ». Pour retrouver l’ensemble de la programmation de l’édition 2024, cliquez ici.