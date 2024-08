Ce cinéma de Perpignan fait appel à vos talents en réalisation !

À l’occasion de la seconde édition de son festival du court-métrage, le cinéma Méga Castillet lance un appel à films. Drame ou thriller, comédie ou biographie, vous avez jusqu’au 20 novembre pour envoyer vos créations.

Un concours libre pour une récompense de taille

“Nous recherchons des œuvres qui émeuvent, inspirent et défient, reflétant la diversité et la richesse de l’expérience humaine à travers le langage universel du cinéma.” Les consignes consignes aux candidats sont formulées ainsi : aucun thème n’est imposé. Les participantes et participants sont en effet encouragés à laisser libre cours à leur créativité et leur talent.

Dix films seront projetés dans l’une des grandes salles du cinéma Méga Castillet le soir du 12 décembre. Parmi eux, trois auront l’honneur d’être récompensés par un jury composé de professionnels du cinéma. C’est une occasion unique de voir votre film projeté sur grand écran et de le montrer aux techniciens, exploitants et partenaires du cinéma, ainsi qu’à la communauté de passionnés présente. Le lauréat, annoncé en fin de soirée, se verra remettre une année de cinéma offerte dans les salles obscures du Méga Castillet.

Le succès d’un festival local

L’année dernière, une quinzaine de personnes a participé au concours. Parmi elles, des jeunes, des associations, ou des artistes, souvent amateurs, ont vu leur création projetée sur grand écran. C’est Lucas Mascunano qui a reçu le grand prix du jury pour “Les fougères”. Un film traitant de l’amitié dans la douceur d’un soir d’été.

Cette année marque la deuxième édition du festival de courts-métrages du Méga Castillet. Destiné à se réitérer au cours des prochaines années, il s’inscrit dans le succès de sa première. Créé en 2023 à l’occasion des vingt ans du cinéma, un tel événement est devenu le rendez-vous des amoureux du septième art. Sa couleur locale fait sa particularité. « Les films sont tournés ici », insiste Frédéric Moya, directeur du Méga Castillet. « On peut donc souvent reconnaître certains endroits ! »

Pour participer, il suffit d’envoyer une vidéo de moins de 6 minutes avant le 20 novembre 2024 à l’adresse mail festivalcourtmetrage@cine-movida.com, accompagnée du règlement signé et de la fiche de candidature. Que vous soyez amateur, cinéphile ou réalisateur aguerri, votre court-métrage sera peut-être projeté le 12 décembre sur grand écran !