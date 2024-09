Journées du Matrimoine en Conflent : un voyage avec les bâtisseuses

Les Journées du Matrimoine reviennent cette année pour leur seconde édition en Conflent, du 16 au 22 septembre 2024, avec un programme riche et varié. Organisées par Beau Bruit et Le collectif LA CLE, sur le thème « Les bâtisseuses », ces journées mettent en avant le rôle important des femmes dans la construction et la conception d’édifices.

Expositions et projections à Villefranche-de-Conflent et à Prades

Les festivités débutent dès le 16 septembre avec une exposition aux Remparts de Villefranche-de-Conflent intitulée « Matrimoine catalan – 66 femmes ». L’exposition met en lumière des figures féminines emblématiques de notre région ayant contribué à bâtir un héritage patrimonial et culturel.

Le mardi 17 septembre, la projection du film Ouaga Girls se déroulera à Prades. Ce documentaire raconte l’histoire de jeunes femmes Burkinabè qui se forment pour devenir mécaniciennes. Un métier traditionnellement réservé aux hommes. La projection du film offre l’occasion d’ouvrir un débat sur la place des femmes dans les professions perçues comme masculines.

Spectacles en plein air à Marcevol et Fillols

Les 19 et 20 septembre, les deux villages de Marcevol et Fillols accueillent le spectacle en plein air « À table Marcello ». Cette comédie féministe, joyeuse et irrévérencieuse, se distingue par son format atypique. Les organisateurs invitent le public à participer à une représentation où la frontière entre la scène et la réalité s’efface. Le spectacle offre une expérience immersive et originale.

Un temps fort à Villefranche-de-Conflent et la clôture à Marcevol

Villefranche-de-Conflent accueille le temps fort des Journées du Matrimoine le samedi 21 septembre. Plusieurs expositions, ateliers et rencontres se dérouleront lors de cette journée dédiée à la célébration des bâtisseuses. L’événement se termine le dimanche 22 septembre à Marcevol, où l’histoire des bâtisseuses de l’église d’Eus sera racontée. La journée débute par des conversations et des échanges. Puis des témoignages de vie d’anciennes habitantes du village seront projetés. Enfin, la dernière journée se clôturera par « les contes d’un autre genre », de 17h à 18h.

Les journées du Matrimoine mettent en lumière les bâtisseuses

Pour les organisateurs de l’évènement, « cet événement permet de mettre en lumière les bâtisseuses au sens métaphorique : femmes d’hier et d’aujourd’hui qui bâtissent des projets, des services ou des œuvres, et qui contribuent à bâtir du commun sur notre territoire. » Ces Journées du Matrimoine 2024 s’annoncent comme un moment de partage et de réflexion sur la contribution des femmes à la construction de notre société. Au fil des expositions, spectacles et projections, ce sont les bâtisseuses de toutes les époques qui sont à l’honneur.