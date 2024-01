Près de Prades, cette «école de la forêt» enseigne au rythme des saisons

Article mis à jour le 2 janvier 2024 à 18:47

Au cœur de la commune de Corneilla-de-Conflent, inspirée de la méthode Montessori, l’école « Savoir en Herbe » ouvre ses portes aux esprits curieux. Fondée en septembre 2019 par Angélique et Magalie, cette école alternative se distingue par sa pédagogie axée sur le lien à la terre, la sensorialité, et la créativité.

L’histoire de « Savoir en Herbe » remonte à la naissance de l’association « Jardin École Slow Food », en 2013. Elle s’inspire du mouvement international du même nom. Prônant une agriculture bonne, propre, et juste, l’association vise à sensibiliser les enfants à ces valeurs. C’est en son sein que Magalie et Angélique, deux anciennes salariées se sont rencontrées. Il y a cinq ans, elles ont décidé d’aller plus loin, en créant une école.

Une pédagogie active et alternative dans les Pyrénées-Orientales

Tout comme les écoles traditionnelles, « Savoir en Herbe » suit le calendrier scolaire classique. Mais sa pédagogie se démarque par l’utilisation de méthodes alternatives et actives. Les enseignantes sont formées à la méthode Montessori. Chaque matin, les enfants travaillent avec les outils associés à cette formule, favorisant la manipulation et l’approche concrète avant d’aborder les notions plus abstraites.

En parallèle de la méthode Montessori, « Savoir en Herbe » pratique la pédagogie « De et par la nature ». Les vendredis sont réservés à l’école en plein air, où les enfants explorent la forêt, utilisant les éléments extérieurs comme support d’apprentissage. Une approche qui favorise la découverte de la faune et la flore tout en intégrant des notions de mathématique et de français de manière ludique.

« Il m’a dit qu’il adorait l’école ! »

Même si « Savoir en Herbe » ne pratique pas une pédagogie classique, elle répond quand même à un enseignement sérieux. Jérémie, parent d’élève, témoigne sur la scolarisation de son enfant.

« Ses retours sont extrêmement positifs. Il me parle de toutes les activités réalisées quotidiennement, de ses amis. Il m’a dit qu’il adorait l’école ! Je le trouve en effet très épanoui et en forme et c’est très agréable en tant que parent de voir que tout se passe bien. ». Ce papa comblé, n’appréhende aucunement le passage de son fils en apprentissage classique.

Et l’après ? L’école « Savoir en Herbe » n’enseigne qu’aux enfants âgés de moins de 9 ans. Après cet âge, les élèves doivent s’orienter vers d’autres écoles pour terminer la primaire et leur intégration semble heureuse.

Magalie explique : « Les anciens élèves reviennent souvent nous voir ! Nous sommes très contentes des premiers retours sur leur intégration et leur niveau scolaire dans un système classique. Autant d’un point de vue savoir-être, connaissances et compétences. Les retours sont vraiment super. Ils ont un bon niveau en lecture, en compréhension et en logique. Ces enfants ont un esprit de groupe et sont capables de coopérer. » Elle ajoute : « Je pense à une enfant qui avait un retard mental. Avec nous, elle a réussi à lire, écrire et compter. Aujourd’hui elle est dans une autre école avec une assistance de vie scolaire et tout se passe bien. »

Enfants et saisons : le point d’honneur accordé aux rythmes

Avec 26 enfants répartis entre la maternelle et le deuxième cycle, « Savoir en Herbe » met l’accent sur le respect des rythmes ceux de la nature et celui des petits. Les enseignantes accordent une attention particulière aux besoins de chaque élève, favorisant des moments de repos, d’expression émotionnelle, de lecture, et de calme. Les enfants inscrits en deuxième cycle suivent un « plan de travail géant » sur trois ans. Une méthode qui permet à chacun d’avancer à son propre rythme.

Le respect des saisonnalités est tout aussi important. Le 12 décembre, l’école fêtait la Sainte-Lucie, également connue sous le nom de la fête des Lumières. Cette ancienne cérémonie célèbre la lumière au cœur de l’hiver.

Vers un avenir créatif et respectueux de l’environnement

Angélique et Magalie ont des objectifs ambitieux. Elles aspirent à répondre à trois enjeux sociétaux cruciaux : l’importance du respect de l’environnement, la promotion du vivre ensemble, et le développement de la créativité, « pour imaginer un monde plus juste et authentique. »

Au-delà de l’enseignement, elles travaillent sur un projet de conservation d’essences locales. À côté de l’école de la forêt, l’idée est de planter un verger, des céréales et autres végétaux sauvages. L’objectif est de cultiver des plantes qui poussaient ces cent dernières années sur le territoire. « Une peu comme un musée vivant à ciel ouvert » nous explique Magalie. À l’aide d’un service civique, l’ensemble éducatif s’appuie également sur l’aide des enfants. En cette fin d’année, ils viennent de terminer la partie « enquête ». Les enfants ont pu interroger la maire de Corneilla-de-Conflent. La doyenne du village, qui à 88 ans, leur a expliqué « comment c’était avant ». À la rentrée, tout le groupe pourra s’atteler à l’achat des graines et à leur plantation. Avec l’aide de Salamandre, une revue écologique Suisse. Ce projet devrait voir le jour en 2024.

Aujourd’hui, « Savoir en Herbe » se positionne comme un laboratoire éducatif où l’on cultive non seulement l’esprit des enfants, mais aussi les graines d’un avenir respectueux de la nature et riche en valeurs humaines.