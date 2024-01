À Perpignan, L214 organise un challenge pour un janvier 100% végan

Article mis à jour le 4 janvier 2024 à 13:01

Samedi 6 janvier 2024, l’association L214 organise la première édition du Veganuary, à Perpignan. Originaire du Royaume-Uni, à l’instar du dry january, le « janvier végan » s’est répandu partout en France ces quatre dernières années. Pour celles et ceux qui voudraient tenter le challenge en 2024, le rendez-vous est fixé place de la Résistance. Crédit photo © L214.

Et si vous revisitiez vos placards et votre frigo ? Le challenge Veganuary est une grande première à Perpignan. En France, il s’agit de la quatrième édition portée par l’association L214. L’objectif est d’inciter les consommateurs à découvrir l’alimentation végétale durant un mois. Exit les produits d’origine animale, la finalité du défi est de peser un peu moins sur la planète et les animaux.

Pour participer, il suffit de s’inscrire sur le site veganuary2024.fr. Pendant un mois, vous recevrez quotidiennement des emails avec des idées de recettes, des listes de courses personnalisées, et des informations sur l’impact positif qu’a ce type d’alimentation.

«Suivre le Veganuary pendant un mois, c’est épargner une trentaine d’animaux, empêcher le déboisement d’un peu plus de 60m2 de forêt primaire, et surtout économiser l’émission d’un Paris-Rome en voiture», estime Hugo Bouxom, chargé de campagnes L214.

S’il peut être désarmant de supprimer viande, oeufs, poisson, fromage et lait de votre liste de courses, pas de panique ! Pour la première fois cette année, l’association L214 propose un coaching personnalisé. Une vingtaine de Monoprix accueilleront les bénévoles dans leurs magasins. L’enseigne fait partie des 150 partenaires de l’association.

Que vous soyez déjà inscrit ou non, vous pourrez découvrir dans le magasin les différents produits végétaux qui existent. «En fonction des habitudes de consommation de chacun, nous allons essayer d’apporter des solutions aux problématiques que les gens rencontrent dans leur envie de transition.»

Avec ce challenge, les bénévoles essaient d’avoir une approche orientée « solution ». «Nous sommes connus comme des lanceurs d’alerte. Lors du Veganuary, notre approche consiste surtout à faire de la sensibilisation. Nous allons vraiment parler des alternatives possibles. D’ailleurs beaucoup de produits que nous consommons d’habitudes sont déjà complètement végans. Il est aussi possible d’augmenter la consommation de fruits, de légumes ou de légumineuses par exemple.»

L214 donne les clefs pour végétaliser ses habitudes alimentaires

Le coaching permet de dédramatiser et de revisiter une cuisine que les consommateurs connaissent déjà. Hugo Bouxom l’affirme, d’année en année, les inscriptions au challenge sont en hausse. Selon France Agri Mer, si 24% des Français se disent flexitariens, seulement 2,2% de nos compatriotes ont adopté un régime sans aucune viande. Pour aider les consommateurs à mettre le pied à l’étrier, les lanceurs d’alerte ont des arguments de taille. Parmi les combats que porte l’association L214, la protection animale figure en haut de la liste.

L’alimentation a également un impact énorme sur l’environnement. «La majorité des animaux sont issus d’élevage intensif», affirme Philippe Iemma, référent de l’association L214 à Perpignan. «Ils sont nourris avec du soja qui provient d’Amérique du Sud. C’est d’ailleurs la principale cause de déforestation dans le monde» Au niveau mondial, la viande rouge et les produits laitiers représentaient 57% des émissions agricoles en 2020. Le dernier argument, c’est la santé. D’après, Philippe Iemma, «la consommation de la viande entraînerait beaucoup de maladies, notamment cardiovasculaires ou des cancers colorectaux.»

L214 donne rendez-vous de 10h à 14h place de la Résistance à Perpignan

Le rassemblement organisé samedi, à Perpignan, vise à encourager les volontaires à s’inscrire et leur donner les clefs pour changer leurs habitudes alimentaires. «Ce challenge s’adresse à tout le monde quelque soient votre âge ou vos revenus«, assure Hugo Bouxom. «Dans le contexte d’inflation que l’on connaît, les produits carnés coûtent très cher. Ce challenge, c’est aussi pour nous l’occasion de revoir les clichés qu’on peut avoir sur l’alimentation végétale qui serait très onéreuse.»

Place de la Résistance, entre six et huit bénévoles partiront à la rencontre des Perpignanais, de 10h à 14h. Une dégustation de différents produits sera également proposée au stand de l’association. «On ne cherche pas à culpabiliser les gens, c’est une campagne qui se veut positive», assure Philippe Iemma. En janvier 2023, 89% des participants souhaitaient drastiquement réduire leur consommation de produit animale suite à leur participation au challenge.