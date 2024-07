Spécial 14 juillet : Cet infirmier du SDIS 66 défilera parmi les sapeurs-pompiers

Article mis à jour le 11 juillet 2024 à 09:26

À l’occasion de la Fête nationale, Made in Perpignan vous propose une série de portraits de ces professionnels, pompiers, douaniers, officiers, militaires originaires ou basés à Perpignan. Ils font partie de ces 4 000 hommes et femmes qui participeront au défilé du 14 juillet à Paris. Photo d’illustration : défilé 2021 © Xose Bouzas / Hans Lucas.

L’infirmier lieutenant Florian Bois évolue à la sous direction de santé du SDIS des Pyrénées-Orientales. Ce professionnel est le premier en France à exercer en tant qu’infirmier en pratique avancée, parmi les sapeurs-pompiers. Actuellement en formation au sein de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), c’est dans ce cadre que Florian a été sélectionné pour participer au défilé.

« On se prépare toujours au pire et on attend le meilleur »

Créée en 1977, l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) forme, chaque année, près de 6 000 officiers du corps des sapeurs-pompiers. « J’ai fait un master en fac de médecine pour devenir infirmier en pratique avancée en médecine d’urgence », explique Florian, qui intervient aujourd’hui au service opérationnel de soutien sanitaire.

« J’ai eu la chance il y a deux ans de faire une intervention sur un accouchement inopiné à domicile », révèle l’infirmier sapeur-pompier. Ce jour-là, Florian était de garde. Comme pour chaque intervention, l’équipe reçoit une alerte détaillée : « dés le départ, on savait qu’il y avait un accouchement imminent. Même si nous avons les informations en amont, parfois, la réalité est un peu différente. On se prépare toujours au pire et on attend le meilleur ! »

Il n’y a pas une minute à perdre pour Florian qui part sur l’intervention en même temps que le VSAV (Véhicule de secours et d’assistance aux victimes). « C’était très impressionnant ! Mais nous sommes entraînés pour ça. Tout s’est très bien passé pour la maman et le bébé », sourit-il. Au quotidien, Florian forme les infirmiers sapeurs-pompiers volontaires du département, une fierté pour le lieutenant.

Une édition du défilé revisitée

Le 14 juillet prochain, Florian aura l’honneur de représenter à la fois l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et le SDIS 66. « C’est un événement qui correspond à mes valeurs et à celles de l’école », assure l’infirmier qui rappelle la devise de l’unité : « Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent ».

Avant son arrivée à Paris, le sapeur-pompier s’est entraîné de façon intensive durant deux semaines. « Nous marchons entre 15 et 20 kilomètres par jour. On apprend à défiler en ordre serré sur la base militaire de Satory. » Fouler les pavés de l’avenue Foch rend le sapeur-pompier très fier, « ça n’arrivera peut être plus jamais de défiler sur cette avenue ! » En effet, cette année, la cérémonie aura une saveur particulière en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024. Florian et ses camarades marcheront sur l’avenue Foch et non, comme à l’accoutumé, sur les Champs-Elysées.

Si la cérémonie 2024 est unique de par la délocalisation du défilé, cette nouveauté rajoute quelques contraintes techniques. « La tribune présidentielle se trouve au bout de l’avenue, à seulement cinq mètres de la troupe, alors que d’habitude c’est plutôt autour de 20 à 25 mètres. Quand la troupe se sépare en deux au bout de l’avenue, il y a un virage à 170 degrés qui corse l’exercice ! », déclare le lieutenant, confiant malgré la difficulté de l’exercice.

D’ici quelques jours, l’infirmier lieutenant marchera avec toutes les autres unités qui défendent la France, sous les yeux de ses proches qui auront fait le déplacement pour l’occasion. Florian défilera au sein d’une unité de 77 personnes menée par le colonel Martin Wiblé, directeur des formations.