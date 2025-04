« Quand je marche dans la rue, je revois plein de choses de mon enfance » : Au Lycée Maillol, un spectacle en plein air comme clap de fin du projet « Mémoires du Vernet »

Ce jeudi 10 avril 2025, le projet « Mémoires du Vernet », initié au Lycée Maillol pour raconter l’histoire du quartier, s’est clôturé en grande pompe. Un spectacle de cirque vivant a permis d’incarner les récits des habitants et habitantes du Vernet récoltés par les lycéens – dont certains sont eux-mêmes originaires du quartier -, une mise en mots animée devant un parterre de quelques centaines d’élèves spectateurs.

Cet article a été rédigé par Lise Raivard et Juliette Verlin, dans le cadre d’une série sur le travail collectif « Mémoires du Vernet » qui s’étend de novembre 2024 à avril 2025. Cette série couvre les coulisses du projet, l’histoire du quartier du Vernet, et les rencontres avec le quartier, du portrait d’habitant au paysage urbain, réalisés par les lycéens.

Le soleil tape sur le bitume du terrain de sport au Lycée Maillol. Les lycéens affluent, la main levée pour se protéger les yeux, et suivent la voix qui leur intime de s’asseoir en cercle, entre un trapèze géant et un fil de funambule. Pantalon bleu électrique, patins à roulettes aux pieds, balafres de maquillage blanc sur le visage, les artistes lancent alors le spectacle de restitution du projet « Mémoires du Vernet » aux premières notes un peu jazz, un peu folles, de l’orchestre d’improvisation GORI.

« J’aimerais prendre des photos pour me souvenir plus tard »

Le collectif des Zutopistes, créé de toutes pièces pour Mémoires du Vernet, rassemble la compagnie Les Mains Blanches, Pierre Bertrand, la crieuse Ninon de Graaff de la Compagnie En Compagnie imaginaire, Frédérique Guérin et Thibault Mullot de la Compagnie Vitalamine, et GORI, ou Grand Orchestre Rayonnant d’Improvisation. Lise Raivard, initiatrice du projet et enseignante au lycée, a également apporté sa patte à la création et la mise en scène.

Pendant une petite heure, les comédiens vont passer du trapèze volant à la roue Cyr, ce cerceau géant à taille humaine, jouer les chevaliers en carton sur un fil tendu, au son de la voix grave de la crieuse Ninon de Graaff qui lâche un torrent de vers sur la vie du quartier du Vernet.

« Je me rappelle du goût du pain chaud qu’on achetait à côté de l’école. Je me souviens d’une voisine âgée qui me donnait des bonbons. J’ai appris à parler ici, à marcher ici, j’ai fait mes premières bêtises ici. Quand je marche dans la rue, je revois plein de choses de mon enfance » démêle la crieuse, à la voix forte et douce, en lisant des fragments de témoignages récoltés auprès des habitants du Vernet par les lycéens de Maillol.

« Quand on marquait un but, c’était comme si tout le quartier marquait. C’était une passion. C’était de l’amour. C’était du respect. C’était du partage. On était peu, on n’avait pas toujours de maillots. Mais on jouait quand même. Avant, on se connaissait tous. Maintenant, chacun reste chez soi. J’ai l’impression que c’est plus sale, plus bruyant. J’aimerais prendre des photos pour me souvenir plus tard. Il faut qu’on retrouve ça »

Maillol et Vernet, lycée et quartier, témoignages du passé et rêves d’avenir

« C’était très intelligent d’ajouter des mots [derrière les disciplines du cirque], sachant que c’était des mots dits par des lycéens, donc des élèves de notre âge. Le fait de les entendre sans savoir forcément qui c’est, ça nous apprend leur histoire, leur vécu, leur ressenti, et je trouve ça très beau avec la mise en scène, avec le trapèze et les balancements, et le fil… J’ai trouvé ça puissant », explique une élève.

Pour Lise Raivard, « leurs gestes disent ce que les mots seuls n’osent pas toujours porter. Ensemble, ils transforment les récits du Vernet en matière vivante, sensible, partagée ». « Au travers de ce spectacle, des souvenirs, des souvenirs racontés par mon père qui est natif du Vernet, par ma mère aussi, beaucoup d’émotions, une Madeleine de Proust que j’ai savourée », confirme une spectatrice.

« Tout coïncidait, le show des artistes, la musique jouée et les voix qu’on entendait, c’était vraiment fantastique. J’ai retenu que les gens du Vernet étaient globalement fiers d’être du Vernet, qu’ils étaient heureux de leur lieu de vie, qu’ils étaient heureux d’avoir grandi ici », sourit Chloé, qui a participé au projet.

Certains lycéens regrettent de ne pas s’être plus renseignés sur le concept du spectacle. « On ne comprend pas trop l’idée » glisse l’un d’eux. Sur les quelques centaines de lycéens présents, seules quelques classes ont pris une part active au projet. Mais cela n’empêche pas d’entendre aussi des « mais c’est dingue le cirque en fait » et de voir une nuée de téléphones portables filmer les cabrioles des artistes. « J’ai vraiment beaucoup de respect pour ces gens, pour leur travail exceptionnel, j’aimerais être comme eux plus tard » rêve Chloé.

Oyez, oyez, un spectacle à adopter

La coordinatrice de ce projet, qui mêle les formats et les générations, revient aux origines. « Mémoire(s) est l’aboutissement d’un processus initié dès mars 2024, impliquant des lycéens collecteurs de récits, des habitants, des associations locales, et quelques 18 artistes issus de tous les horizons, circassiens, comédiens, musiciens, écrivains, poètes de la rue et de la scène. Mémoire(s) n’est pas qu’un spectacle : c’est un acte poétique, social et politique. Il révèle la force de l’art quand il s’ancre dans le réel, quand il donne la parole aux invisibles, quand il transforme les lieux du quotidien en espaces d’envol ».

Et de conclure par un appel : « À tous les festivals, scènes nationales, programmateurs curieux et humanistes : accueillez cette œuvre. Soutenez sa tournée. Car Mémoire(s) est ce genre de spectacle qui vous fait croire, à nouveau, que l’art peut changer le monde ».

Prochaine étape, la compilation de tous les récits de vie récoltés par les lycéens, dans un ouvrage à paraître.