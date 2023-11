À Perpignan, un nouveau lycée d’enseignement immersif en catalan verra bientôt le jour

Article mis à jour le 20 novembre 2023 à 15:50

Si pour le moment, l’association reste prudente quant à la date d’ouverture des portes aux nouveaux élèves, le siège administratif de l’école immersive en catalan devrait rapidement emménager dans les locaux du Vernet.

Parmi les arguments de Louis Aliot, maire de Perpignan figurait celui de l’inadéquation entre la destination du bâtiment (éducation) et le nouveau plan de prévention des risques inondation. Pour parer à tout refus pour ce motif, l’association précise dans son communiqué de presse vouloir surélever le niveau du premier plancher «afin de palier tout risque d’inondation, y compris les plus infimes. (…) Les salles de classe seront disposées à l’étage du bâtiment, accessible depuis l’extérieur, qui se situe à près de 5,45m du terrain naturel.»

Afin d’anticiper tout éventuel refus d’un permis de construire, La Bressola anticipe. «Eu égard à l’ensemble de ces éléments techniques et juridiques qui ne permettent aucune équivoque quant à la faisabilité de ce projet, La Bressola a l’espoir que la mairie lui accorde le permis de construire, indispensable à la réalisation de son troisième collège et de son premier lycée.»

Financé en partie grâce au soutien de La Generalitat, gouvernement catalan, le bien acquis pour la somme de 1,2 million d’euros se compose d’un bâtiment principal de 2.500M2 sur deux étages et d’une chapelle adjacente de 600 mètres carrés, implanté sur un terrain d’un hectare et demi. Le tout situé au 107 avenue Joffre à Perpignan.

«La création d’un lycée constitue pour La Bressola une nouvelle étape indispensable pour le développement individuel et la construction sociale et culturelle de nos jeunes et s’avère fondamentale pour la récupération de la langue et de la culture catalanes en Catalogne du Nord. Son ouverture permettra de pouvoir enfin offrir un cursus scolaire complet catalan et immersif, depuis la maternelle jusqu’aux portes de l’Université, pour l’ensemble de nos élèves ainsi que ceux scolarisés dans les filières bilingues de l’enseignement public souhaitant continuer leur scolarité en catalan.»