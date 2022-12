La justice déboute la mairie de Perpignan au profit de La Bressola

La Bressola «salue la décision» et a d’ores et déjà annoncé que, maintenant que le droit de préemption ne bloque plus l’acquisition, l’achat du couvent est effectif pour le montant attendu : 1,2 M€. Pour La Bressola «l’étape du collège-lycée est une nécessité vitale, pour la récupération de la langue et de la culture catalanes en Catalogne du Nord, mais aussi pour le parcours des jeunes de 15 à 18 ans, qui se trouvent dans une période de construction sociale et culturelle de la personnalité», précisent-ils dans un communiqué.