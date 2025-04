Le Pays catalan rend hommage au Pape François décédé le lundi de Pâques d’un AVC

Article mis à jour le 22 avril 2025 à 09:28

Ce lundi de Pâques 2025, tôt le matin, le Pape François, a succombé a un AVC à l’âge de 88 ans. À Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales, élus ou anonymes rendent hommage au premier Pape non européen. Photo © Corinne Simon / Hans Lucas.

Mercredi 23 avril à 18h30, une messe d’action de grâce sera dite à la cathédrale Saint Jean-Baptiste.

Les anonymes rappellent la parole d’un Pape « engagé contre le racisme, les discriminations… »

Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien et d’hommages se sont multipliés. Même si certains n’étaient pas d’accord avec certaines de ses prises de position et notamment sur ses mots de soutien aux migrants, la majorité des posts rendent hommage au Pape François. D’autres insistent également sur l’ironie pour un Pape de décéder le lundi de Pâques, une des dates les plus importantes dans le monde catholique.

Dès l’annonce de son décès, dans toutes les paroisses des Pyrénées-Orientales le glas a sonné à 18h.

L’archiconfrérie de la Sanch appelle au recueillement et à la prière

À peine misteris et caputcxes rangées après la procession de la Sanch, les pénitents sont appelés à la prière et au recueillement « pour cette vie nouvelle qui s’ouvre » pour le Pape.

Sur les réseaux sociaux, l’archiconfrérie déclare : « Chers consœurs et confrères, le Saint-Père a regagné la maison du Père en ce matin du Lundi de Pâques. Notre tristesse est grande mais l’Esperance dans le Christ ressuscité au matin de Pâques nous réconforte, une vie nouvelle s’ouvre pour lui. Nous sommes tous invités à prier pour lui au cours des jours qui viennent, pour son repos et le salut de son âme, et prier pour que le Seigneur nous donne un nouveau berger, fort et humble pour conduire notre église dans les semaines qui viennent. Durant cette semaine une veillée de prière aura lui a la cathédrale autour de notre évêque. Vous serez tous invités à y participer, en famille diocésaine. Que le Seigneur l’accueille dans sa paix. »

Pour le maire de Perpignan, les positions du Pape laisseront « une empreinte importante dans l’histoire contemporaine »

« La disparition du pape François endeuille aujourd’hui des millions de catholiques. Son engagement, ses prises de position, quelquefois incomprises, laisseront une empreinte importante dans l’histoire contemporaine. En ce lundi de Pâques, mes pensées vont à la communauté catholique de Perpignan et à tous ceux que cette perte touche profondément. »

La présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales salue les « positions courageuses » du Pape François

« En choisissant de faire entendre sa voix auprès des plus démunis, le pape François a rappelé au monde entier que la foi s’incarne aussi dans l’action sociale. Par ses prises de position courageuses et ses écrits puissants, il a porté une conscience écologique et humaniste qui dépasse les frontières de la religion. Son engagement pour la défense des migrants, la paix, la justice sociale et la préservation de l’environnement restera un marqueur fort de son pontificat. En ce lundi de Pâques, mes pensées vont aux catholiques, touchés par cette période de recueillement. »