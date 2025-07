« Parenthèse enchantée » dans un monde désenchanté : À Perpignan la 4e marche des fiertés fut militante et festive

Article mis à jour le 5 juillet 2025 à 21:28

« Nos amours seront toujours plus forts que leur haine », c’est sous ce slogan que s’élançait, ce 5 juillet 2025, la 4e marche des fiertés de Perpignan. Plusieurs milliers de personnes ont défilé, avec un seul mot d’ordre, la fierté d’être soi.

Il y avait, bien sûr des membres de la communauté LGBTQIA+, mais aussi des cisgenres* hommes ou femmes ; des familles, des jeunes, des moins jeunes, des corps gros, grands, maigres, balafrés, mais surtout des sourires à foison.

« Marcher et être fier, c’est dire qu’on existe, au moins une fois par an. C’est un sentiment collectif de puissance. On ne se cache plus, rappelait Jean-Loup Thevenot ancien président du centre LGBT+66 et initiateur de la première marche des fiertés de Perpignan.

En ce mois de juillet et sur le goudron surchauffé des rues de Perpignan, les participants, aussi divers que colorés se balançaient au rythme d’une playlist digne des plus grands clubs. Ils auront réussi à faire tomber une pluie salvatrice. Un peu comme si les gays, lesbiennes, et autres trans avaient plus de pouvoir sur le ciel que les saints exhumés lors des processions.

La marche des fiertés à Perpignan c’est « l’audace de dire oui au vivre-ensemble »

Alors que de plus en plus les droits des minorités reculent, Guy Gaultier, président du Centre LGBT+66 a rappelé les valeurs de l’événement. La marche des fiertés c’est « avant tout le courage de dire stop ! STOP aux injustices et aux violences qui frappent les autres, y compris celles et ceux qui ne sont pas des nôtres, qui ne pensent pas comme nous, les plus fragiles aussi, les sans voix, les invisibles. Celles et ceux qui fuient les persécutions et la misère pour trouver refuge chez nous. » La marche des fiertés c’est surtout une espérance, « l’audace de dire oui au vivre-ensemble », rappelait Guy Gaultier.

Lire ou relire la série d’articles intitulée « Identités LGBTIQA+ », réalisée à l’occasion du mois des fiertés, et soutenue par la Dilcrah avec la collaboration précieuse du Centre LGBT+66.

*Cisgenre : Qui concerne une personne dont l’identité de genre correspond au sexe qui lui a été assigné à la naissance (par opposition à transgenre).

