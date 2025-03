Hygiène des mains : L’invention d’un chirurgien de Perpignan prouve son efficacité en EHPAD

Axel Llobet est chirurgien maxillo-facial à l’hôpital de Perpignan. En 2023, Clean & Go, son invention qui conditionne le franchissement d’une porte à la désinfection des mains, avait été primé au Concours Lépine. Depuis, la borne est installée dans dix EHPAD et les premiers résultats sont plus que prometteurs.

Clean & Go ne mesure pas plus d’un mètre de haut, pourtant ce dispositif pourrait bien rendre de nombreux services. En effet, à l’approche de la porte d’entrée de l’établissement de santé, une lumière invite le visiteur à se nettoyer les mains avec la dose de gel hydroalcoolique libérée. Une fois la désinfection des mains effectuée, l’ouverture se fait automatiquement. Pour Axel Llobet, l’objectif est clair, réduire de manière significative la transmission des infections auprès des personnes les plus vulnérables.

« Aujourd’hui, on sait qu’on ne se lave pas assez les mains et cela engendre de vraies catastrophes sanitaires. Avec notre dispositif, on peut désormais obliger les gens à se laver les mains ! Parce que juste les inciter, on voit bien que ça ne fonctionne pas. »

Un premier test concluant en EHPAD

À la Bonança, un EHPAD de l’Aude, l’impact de Clean & Go a été immédiat : avant son installation, seul un visiteur sur sept utilisait les distributeurs de gel mis à disposition. Quant au personnel, seuls cinq sur trente respectaient systématiquement cette mesure. Depuis la mise en place du dispositif, soutenu par l’Agence Régionale de Santé (ARS), sept visiteurs sur huit et 23 soignants sur 32 se désinfectent les mains avant d’entrer.

Les personnes âgées vivant en collectivité sont particulièrement vulnérables face aux infections type grippe, ou gastro-entérites. C’est donc vers ce type d’établissement que l’ARS a fléché ses premières études.

« Seuls 50 % des hôpitaux et cliniques respectent les normes »

À l’origine de cette invention, un constat accablant : « Je pensais que les gens se lavaient les mains à l’hôpital. Mais non ! », s’étonne le médecin. En France, l’Indicateur de la Consommation des Solutions Hydroalcooliques (ISCHA) dans les établissements de santé révèle une situation préoccupante : « Seuls 50 % des hôpitaux et cliniques respectent les normes », détaille Axel Llobet. L’expert prend un exemple concret : « Si un établissement doit consommer 1 000 litres de gel par mois et qu’il n’en utilise que 500, son score ISCHA est de 50 %. »

Axel Llobet, chirurgien maxillo-facial à l’hôpital de Perpignan.

Selon l’OMEDIT*, le lavage des mains à l’eau et au savon élimine les saletés visibles, mais la friction avec une solution hydroalcoolique est la méthode privilégiée pour éliminer les microbes. Installé à l’entrée des établissements médicaux, le système Clean & Go contraint le personnel soignant, visiteurs et patients à se désinfecter les mains avant d’accéder aux locaux. Un dispositif simple et efficace, bien que perfectible : « Il arrive que plusieurs visiteurs entrent ensemble. L’un active le distributeur et l’autre en profite pour passer sans se désinfecter », reconnaît le chirurgien.

De l’idée à l’industrialisation : une collaboration avec une entreprise catalane

L’innovation du chirurgien perpignanais a rapidement retenu l’attention d’Alice Guichet, présidente de Pyrescom, fabricant de matériel électronique installé près de Perpignan. Aujourd’hui, la production du dispositif est assurée par l’entreprise, fondée en 1984. Depuis le premier prototype, dix bornes ont déjà été installées dans le département.

Mais le Dr Llobet va plus loin que l’hygiène des mains. Il souhaite désormais plancher sur ces nids à microbes que sont les téléphones portables, véritables vecteurs de contamination. « À chaque fois que l’on prend son téléphone, il faudrait se désinfecter les mains. Or, les appareils ne sont jamais nettoyés lorsqu’ils entrent dans un établissement médical », souligne-t-il. Pour aller plus loin, il réflechit sur un nouveau système : une porte qui ne s’ouvrirait qu’après désinfection du téléphone, à l’aide d’une lumière UVC, capable de neutraliser virus et bactéries.

*l’Observatoire du Médicament, des Dispositifs Médicaux et de l’Innovation Thérapeutique