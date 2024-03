À Perpignan, ce prêtre récolte des fonds pour l’accès à l’eau au Cameroun

Article mis à jour le 12 mars 2024 à 17:24

Dimanche 24 mars 2024, l’association Aigua Mefet organise un concert à l’église Saint-Martin de Perpignan. Le père Joseph-Marie Tsanang souhaite récolter des fonds pour venir en aide aux habitants de Mefet-foto, un petit village du Cameroun qui n’a pas accès à l’eau potable.

Depuis 10 ans, père Joseph-Marie Tsanang officie à la paroisse Saint-Martin. D’origine camerounaise, il a un déclic lorsqu’il se rend dans cette zone reculée du Cameroun, au village de Mefet-foto. « Les enfants et les femmes allaient chercher de l’eau en portant des jarres sur leur tête pendant deux kilomètres », raconte-t-il. Une corvée pour les 1.500 à 2.000 personnes qui vivent au village. « La qualité de l’eau n’était pas très hygiénique, au contraire, elle apportait des maladies », explique le prêtre. Si en sous-sol, les nappes phréatiques sont remplies, la volonté politique manque pour que cette eau soit extraite et distribuée.

Une association pour acheminer l’eau potable jusqu’à Mefet-foto

Une fois rentré en France en 2017, le prêtre s’interroge sur le sort des habitants du village. Le père Joseph-Marie décide alors de créer une association suffisamment structurée pour porter le projet. L’association Aigua Mefet est née en 2018, avec pour ambition d’aider les habitants à acheminer l’eau potable jusqu’à leur village. Basée à Perpignan, l’association récolte des fonds pour mener à bien un projet de captage d’eau. « Il y a aussi un gros travail de sensibilisation, car les personnes sur place doivent être partie prenante de ce projet. Elles travaillent à sensibiliser les populations sur les questions écologiques et à l’hygiène. » Car, l’absence de tout-à-l’égout menace les nappes phréatiques.

À ce jour, entre 60 et 80 bénévoles, répartis entre Perpignan et le Cameroun, portent ce projet associatif. Pour récolter les fonds nécessaires, des interventions dans les écoles, des ventes de meubles ou des concerts solidaires sont régulièrement organisés. « Ce vendredi 15 mars, nous avons une petite intervention qui va être faite auprès des jeunes d’une paroisse. Ils vont nous donner 1 euro pour une action de carême. Le but est surtout de les sensibiliser. »

Un concert solidaire sera également organisé le dimanche 24 mars, à 15h30, à l’église Saint-Martin. Des chanteurs du conservatoire de Perpignan et une pianiste de renommée internationale s’y produiront gracieusement. « L’entrée du concert est fixée à 10 euros. Il y aura aussi des ventes à la fin pour pouvoir financer l’association », précise l’homme d’Église.

Pour l’heure, les travaux sur la zone de captage sont achevés. Les bénévoles ont construit des latrines écologiques pour l’école maternelle du village qui n’attendent plus que l’eau pour être fonctionnelles. « Nous avons aussi bâti un local technique de 50 000 litres pour recueillir l’eau sur le sommet du village », explique le père Joseph-Marie. « Avec le début des travaux, il a fallu revégétaliser les sols, pour que des arbres poussent, afin de maintenir un climat où il y a toujours de l’eau. »

« Nous pourrions peut-être un jour nous retrouver dans la même situation qu’au Cameroun »

À l’heure actuelle, il ne reste que la construction d’une centrale solaire à financer pour que tout le dispositif fonctionne. L’assemblage d’un réservoir intermédiaire, qui recueillera l’eau qui provient de la zone de captage, un local technique de 35 000 litres intermédiaires et enfin, les travaux de canalisation seront aussi nécessaires. Jusqu’à présent, l’association a récolté 100 000 euros. Pour boucler la construction des gros ouvrages, il manque 50 000 euros. « Peu importe le don. Je le dis vraiment avec beaucoup de simplicité : des petits donateurs, des grands donateurs, des entreprises, des collectivités… Toute aide est la bienvenue », souligne le prêtre.

Il est également possible d’adhérer à Aigua Mefet en donnant 20 euros, via le site internet ou la page Facebook de l’association. Différents partenaires locaux soutiennent le projet, comme Veolia ou Perpignan Méditerranée Métropole. Les lycées Notre-Dame de Bon Secours et Sainte-Louise de Marillac y participent également. L’association EDE Soin envoie des médecins sur place, au Cameroun, pour remédier aux questions de santé. En attendant, le père Joseph-Marie fait régulièrement le déplacement pour entretenir le lien entre Perpignan et Mefet-foto. « Je m’y rends aussi pour suivre de très près les travaux », souligne-t-il.

Le Père Joseph-Marie tient également à alerter les paroissiens ou les élèves des écoles sur le risque climatique dans les Pyrénées-Orientales. « Ici aussi, l’eau a diminué. Nous pourrions peut-être un jour nous retrouver dans la même situation qu’au Cameroun, si nous ne faisons pas attention. »