La végétalisation et l’agriculture urbaine germent dans les Pyrénées-Orientales

Porté par la commune et son CCAS, ce projet a pour ambition de promouvoir l’agriculture urbaine citoyenne et de favoriser la végétalisation du centre urbain, notamment via la plantation de comestibles . La ville d’Elne s’engage depuis 2020 dans une démarche participative de reconquête agricole, paysagère, nourricière avec des projets variés : des installations d’agriculteurs, la création d’une ferme municipale et des plantations de haies.

Les Illibériens seront mis à contribution car ce projet aimerait devenir un exemple de participation citoyenne. Ce sont les habitants qui proposeront des sites, mèneront les plantations, assureront les récoltes et veilleront au suivi et à l’entretien de ces espaces ouverts à tous. Les sites d’Elne Ville jardin deviendront des zones d’activités nourricières. Le but est de produire des denrées alimentaires en faveur d’une consommation locale tout en respect la santé et l’environnement.

Au-delà du projet Elne Ville jardin, la commune est engagée dans un projet de plantation massive d’arbres et de haies champêtres. D’ici 2025, la municipalité souhaite attendre 10 km d’arbres et de haies plantés en zone urbaine et périphérique, soit 1 arbre par habitant.