À l’aube de la saison estivale 2024, le patron du syndicat des hôteliers des Pyrénées-Orientales dévoile une réduction commerciale allant jusqu’à 15% sur présentation d’une procuration de vote.

Pour Brice Sannac, ces législatives surprises sont une occasion pour communiquer de façon positive auprès des estivants. Après le Pyrénées-Orientales bashing ressenti par les milliers d’articles à propos de la sécheresse, il était hors de question qu’une actualité anxiogène entache le début de saison.

Quand la nuit porte conseil…

L’idée lui est venue au beau milieu de la nuit. Et pourquoi ne pas offrir une réduction jusqu’à 15% aux clients qui présentent leur procuration de vote pour les prochains weekends d’élection législative ?

Brice Sannac est propriétaire de deux hôtels, sur la côté Vermeille. Également responsable de l’Umih* des Pyrénées-Orientales, il souhaitait éviter que des clients, tiraillés entre vote et vacances, n’annulent leur séjour à la dernière minute. Dans un climat de tensions sociales ou politiques, un tel coup de pub permet aussi de « parler de ces élections de manière peut-être un peu plus légère. Et ça fait du bien ! », confie l’hôtelier.

« Une élection génère toujours une inquiétude »

Si les hôtels à Collioure ou Banyuls-sur-mer n’ont pas constaté d’annulations de séjour, Brice Sannac a comparé l’état des réservations par rapport à la moyenne habituelle. Et il note un certain « ralentissement des réservations pour le weekend du 30 juin ». Dans un marché qui a l’habitude des réservations de dernière minute, lié aux fluctuations de la météo, l’annonce brutale de la tenue des élections a pris tous les Français de court.

Une séquence générant l’hésitation d’une clientèle, principalement originaire du pourtour méditerranéen. « Une élection génère toujours une inquiétude », confirme Brice Sannac. Alors que l’an passé, les professionnels du tourisme dénonçaient des réservations en berne pour cause de sécheresse, l’hôtelier a préféré anticiper et lancer une communication positive.

Une ruée vers la procuration de vote

L’offre du président de l’Umih permet aussi de surfer sur la vague inédite des demandes de procuration. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, au 21 juin, plus d’un million de procurations avaient été enregistrées.

Ce nombre d’inscriptions record permet aux sondeurs d’estimer une participation en forte hausse par rapport à celle de l’élection législative de 2022. Pour les législatives de 2024, l’Ifop estime la participation à 64% contre 47% en 2022.

Les résultats des législatives pourraient-ils avoir un impact sur la saison touristique ?

Pour l’hôtelier, ce sont les résultats des élections, plutôt que la date de leur tenue, qui pourraient avoir un réel impact sur le secteur du tourisme. « C’est le fait de ne pas avoir de visibilité qui est inquiétant », explique Brice Sannac. Les résultats des élections pourraient voir arriver une majorité d’extrême droite à l’Assemblée Nationale, une première depuis la création de la Ve République. « Le meilleur ami de l’économie, c’est la stabilité. Mais bon, ça va le faire », termine-t-il, volontairement optimiste. « On va passer un bon été ».

*Umih : Union des métiers et des industries de l’hôtellerie