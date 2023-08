Tourisme : l’avant-saison des Pyrénées-Orientales semblait prometteuse

Début août, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie dressait un premier bilan de la fréquentation touristique pour le mois de juillet 2023. Dans la région, une baisse de la fréquentation avait été constatée, notamment par les professionnels du secteur.

Le département des Pyrénées-Orientales semblait tirer son épingle du jeu avec une activité touristique supérieure à celle qui était attendue. Qu’en est-il des mois de mai et juin de l’année 2023 ? Quelles furent les zones touristiques des Pyrénées-Orientales les plus fréquentées ?

De mai à juin 2023 : les données de fréquentation des Pyrénées-Orientales

146.710. C’est le nombre moyen de personnes présentes par jour lors d’un séjour dans le département de mai à juin 2023. S’ajoutent à cela 83.930 personnes qui ne viennent que pour la journée (sans nuitée). En moyenne, le nombre de personnes vues sur le territoire durant la journée entre mai et juin 2023 est de 230.640. La fréquentation ne se limite pas à ce chiffre puisqu’en moyenne, 201.960 personnes supplémentaires sont en transit (c’est-à-dire qu’elles restent moins de 2h) chaque jour dans le département. La fréquentation est plus élevée durant le mois de juin même si le nombre de visiteurs en séjour a connu un pic durant le Pont de l’Ascension, du 17 au 22 mai.

L’importance des excursionnistes dans le tourisme

Le département des Pyrénées-Orientales est apprécié des touristes mais également des excursionnistes (personnes venues de manière occasionnelle). Ces derniers, le plus souvent des visiteurs à la journée, ne sont pas à négliger dans les calculs de la fréquentation touristique.

Au mois de mai, 2.703.600 personnes étaient présentes sur le territoire pour une présence à la journée. En juin, ce nombre fléchit à 2.416.680. Ces visiteurs à la journée représentent respectivement 39 et 34% du total des visiteurs dans le département. Les excursionnistes récurrents sont les personnes venant fréquemment dans les Pyrénées-Orientales. Leur nombre est important mais ne dépasse pas celui des excursionnistes classiques.

L’origine des visiteurs extra-départementaux

Le département attire aussi bien les visiteurs français que les touristes étrangers. Les personnes présentes en séjour ou juste à la journée proviennent en majorité d’Occitanie. En effet, 54,5% des visiteurs présents à la journée sont originaires de la région. 9,2% des visiteurs viennent de la région Rhône-Alpes et 8,2% d’Île-de-France.

En ce qui concerne les touristes étrangers, sans grande surprise, le pays de provenance le plus représenté est l’Espagne. 19,8% des visiteurs passant au moins une nuitée dans le département viennent de ce pays frontalier. Pour les visiteurs à la journée, cette proportion bondit à 42,2%.

Les chiffres des 6 zones touristiques des Pyrénées-Orientales

Le département des Pyrénées-Orientales se divise en 6 zones touristiques : la Vallée de l’Agly Fenouillèdes, le Roussillon Aspres Conflent, les Pyrénées Catalanes, la zone de Perpignan, la Côte Catalane et les Albères Vallespir. Certaines sont plus fréquentées que d’autres.

La zone arrivant en tête du nombre moyen de visiteurs présents par jour est la zone de Perpignan. Une moyenne de 118.510 personnes présentes par jour a été enregistrée entre mai et juin 2023. Parmi celles-ci, 33.240 étaient là pour un séjour et 85.270 pour la journée.

La Côte Catalane se classe en deuxième position avec 157.360 personnes en moyenne entre mai et juin 2023, 84.970 pour un séjour avec au moins une nuitée et 72.360 visiteurs à la journée.

La zone Roussillon Aspres Conflent a attiré en moyenne 58.210 personnes par jour. Le nombre de touristes pour un séjour, 17.590, semble faible par rapport à celui des visiteurs à la journée, 40.620.

Sur la même période, les Albères Vallespir ont compté une moyenne de 45.470 personnes présentes par jour. 15.680 étaient là pour une nuit au minimum et 29.790 venaient uniquement pour la journée.

Les Pyrénées Catalanes enregistrent une moyenne de 28.740 personnes présentes par jour, 13.940 touristes en séjour et 14.800 visiteurs d’un jour.

Enfin, la Vallée de l’Agly Fenouillèdes comptabilise en moyenne 14.480 personnes par jour, dont 3.880 en séjour et 10.600 à la journée.

En comparaison avec la période avant Covid

Inutile de rappeler que la crise sanitaire a eu un impact considérable sur la fréquentation touristique. Les confinements et les restrictions de déplacements ont empêché les Français de profiter de leurs vacances. Quelle était la situation en 2019, avant l’arrivée de ce virus ?

Sur la période mai-juin 2019, le nombre moyen de visiteurs en séjour dans le département des Pyrénées-Orientales était de 164.300. Dans le même temps, 105.300 visiteurs se rendaient sur le territoire sans y dormir. En moyenne, le département accueillait 269.600 personnes par jour. Des chiffres supérieurs à ceux de la période mai-juin 2023. En revanche, ce constat n’est pas valable pour les personnes qui passent moins de 2h dans le département. En 2019, elles étaient en moyenne 166.300 par jour dans ce cas. Pour rappel, en 2023, elles sont 201.960.

En 2019, comme en 2023, les visiteurs venaient en majorité d’Occitanie. Les habitants de la région représentaient 28,4% des touristes en séjour et 47,3% des visiteurs à la journée. Pour ces derniers, cette proportion est bien plus importante aujourd’hui. De même, les visiteurs étrangers étaient principalement originaires d’Espagne en 2019. Ils représentaient 20,2% des visiteurs en séjour et 40,1% des touristes à la journée.