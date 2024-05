Le tribunal de Perpignan vous aide à régler vos conflits de voisinage

Article mis à jour le 13 mai 2024 à 12:06

Vendredi 24 mai 2024, la commission départementale d’accès au droit organise un Serious Game (jeu pédagogique en équipe), pour faire connaître la procédure à suivre en cas de litiges civils. Des contentieux qui représentent la moitié des affaires juridictionnelles.

Après le succès de l’an dernier, les professionnels du tribunal de Perpignan relancent le Serious Game « On ne choisit pas ses voisins ». Pendant une heure, les participants se mettront dans la peau de citoyens pris dans un conflit avec des voisins exécrables, joués par des comédiens. L’objectif : comprendre le déroulement de la procédure civile et mieux connaître les métiers du droit.

Quand le lien entre voisins se rompt

Vous êtes une famille sans histoire, jusqu’au jour où de nouveaux voisins s’installent. Taille d’arbre, empiètement de mur, nuisances sonores… À qui la faute ? La dernière solution est de faire appel à la justice pour régler vos différends. Voilà le scénario de départ du jeu pédagogique proposé par la commission départementale d’accès au droit (CDAD), au sein du tribunal de Perpignan.

Pour la deuxième édition, le CDAD met l’accent sur les contentieux du quotidien, ces litiges civils dont s’occupent majoritairement les juridictions. Ils comprennent donc les conflits de voisinage, les dommages et intérêts suite à un accident, ou encore les réclamations de dette.

« Le but du jeu est de familiariser les gens à des problématiques potentiellement quotidiennes. Qu’est-ce qu’on fait ? Qui on va voir ? Le Serious Game c’est original, ça permet de se confronter de manière concrète aux différents métiers », souligne Pierre Viard, président du tribunal de Perpignan.

Des comédiens plongent les joueurs dans un scénario cauchemardesque

Pendant une heure, les joueurs tenteront de gagner leur procès. À leur arrivée, les groupes assistent à un conflit de voisinage interprété par des comédiens. Une scène qui permet de mieux comprendre comment le trouble de voisinage s’installe et quelles solutions s’offrent aux joueurs. « On donne aux joueurs un certain nombre de documents et de pièces d’origine pour reconstituer les situations », précise le magistrat.

Dans le cadre de cette affaire fictive, les participants travaillent avec un certain nombre de professionnels. Mais attention aux fausses pistes ! Certains sont aussi là pour désorienter et troubler les équipes. Une audience fictive est prévue pour clôturer le serious game. Les dossiers des joueurs sont étudiés et le jugement est rendu. « L’an dernier, certaines équipes n’avaient pas assez complété leur dossier, donc les avocats n’ont pas réussi à plaider correctement en leur faveur, mais en une heure, on ne peut pas toujours gagner », s’amuse Pierre Viard.

L’occasion de découvrir le fonctionnement du tribunal et les métiers de la justice à Perpignan

Objectif de cette journée ? Montrer comment fonctionne la justice civile. « On pense souvent à la justice pénale. Même si elle est visible, elle n’est fort heureusement pas la plus courante. »

Dans la réalité, un problème de voisinage ne se règle pas en une heure. Loin de là. Dans la plupart des cas, les plaintes se règlent devant un conciliateur de justice. S’il n’est pas possible de concilier, six mois peuvent s’étaler entre la plainte et la décision du tribunal. Néanmoins, le magistrat précise qu’en cas d’urgence, « si un mur est sur le point de s’écrouler par exemple, il existe les procédures de référés qui sont plus rapides. »

« Comme l’année dernière, nous voulons confronter les familles à la justice en présentant les différents métiers des tribunaux comme le commissaire de justice, le conciliateur de justice et l’avocat. Pourquoi ne pas aussi ouvrir des perspectives à des lycéens ou des étudiants, qui s’interrogent sur leur avenir et qui pourraient peut-être s’intéresser au droit », conclut Pierre Viard.

Infos pratiques : « Opération Voisinage : on ne choisit pas ses voisins ». Évènement gratuit. Vendredi 24 mai 2024 : deux sessions (serious-game et débriefing), de 17h30 à 19h. Durée : 1h15. Inscription obligatoire au 04 30 19 62 47, du lundi au jeudi, ou sur infocdad66@gmail.com.