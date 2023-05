Serious Game : le tribunal de Perpignan met en scène les conflits de voisinage

La commission départementale d’accès au droit organise ce mercredi 24 mai un serious game (un jeu pédagogique en équipe) pour mieux faire connaître la procédure à suivre en cas de litiges civils. Ces contentieux représentent en effet la moitié des affaires dont les juridictions sont saisies.

Pendant une heure, les participants devront se mettre dans la peau de justiciables pris dans un conflit de proximité avec des voisins exécrables joués par des comédiens. Objectif : comprendre le déroulé de la procédure civile et mieux connaître les métiers du droit.

Vous êtes une famille sans histoire. Et puis un jour, de nouveaux voisins s’installent, et soudainement votre quotidien change.

Nuisances sonores, empiètement de propriété, agressions verbales… le lien se rompt et vous décidez de faire appel à la justice pour régler ces différends. Voilà le scénario de départ du jeu pédagogique proposé ce mercredi par la commission départementale d’accès au droit* (CDAD) au sein du tribunal de Perpignan.

Pour cette édition de la journée nationale d’accès au droit, la CDAD a décidé d’innover avec un jeu pour mettre l’accent sur les contentieux du quotidien, ces litiges civils dont s’occupent majoritairement les juridictions. Ils comprennent donc les conflits de voisinage mais aussi les réclamations de dette ou encore des dommages et intérêts suite à un accident (et la liste est loin d’être exhaustive).

« On s’est dit qu’on allait surfer sur la vague des escape game et propulser les joueurs sur un problème du quotidien », réagit Pierre Viard, le président du tribunal de Perpignan.

D’emblée, des comédiens vont poser les bases du scénario, avant que les participants ne récupèrent un dossier de jeu.

« On va leur donner un certain nombre de pièces d’origine pour reconstituer ce qu’ils sont censés avoir vécu précédemment et le but du jeu sera de récupérer tous les éléments nécessaires pour se présenter devant un juge et avoir les chances d’obtenir gain de cause contre les voisins indélicats », résume le magistrat. Et pour cela, de vrais professionnels joueront leur rôle durant les différentes étapes de la procédure: huissier, conciliateur de justice, policier, et bien sûr avocat.

« C’est assez réaliste, les gens vont repartir avec des vrai-faux constats d’huissiers, des vrais-faux jugement… Ils vont faire une vrai-fausse conciliation, puisque c’est un passage obligé pour ce genre de conflit de voisinage. Ce genre de dossier, il nous en arrive des dizaines chaque mois, et souvent les gens ne savent pas comment les traiter. L’idée, c’est qu’ils s’approprient ce processus un peu compliqué. » À la fin du jeu, les intervenants prévoient un temps d’échange pour s’assurer que les joueurs aient compris les différentes étapes de la procédure.

Pour Pierre Viard, ce genre d’événement est important pour que les gens puissent mieux comprendre le fonctionnement de la justice.

« Mieux connaître notre justice me paraît fondamental, on rend la justice au nom des Français. Et puis il y a un aspect plus pragmatique : permettre aux gens de se familiariser avec les possibilités qu’ils ont pour faire valoir leurs droits. Par exemple, le fait de savoir qu’on n’est pas obligé de tout de suite consulter un avocat, de dépenser de l’argent… parfois des situations se règlent avec un courrier. L’objectif, c’est que les gens aient des petits réflexes et connaissent mieux la justice. »

Le président du tribunal espère aussi susciter des vocations chez les jeunes : « faire connaître cette chaîne civile qu’on connaît moins avec tous ses intervenants, conciliateurs, huissiers… Ça permet aux gens de voir les professions qui interviennent…C’est différent que d’aller à la fac présenter les métiers devant un amphithéâtre, là c’est une façon d’être dans le concret. »

Sixième édition de la journée nationale de l’Accès au Droit : « Opération Voisinage : on ne choisit pas ses voisins ». Évènement gratuit.

Mercredi 24 mai 2023 : deux sessions (serious-game et débriefing) à 17h30 et à 19h. Durée : 1h15.

Inscription obligatoire au 04 30 19 62 47 du lundi au jeudi ou sur infocdad66@gmail.com.

*La CDAD gère les points-justice dans le département, et est ouvert à tout un chacun qui souhaiterait se renseigner sur ses droits et accéder à un premier niveau d’information juridique en dehors de tout procès.