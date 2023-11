Article mis à jour le 7 novembre 2023 à 13:23

Le record était détenu depuis près de quatre ans. Le 3 novembre 2023 à 9h06, le plongeur professionnel Frederic Swierczynski est descendu à 308 mètres dans la cavité souterraine de Font Estremar (Pyrénées-Orientales) ; soit 22 mètres de plus que la profondeur atteinte fin 2019 par Xavier Méniscus.

Malgré sa dangerosité et l’interdiction d’y plonger, ce site souterrain exceptionnel situé sur la commune de Salses-le-Château continue de séduire les plongeurs professionnels qui descendent toujours plus profond ; l’occasion également de tester les mélanges qui leur permettent de respirer à ces profondeurs. Photo d’illustration de plongée souterraine © Wikipedia Creative Commons.

« J’ai freiné mes ardeurs à 308 mètres »

Après plus de sept heures d’expédition le plongeur adepte de ces cavités a atteint les 308 mètres de profondeur. Sur ses réseaux sociaux, Frederic Swierczynski déclarait : « L’objectif depuis le mois de mai était de continuer mon exploration dans le 3ème siphon de la Mescla à -267. Après plus d’une dizaine de plongées de mise au point entre 200 et 260 mètres en 6 mois, il était temps de se mettre à l’eau pour tirer du fil… La météo ayant décidé du contraire dans l’arrière-pays niçois, c’est sur une résurgence catalane que j’ai jeté mon dévolu. L’exploration était au rdv à partir de 260 mètres et j’ai freiné mes ardeurs à 308 malgré de très bonnes conditions. »

Lors du présent record, nous avions questionné un plongeur professionnel connaisseur des lieux

Selon Olivier Blanc, ce type d’exploration est surtout une volonté de dépasser ses propres limites et un défi technique, plus qu’une plongée pour le milieu en lui-même. En effet, ce qui passionne Olivier, c’est surtout la contemplation de la biodiversité marine, et il en a même fait un blog «Plongée avec Olivier». Or, en eau douce et dans ces cavités, pas ou peu de vie. Tout est sombre et seules les lumières apportées par le scaphandrier permettent de briser l’obscurité des profondeurs. Comme pour tout sportif de haut niveau, l’objectif est de dépasser ses propres limites. Mais aussi de tester les matériels (ordinateur, recycleur…), et les process pour que la pratique de la plongée évolue.

La Font Estramar de Salses-le-Château – Une résurgence aussi belle que dangereuse

La Font Estramar ou fontaine de Salses est la résurgence la plus profonde explorée en plongée en Europe. Cette galerie est particulièrement appréciée par les amateurs pour sa largeur et sa profondeur. Les scientifiques l’étudient également pour la quantité d’eau pure qu’elle contient. Une eau pure et claire filtrée par les roches calcaires des Corbières. La Font Estramar est également particulièrement dangereuse, justement du fait de sa profondeur. Olivier de nous rappeler qu’elle était interdite au public sauf dérogation spécifique. La page Wikipédia dédiée à ce site naturel recense plusieurs décès de plongeurs, dont certains corps n’ont jamais été retrouvés.