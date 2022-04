Présidentielle l Marine Le Pen choisit Perpignan pour son dernier meeting avant le 1er tour

Un discours dans lequel Marine Le Pen exhorte ses supporters à se rendre aux urnes afin d’éviter la bérézina des Régionales. Rappelant même que la météo devrait être clémente pour ce dimanche 10 avril. « On ne s’abstient pas quand on est patriote, surtout quand le pays a besoin d’un sursaut. Surtout si l’on a conscience qu’un quinquennat de plus d’Emmanuel Macron nous conduira vers un quinquennat de déconstruction nationale et de désolation sociale ». Quant à Louis Aliot, il visait déjà le second tour. « Nous sommes à 17 jours de la victoire, 17 jours où il vous faudra rester mobilisés, ardents, combatifs, généreux de votre temps et de votre force de conviction ».