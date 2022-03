Présidentielle l Parrainages des élus des Pyrénées-Orientales l Quel candidat a choisi votre élu ?

Ce 4 mars à 18h, le Conseil constitutionnel rendra publique la liste des 11 candidats à l’élection Présidentielle qui se tiendra le 10 et 24 avril prochain. Avant cette date couperet, depuis le 1er février, l’institution aura égrainé deux fois par semaine, la liste des parrains et leur choix de candidat. Les maires, les députés, et autres conseillers régionaux avaient la lourde tâche de compléter un formulaire et ainsi permettre à tous ceux qui atteindraient les 500 précieux sésames à concourir pour la fonction suprême de l’État. Dans les Pyrénées-Orientales, 279 élus pouvaient parrainer. Combien l’ont fait ? Et envers qui s’est porté leur parrainage ?

♦ Qui sont les 78 parrains dans les Pyrénées-Orientales ?

Sur les 226 maires qui pouvaient donner leurs parrainages, seuls 52 maires ont fait le choix de renvoyer leur formulaire au Conseil constitutionnel. Les maires officiellement encartés sont les plus nombreux à avoir fait un choix. En effet, élus avec le soutien d’un parti, ou avec le soutien d’un mouvement politique, ils soutiennent naturellement le candidat de leur parti ou de leur mouvement.

Anne Hildalgo à Perpignan – Décembre 2021 Affiche Yannick Jadot

C’est le cas par exemple, du maire de Perpignan, membre du Rassemblement National, même si sa liste ne portait pas les couleurs du parti, il a été le premier à parrainer la Marine Le Pen. Tout comme Stéphane Loda, maire de Canet-en-Roussillon et secrétaire départemental du parti Les Républicains a été l’un des premiers à soutenir Valérie Pecresse, candidate Les Républicains. Edith Pugnet, maire de Cabestany, commune communiste a été parmi les premiers soutiens du candidat communiste Fabien Roussel. Les 4 députés du département ont tous choisi un candidat. Et là pas de surprise, chacun a signé pour celui qui lui a permis d’obtenir son siège à l’Assemblée Nationale. Ainsi les 3 députés, En Marche, Romain Grau, Sébastien Cazenove et Laurence Gayte soutiennent Emmanuel Macron et Catherine Pujol parraine Marine Le Pen. Idem pour les 2 sénateurs, Jean Sol et François Calvet, ténor des LR66 soutiennent leur candidate Valérie Pecresse.

Les élus du Conseils départemental ont voté en fonction de leur appartenance politique. Ainsi la présidente socialiste Hermeline Malherbe a soutenu Anne Hidalgo, tout comme Mathias Blanc, conseiller départemental, mais aussi secrétaire de la fédération catalane du parti socialiste. Seulement 11 conseillers départementaux ont parrainé un candidat. À noter que certains d’entre eux, étant maires, députés, ou sénateurs, ils ont parrainé sous cette fonction. Neuf élus du Conseil régional d’Occitanie ont adressé leur parrainage au Conseil constitutionnel. Ceux élus sur la liste Rassemblement National (4) soutiennent Marine Le Pen. Les 5 élus sur la liste de Carole Delga, présidente Socialiste, soutien soit Anne Hidalgo, Yannick Jadot, ou Fabien Roussel, signe de la dimension plurielle des élus du Conseil Régional.

♦ Quels sont les candidats qu’ils ont soutenus ?

Congrès du Rassemblement National – Perpignan juillet 2021 Archives – Éric Zemmour à Perpignan 2019

Classés par nombre de parrainages dans les Pyrénées-Orientales.

Anne Hidalgo obtient 17 parrainages. Dix maires ont signé un parrainage en faveur de la candidate socialiste, 5 conseillers départementaux et 2 conseillers régionaux.

obtient 17 parrainages. Dix maires ont signé un parrainage en faveur de la candidate socialiste, 5 conseillers départementaux et 2 conseillers régionaux. Emmanuel Macron , Président sortant, recueille 12 parrainages adressés par des élus des Pyrénées-Orientales. Emmanuel Macron déclaré candidat à la date limite recueille les signatures de 3 députés, 1 conseillère départementale et 8 maires.

, Président sortant, recueille 12 parrainages adressés par des élus des Pyrénées-Orientales. Emmanuel Macron déclaré candidat à la date limite recueille les signatures de 3 députés, 1 conseillère départementale et 8 maires. Valérie Pecresse recueille 8 signatures. Cinq maires, 2 sénateurs et une conseillère départementale ont inscrit le nom de la candidate Les Républicains.

recueille 8 signatures. Cinq maires, 2 sénateurs et une conseillère départementale ont inscrit le nom de la candidate Les Républicains. Fabien Roussel reçoit le parrainage de 8 élus locaux. 4 conseillers régionaux, 3 maires et 1 conseiller départemental ont parrainé le candidat communiste.

reçoit le parrainage de 8 élus locaux. 4 conseillers régionaux, 3 maires et 1 conseiller départemental ont parrainé le candidat communiste. Marine Le Pen obtient 7 signatures en faveur de sa candidature. 4 conseillers régionaux, 1 députée et 2 maires, celui de Perpignan et de Baixas soutiennent la candidate Rassemblement National.

obtient 7 signatures en faveur de sa candidature. 4 conseillers régionaux, 1 députée et 2 maires, celui de Perpignan et de Baixas soutiennent la candidate Rassemblement National. Jean-Luc Mélenchon recueille 7 signatures. Ce sont 7 maires qui soutiennent le candidat de la France Insoumise.

recueille 7 signatures. Ce sont 7 maires qui soutiennent le candidat de la France Insoumise. Yannick Jadot reçoit 5 parrainages. 2 conseillères régionales et 3 maires soutiennent le candidat écologiste.

reçoit 5 parrainages. 2 conseillères régionales et 3 maires soutiennent le candidat écologiste. Jean Lassalle recueille 4 parrainages d’élus des Pyrénées-Orientales. 4 maires de communes rurales soutiennent le député des Pyrénées-Atlantiques.

recueille 4 parrainages d’élus des Pyrénées-Orientales. 4 maires de communes rurales soutiennent le député des Pyrénées-Atlantiques. Philippe Poutou obtient 4 parrainages. 4 maires soutiennent le candidat du parti NPA.

obtient 4 parrainages. 4 maires soutiennent le candidat du parti NPA. Éric Zemmour reçoit 4 parrainages parmi les élus des Pyrénées-Orientales. Le maire de Pia, Prugnanes, Arboussols et Réal soutiennent le candidat Reconquête.

reçoit 4 parrainages parmi les élus des Pyrénées-Orientales. Le maire de Pia, Prugnanes, Arboussols et Réal soutiennent le candidat Reconquête. Nathalie Arthaud reçoit le parrainage de 1 maire.

reçoit le parrainage de 1 maire. Et Hélène Thouy, la candidate animaliste reçoit le parrainage du maire d’Ansignan.

♦ Détail des Parrainages ?

Anne Hidalgo BARAILLE Julien, Conseiller régional Occitanie

BLANC Mathias, Conseiller départemental

BOUSQUET Alain, maire d’Eyne

CABRERA Marie, maire de Bages

GARCIA Michel, maire de Matemale

GARRABÉ Robert, Maire Saint-Jean-Pla-de-Corts

JARYCKI Eliane, Conseillère régionale Occitanie

LELAURAIN Annie, maire de Villemolaque

MALHERBE Hermeline, Conseillère départementale

OLIVE René, Maire Thuir

OLIVE Robert, Maire Saint-Féliu-d’Amont

PERAL Marie-Edith, Maire Estoher

REYNAL Alexandre, Conseiller départemental

ROQUE Jean, Conseiller départemental

SADOURNY Marie-Pierre, Conseillère départementale

SOLER Gérard, Maire Corbère-les-Cabanes

VILA Jean, Maire Maureillas-las-Illas Yannick Jadot BELLEGARDE Patrick, Maire Passa

BERNARDY Laurent, Maire Banyuls-dels-Aspres

CHINAUD Gérard, Maire de Calmeilles

GAS Christine, Conseillère régionale

LANGEVINE Agnès, Conseillère régionale Jean Lassalle BLANC Auguste, Maire Rabouillet

GROS Bernard, Maire Enveitg

GUITART Henri, Maire Vernet-les-Bains

ROUCH Jean-Jacques, Maire de Toués-entre-Valls Emmanuel Macron BAYONA Jacques, Maire de Saint-Paul de Fenouillet

CASEILLES Louis, Maire Saint-Laurent-de-Cerdans

CAZENOVE Sébastien, Député 4ème circonscription

CORDELETTE Joëlle, Maire Mont-Louis

DE NOELL MARCHESAN Isabelle, Conseillère départementale

DELCOR Yves, Maire Prades

GAYTE Laurence, Députée 3ème circonscription

GOT Patrick, Maire Baho

GOT Alain, Maire Saint-Laurent-de-la-Salanque

GRAU Romain, Député 1ère circonscription

PORTEIX Yves, Maire Sorède

TAHOCES Antoine, Maire Sansa Marine Le Pen ALIOT Louis, Maire Perpignan

BAUDRY Xavier, Conseiller régional

BLANC Sophie, Conseillère régionale

FOXONET Gilles, Maire de Baixas

GOURIER Frédéric, Conseiller régional

PIGNIER Laurence, Conseillère régionale

PUJOL Catherine, Députée 2ème circonscription Eric Zemmour BINTEIN Pierre-Henry, Maire de Prugnanes

CABEZA Fernand, Maire Arboussols

PALMADE Jérôme, Maire Pia

SEGUY Jean-Luc, Maire de Réal Philippe Poutou CHAUVEAU Olivier, Maire Casteil

CHRYSOSTOME Antoine, Maire Corsavy

GRAVAS Olivier, Maire de Sahorre

LESNÉ-MATHIS Maya, Maire Tordères Valérie Pécresse BARRERE Armande, Conseillère départementale

CALVET François, Sénateur

CRAMBES Yvon, Maire Sournia

GALAN Bruno, Maire Palau-del-Vidre

LODA Stéphane, Maire Canet-en-Roussillon

MORICONI Jean-Charles, Maire Pollestres

PETIT Marc, Maire Claira

SOL Jean, Sénateur Fabien Roussel ASPE Daniel, Maire Escaro

BEUZE Lola, Conseillère départementale

CASES Patrick, Conseiller régional

FITER Françoise, Conseillère départementale

GARCIA Nicolas, Conseiller départemental

LACAPERE Rémi, Conseiller départemental

MAGDALOU Jean-André, Maire Alénya

PUGNET Édith, Maire Cabestany Jean-Luc Mélenchon BEAUX Nicole, Maire Valmanya

BOTEBOL Claudine, Maire de Fenouillet

CALVET Chantal, Maire Fontpédrouse

DRAGUÉ Céline, Maire de Glorianes

MAHIEUX Éric, Maire de Baillestavy

MALAPRADE Christophe, Maire Fosse

RAYNAUD Jean-Louis, Maire Fenouillet Nathalie Arthaud XANCHO Philippe, Maire Saint-Jean-Lasseille Hélène Thouy STRUILLOU Jean-Philippe, Maire Ansignan

♦ Les candidats classés par nombre de parrainages

Valérie Pecresse, Les Républicains. 2556 parrainages.

Emmanuel Macron, La République En Marche, 1974 parrainages.

Anne Hidalgo, Parti Socialiste, 1387.

Jean-Luc Mélenchon, Les Insoumis, 873 parrainages.

Eric Zemmour, Reconquête, 721 parrainages.

Yannick Jadot, Europe Ecologie Les Verts, 689 parrainages.

Jean Lassalle, Résistons, 620 parrainages.

Fabien Roussel, Parti Communiste, 619 parrainages.

Marine Le Pen, Rassemblement National, 603 parrainages.

Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, 582 parrainages.

Nathalie Arthaud, Lutte Ouvrière, 570 parrainages.