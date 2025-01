600 adoptions dans les Pyrénées-Orientales rien que pour ce refuge, une bonne nouvelle ?

600 ! C’est notre chiffre de la semaine et le nombre d’adoptions en 2024 au refuge « Un gîte une gamelle ». En ce début d’année, nous avons tenté de faire le bilan des adoptions en refuge dans les Pyrénées-Orientales. Si nous n’avons pas encore obtenu ce chiffre de la part des deux structures de la SPA dans le département, l’association « Un gîte une gamelle » et « Marina un refuge pour Céret » ont répondu favorablement à notre demande. Photo illustration © Pixabay.

L’association « Un gîte une gamelle », qui va bientôt déménager à Pollestres, constate une hausse des adoptions. Corinne Legrand, fondatrice et responsable, se félicite des 600 adoptions réalisées par son refuge en 2024. « Cette année, nous avons eu plus d’adoptions de chats. Le chat a vraiment pris le dessus sur le chien. » Pourquoi cet engouement pour les petits félins ?

Selon Corinne, « les gens veulent moins de contraintes, mais ont quand même envie d’avoir une compagnie. Le chat est propre. Et en général, il n’occasionne pas de désagrément auprès de voisins. En plus la prise en charge vétérinaire est bien moins coûteuse », précise la responsable. Idem au niveau du coût des croquettes, les aliments pour chats sont moins onéreux que ceux pour les chiens.

Plus d’adoptions, mais aussi plus d’abandons

S’il y a plus d’adoptions, Corinne déplore dans le même temps, une hausse conséquente des abandons. « Par rapport à d’habitude, nous constatons une hausse de 40% des abandons. Pour vous donner une idée, il y a cinq ans, on avait un appel par semaine pour un abandon. Aujourd’hui, c’est entre deux et quinze appels par jour ! » Et ce sont souvent les mêmes races de chien qui sont concernées, les Malinois, les Staffordshire ou les American Bully, précise Corinne.

Des animaux difficiles à gérer surtout quand ils grandissent, confirme la responsable de l’association. « En ce moment, nous avons une femelle malinois qui vivait dans un HLM au 3e étage avec une ribambelle d’enfants. C’est la mairie qui nous a appelés pour qu’on prenne en charge cette chienne. Elle est complètement apeurée, voire agressive. » Actuellement, le refuge accueille 43 chiens et 15 chats qui vont dès le mois de janvier intégrer les nouveaux locaux, situés à Pollestres.

Du côté de Céret, Marina Pastou n’a pas encore fait le bilan définitif sur les adoptions de 2024, mais elle estime aussi que le nombre d’adoption est en hausse par rapport à l’année passée. « Peut-être que les gens ont un peu pris conscience qu’il valait mieux adopter que d’acheter un animal. » Questionnée sur la pertinence du certificat d’engagement devenu obligatoire avant toute adoption, la responsable de refuge indique que cela n’a pas vraiment changé les choses. « ça nous a donné plus de paperasse qu’autres choses, indique Marina.

Quelles sont les attentes pour 2025 ?

Pour la nouvelle année, Corinne souhaiterait qu’il y ait une vraie loi pour interdire aux particuliers de faire des portées à leurs chiennes. « Parce que c’est du pur business, et après on les retrouve en refuge. Idem pour l’élevage, je suis anti-élevage ! Pour moi, faire engrosser une chienne ne peut pas être un métier ! »

Corinne est aussi particulièrement remontée à l’encontre des mairies. « Ils nous appellent au secours parce qu’ils ne savent plus comment gérer, parce que les voisins n’en peuvent plus. Et nous intervenons gratuitement, alors que derrière nous avons parfois des frais vétérinaires importants. » Pour Corinne, il faudrait que les mairies mettent aussi la main à la poche et soutiennent financièrement les refuges, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui déplore-t-elle.

De son côté, Marina milite aussi pour la mise en place d’un fichier qui regrouperait les personnes responsables de maltraitance ou d’abandons répétitifs. « Il faudrait le rendre accessible aux associations afin d’éviter les récidives. » Pour Marina qui accueille tout type d’animaux, chats, chiens, mais aussi rongeurs ou chevaux, ce fichier central faciliterait leur travail et celui des refuges.