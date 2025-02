Article mis à jour le 7 février 2025 à 00:14

Ce 6 février 2025, la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales a dévoilé les résultats du vote clos le 31 janvier dernier. Depuis 2019, la coalition formée par la FDSEA* et les Jeunes Agriculteurs était majoritaire, et Fabienne Bonet, présidente des Vignerons Catalans, était la première femme à diriger l’instance. Six ans plus tard, la coalition formée par les deux syndicats arrive en tête et conserve la main sur l’organisme consulaire.

Fabienne Bonet (réélue membre) se dit satisfaite après un mandat très difficile. « Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup mobilisé. Et ce résultat est la réponse des agriculteurs à notre travail. » L’installation des nouveaux membres et l’élection de la présidence aura lieu le jeudi 20 février prochain.

Les JA66 et la FDSEA remportent l’élection avec 127 voix d’avance

En 2019, les exploitants agricoles avaient déjà voté en majorité pour la FDSEA et les Jeunes agriculteurs. En 2025, 561 votants ont choisi « Ensemble nous sommes l’agriculture ». La liste remporte 13 élus dans ce collège, dont Fabienne Bonet, Jean Henric, et Bruno Vila, ces deux derniers sont respectivement à la tête des JA66 et de la FDSEA66.

La confédération paysanne, convainc 434 agriculteurs et remporte trois sièges, un de plus qu’en 2019. Et enfin, la liste « 100% agriculteurs, ensemble gagnons notre liberté » de La coordination rurale et menée par Philippe Maydat a convaincu 269 exploitants agricoles et conserve deux sièges.

Jean Henric n’est pas mécontent de voir s’achever cette longue campagne. « Je pense que c’est notre travail qui a séduit, même si on sent bien que les gens en ont marre, ils ont compris qu’on travaillait pour eux. » Pour ce jeune agriculteur, ce qui est primordial c’est surtout l’accès à l’eau. Sans oublier sa volonté d’attirer plus de jeunes dans le métier.

En cinquième position sur la liste JA66/FDSEA, Pierre Hylari viticulteur se dit soulagé. « On est heureux de pouvoir continuer à servir le monde agricole dans un contexte très compliqué et qu’il va falloir affronter. » L’ancien responsable des JA 66 considère que la participation supérieure à 50% (du collège 1) est révélateur d’un besoin de représentation. Pour l’agriculteur, parmi les thèmes qui ont marqué la campagne, celui de l’eau mais aussi celui du renouvellement des générations.

Bruno Vila, patron de la FDSEA se dit satisfait après une campagne de plus de trois mois. « On est contents d’avoir gagné ces élections et d’avoir conservé la Chambre de l’Agriculture. » Malgré la satisfaction, le maraîcher ne cache pas les multiples enjeux auquel les élus vont à nouveau faire face.

« On sait qu’on a des défis énormes à relever, avec un contexte de sécheresse, de conjoncture compliquée dans beaucoup de filières. Donc clairement, il faut qu’on trouve des solutions pour sauver un maximum d’agriculteurs et qu’on retrouve une dynamique d’installation. »

Sur les collèges salariés, des clivages syndicaux sont plus marqués

Si la CFDT se démarque avec des résultats solides, notamment 35,40 % des voix et 2 sièges dans le collège des groupements professionnels agricoles, la répartition des votes traduit des divisions importantes.

Collège des salariés de la production agricole : la CFDT (30,37 %, 2 élus) devance la CGT (25,19 %, 1 élu), tandis que FO et la CFE-CGC restent marginalisées. Collège des salariés des groupements professionnels agricoles : la CFDT (35,40 %, 2 élus) et FO (33,38 %, 1 élu) confirment leur assise.

Répartition des 33 sièges de la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales

20 483 électeurs étaient appelés à élire au suffrage universel par un scrutin de liste départementale à un tour les 33 membres de la chambre départementale et les 3 membres de la chambre régionale. Ces électeurs étaient répartis en 10 collèges représentant l’ensemble des différents acteurs du monde agricole régional (chefs d’exploitations, propriétaires, salariés, retraités, groupements professionnels).

FDSEA-JA remportent 22 sièges.

CFDT : 4 sièges.

CGT : 1 siège.

Confédération Paysanne : 3 sièges.

Coordination rurale : 2 sièges.

FO : 1 siège.

Aucun représentant pour la CFTC.

*Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles