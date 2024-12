Depuis trente ans, le Train Rouge serpente la vallée de l’Agly et la haute vallée de l’Aude. En 2025, dans le cadre du projet « Affréter vert », la ligne touristique pourrait bien avoir un nouvel usage. Une initiative portée par la société MCLedger, spécialisée dans les solutions informatiques et la logistique de fret.

« Nous avons envie de faire du Train Rouge un train de territoire », entame Marie-France Poletti, chargée de mission du Syndicat Mixte du Train Rouge. En plus de permettre le transport de colis e-commerce, ce projet vise à encourager la remise en service des gares de village et favoriser la diminution du trafic routier.

Située au cœur du village, la gare de Saint-Paul-de-Fenouillet pourrait par exemple accueillir un service similaire à celui de La Poste, permettant aux habitants de récupérer leur colis. À l’image d’un Mondial Relay implanté dans une épicerie ou un commerce de proximité, l’idée est de « réanimer » des lieux délaissés des habitants.

Loin d’entrer en concurrence avec les professionnels du transport de colis, selon Marie-France Poletti, l’idée est au contraire d’apporter une alternative. Pour rappel, le transport par voie ferrée reste dix fois moins polluant que celui de la route. Si le projet est encore en phase expérimentale, il pourrait prochainement se développer à grande échelle, sur des lignes TER par exemple.

La facturation du fret serait aussi une source de revenu complémentaire pour les petites lignes ferroviaires, souvent en déficit avec le seul transport des passagers. Les premiers tests seront effectués au printemps, afin de déterminer le coût que représente ce service et notamment en fonction des aménagements, du personnel et de la manutention nécessaires. « La Poste peut également être un partenaire très important pour les derniers kilomètres ou pour le point de récupération des colis », précise Marie-France Poletti. Notamment par le biais de vélos cargo ou en casiers.

Le transport de colis e-commerce sur de petites lignes ferroviaires est déjà un succès au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, et même au Japon. Une expérimentation du même type a également vu le jour, à Sète, avec une première livraison en péniche, puis à vélo, en juin 2023. Elle vise à désengorger le centre-ville et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. « Ces dernières décennies, le routier a pris énormément de place et de services. Aujourd’hui, on se rend compte que cela a des conséquences très pénalisantes et très lourdes pour notre environnement », assure Marie-France Poletti.