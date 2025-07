Urgences saturées : Le dispositif « Hôpital en tension » déclenché à Perpignan

Article mis à jour le 1 juillet 2025 à 11:24

Ce mardi 1er juillet 2025, le dispositif « Hôpital en tension » a été déclenché au centre hospitalier de Perpignan. « Face à une forte activité non programmée, accentuée par la période estivale, la situation sanitaire actuelle au niveau du territoire est jugée en tension », signale dans un communiqué la direction.

La prise en charge des urgences vitales reste garantie et priorisée

D’après l’ARS (Agence régionale de santé), ce dispositif a pour objectif de permettre la continuité des missions des établissements de santé devant faire face à une situation critique de prise en charge des urgences hospitalières, sans pour autant déclencher le plan blanc. « Nous avons pris la décision d’instaurer, à compter de ce jour, le dispositif « Hôpital en tension », afin de garantir la continuité et la qualité des soins », confirme la direction de l’hôpital.

Si la prise en charge des urgences vitales reste garantie et priorisée, l’établissement de santé invite les usagers à adopter les bons réflexes. Afin de préserver l’accès aux soins, il est conseillé de consulter votre médecin traitant, un médecin de la Maison Médicale Universitaire de Garde, une maison de santé ou une pharmacie. En cas d’urgence, il convient d’appeler le 15 avant de vous rendre aux urgences.

Une pression croissante sur les urgences de Perpignan

Chaque année, les urgences de l’hôpital de Perpignan comptabilisent 90 000 passages, dont 25 000 urgences pédiatriques. Conçu initialement pour accueillir 130 patients par jour, le service dépasse depuis longtemps ses capacités.

En 2024, le service statistique du ministère dévoilait les chiffres de variation de fréquentation dans les services d’urgences tout au long de l’année. Au cours des étés 2022 et 2023, les urgences de l’hôpital de Perpignan avaient enregistré une augmentation moyenne de 80 passages par jour.

La surcharge chronique pousse les soignants à bout. Des brancards dans les couloirs, des patients parfois bloqués 24 heures en attente d’un lit, et une hausse des arrêts maladie chez le personnel médical.

Cette pression croissante sur les urgences de Perpignan reflète une tendance nationale. Selon une étude de la DREES, les services d’urgence connaissent des variations saisonnières marquées, surtout dans les zones touristiques comme le sud de la France. Toutefois, l’essentiel de cette affluence est difficilement anticipable et dépasse la simple question de la saisonnalité​.

