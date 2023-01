Revue de presse 2022 l Les événements qui ont fait parler des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 1 janvier 2023 à 07:05

Pour cette première revue de presse de 2023, Made In Perpignan regarde dans le rétroviseur et se souvient des événements des Pyrénées-Orientales qui ont émergés dans la presse nationale. Du procès du drame de Millas, au train des primeurs, au Col de Banyuls, sans oublier l’incendie meurtrier de Saint-Laurent-de-la-Salanque et les sarcophages du Ve siècle découverts à Elne.

Un incendie meurtrier au cœur de Saint-Laurent-de-la-Salanque

Dans la nuit du 14 février 2022, une explosion suivie d’un incendie se déclenche en plein cœur de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Au petit matin, le bilan est particulièrement lourd, 8 personnes décédées dont un bébé et un enfant de 2 ans. Quelques jours après le drame, plus de 2.000 personnes marchent dans les rues en mémoire des victimes.

Le procès du drame de Millas rouvre les blessures

Le 19 septembre 2022, s’ouvrait à Marseille le procès de la conductrice du bus lors de la collision du 14 décembre 2017 entre un bus scolaire et un TER à hauteur du passage à niveau de Millas. Le bilan particulièrement lourd, 6 décès et 18 blessés graves avait bouleversé le département en 2017. Et le procès hors normes retransmis à Perpignan de la conductrice a fait ressurgir les blessures.

Quel avenir pour le train des primeurs ?

Ce train qui achemine les fruits et légumes du département vers le marché de Rungis avait repris du service sous les auspices de Jean Castex venu pour le redémarrage de la ligne en 2021. En 2022, ce train à la rotation quotidienne est toujours en sursis. En cause, les coûts de manutention et l’absence de volonté de la SNCF d’investir ce type de fret.

Le Col de la discorde reste fermé

Cela fait maintenant deux ans. Le 5 novembre 2020, en déplacement au Perthus, poste-frontière des Pyrénées-Orientales, Emmanuel Macron avait annoncé le doublement des forces de l’ordre déployées aux frontières. L’objectif : lutter contre le terrorisme et l’immigration clandestine, alors qu’une semaine auparavant, un Tunisien en situation irrégulière avait perpétré un attentat tuant trois personnes à la basilique Notre-Dame de Nice. Peu de temps après, une quinzaine de passages frontaliers entre la France et l’Espagne avait fermé.

Les sarcophages découverts à Elne font la Une des médias

La ville d’Elne, riche de son passé, a mis à jour un ensemble de sarcophages. Ces cuves monolithiques seraient datées entre le 5e siècle et le 7e siècle de notre ère. Une découverte significative reprise par de nombreux médias.

