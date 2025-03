Revue de presse du 30 mars, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 30 mars 2025 à 10:45

Au menu de la revue de presse du 30 mars : « Perpignan, l’une des cités les plus sinistrées de France au plan des violences », Louis Aliot sous pression, Nasdas en tête sur Twitch, et la viticulture catalane en alerte.

Perpignan, sous les projecteurs d’une criminalité préoccupante

D’après les dernières données brutes du ministère de l’Intérieur, Le Figaro a répertorié les chiffres des crimes et délits, des grandes métropoles aux petites communes. Lille qui s’installe sur le podium des grandes villes les plus cambriolées de France, derrière Marseille et Aix-en-Provence, autour de 10 faits pour 1.000 habitants ; tandis que les coups et blessures volontaires commis dans la rue, au travail ou à l’école, trouvent un champ d’expression inquiétant à Rouen, la ville à la première place dans notre palmarès, devant Mulhouse, si tristement frappée par l’affaire de l’attaque islamiste commise par un Algérien sous OQTF, le 22 février dernier ; Perpignan, l’une des cités les plus sinistrées de France au plan des violences, arrive juste derrière.

Liberté de la presse : l’Empaillé face à la mairie RN

En octobre 2023, nous avons publié une enquête sur la mairie de Perpignan. Puisque la liberté de la presse existe encore dans ce pays, nous nous permettons alors de dénoncer la politique lepéniste de Louis Aliot et « son idéologie autoritaire, raciste et anti-féministe ». Après avoir rappelé les origines néofascistes et antisémites du parti du nouvel élu, nous dressons la liste de ses conseiller·ères et collaborateur·ices qui appartiennent au RN ou sont passés par des groupes radicaux, intégristes ou des organes de presse nauséabonds.

Communiqué de presse. La mairie RN de Perpignan s'attaque à l'Empaillé : lempaille.fr/la-mairie-rn… — (@lempaille.bsky.social) 2025-03-27T17:20:19.066Z

Nasdas : de Perpignan à la tête de Twitch France

Après avoir connu un franc succès sur le réseau social Snapchat où il filme son quotidien dans son quartier, le célèbre influenceur Nasdas a connu un immense carton sur la plate-forme Twitch, où il est récemment devenu le premier streamer de France.

Célèbre sur Snapchat, ce spécialiste de « la vie de quartier » s’est lancé sur Twitch à la fin de l’année 2024. Connu pour ses rassemblements créant des mouvements de foule, comme à Bordeaux en décembre 2024, Nasdas n’est pas simplement l’un des influenceurs les plus suivis de Snapchat, il peut également se targuer d’être le premier streamer de France sur la plateforme Twitch. Avec une moyenne de 59.563 spectateurs, selon les données de TwitchTracker, il a dépassé en quelques semaines à peine Kameto, qui occupait jusqu’à présent la tête du classement.

Louis Aliot sur la sellette judiciaire et politique

Alors que le Conseil constitutionnel a rendu une décision sans incidence sur le sort de Marine Le Pen, le Rassemblement national pourrait perdre lundi la plus grande ville jamais détenue par le parti, si le tribunal retient l’exécution provisoire.

Élu maire en 2020, le vice-président du parti d’extrême droite pourrait perdre, lundi 31 mars, son poste dans cette municipalité des Pyrénées-Orientales, symbole des tentatives d’enracinement local de la formation de Marine Le Pen. Des cadres lepénistes impliqués dans l’affaire des assistants parlementaires fictifs du RN, Louis Aliot semble celui qui anticipe le plus son éventuelle condamnation à l’inéligibilité avec exécution provisoire. Si une telle peine était prononcée lundi 31 mars contre lui, lors du délibéré des juges, le vice-président du parti d’extrême droite perdrait quasi immédiatement son fauteuil de maire de Perpignan, plus grande ville française administrée par le RN (120 000 habitants), où il a été élu en 2020.

L’extrême droite européenne en tension à Jérusalem

Institutions et personnalités juives ont annulé leur participation au rassemblement sur la lutte contre l’antisémitisme, organisé mercredi 26 et jeudi 27 mars, à Jérusalem, par le ministre des affaires de la diaspora, qui illustre le rapprochement entre les droites extrêmes européennes, dont le RN, et le gouvernement israélien. (…) De son côté, le vice-président du RN, Louis Aliot, estime que « si l’antisémitisme est à ce niveau, c’est bien parce que ces gens-là se sont trompés. Et ils continuent dans leur erreur ». Le maire de Perpignan, qui s’était déjà rendu en Israël, en 2011, accompagnera Jordan Bardella avec le député européen Fabrice Leggeri, principal point de contact des leaders conservateurs européens au sein du parti d’extrême droite.

Alerte dans les vignes catalanes : taxes et consommation en chute

La menace d’une explosion des droits de douane américains sur les vins et spiritueux européens arrive au pire moment pour les professionnels français, qui sont confrontés à une désertion massive et historique de la consommation traditionnelle. De la Gironde à l’Aude, en passant par les Pyrénées-Orientales, l’Hérault ou le Gard, sans oublier la Charente, l’arrachage de vignes est à l’œuvre.