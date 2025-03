Revue de presse du 23 mars, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 23 mars 2025 à 09:29

Dans la revue de presse du 23 mars, démantèlement d’un réseau de passeurs, menace sur l’aéroport de Perpignan, les voyages du maire de Perpignan. Mais aussi, du mieux du côté de la sécheresse, Les Limiñanas et l’amour de Dali pour le centre du monde.

Démantèlement d’un réseau de passeurs de migrants à Perpignan

19 personnes suspectées d’appartenir à ce réseau de passeurs sévissant entre l’Espagne et la France ont été placées en garde à vue. Les trafiquants entraînaient des clandestins algériens et syriens vers l’Hexagone par le biais d’une organisation internationale bien huilée. (…)

19 personnes suspectées d’appartenir à cette organisation tentaculaire ont été appréhendées simultanément à Marseille, à Manosque, à Perpignan et en Espagne par des dizaines d’agents de l’Oltim, le tout dans le cadre d’une vaste enquête judiciaire démarrée en novembre 2022. Ces derniers ont reçu le soutien des autorités espagnoles via leur unité centrale de lutte contre les réseaux d’immigration clandestine et la falsification de documents (Ucrif).

La compagnie à bas coûts va-t-elle quitter l’aéroport de Perpignan ?

Face à la hausse de la Taxe de solidarité sur les billets d’avion décidée par la France, la compagnie aérienne Ryanair a annoncé qu’elle pourrait réduire de 50% ses opérations dans l’Hexagone. Plusieurs lignes ont d’ores et déjà été fermées. (…)

Au-delà de Vatry, plusieurs aéroports français pourraient être touchés par ce changement de stratégie de Ryanair. Parmi eux, les aéroports de Limoges, Carcassonne et Perpignan, où la présence des compagnies low-cost est souvent vitale pour attirer un nombre suffisant de passagers.

Louis Aliot « le maire voyageur »

Jordan Bardella et Marion Maréchal ont répondu oui à l’invitation d’Amichaï Chikli, un « ultra » du Likoud de Benyamin Netanyahou, organisateur d’une « conférence internationale de lutte contre l’antisémitisme » à Jérusalem les 26 et 27 mars prochains. Une ultime étape de dédiabolisation pour un parti aux racines pétainistes. (…)

Premier vice-président du RN et maire de Perpignan, Louis Aliot ne doute pas qu’une page se tourne dans l’histoire de l’extrême droite française : « voir un président de notre parti s’exprimer devant un aréopage d’officiels israéliens en Israël, c’est la concrétisation de tout ce qui a été fait dans le parti depuis vingt ans. C’est l’aboutissement de la dédiabolisation ». Aliot est cohérent avec… lui-même…

Des Limiñanas à Dali, le Pays catalan cette terre d’artistes

Le groupe de garage rock catalan, qui fédère autour de lui toute une internationale du rock indé, reprend la route avec de nouveaux musiciens et un album impeccable. Nous les avons rencontrés.

Ses toiles surréalistes, ses déclarations baroques et son mode de vie extravagant font de Dali une icône à la folie auto-proclamée. Une sélection de podcasts pour plonger dans l’univers insolite du peintre catalan.

La sécheresse recule « un peu » dans les Pyrénées-Orientales

Pendant trois ans, les Pyrénées-Orientales étaient en situation de sécheresse, faisant d’elles le département français le plus concerné par le manque d’eau. Mais avec les précipitations du mois de mars, bien au-dessus des normales de saison, il a plu par endroits près de 170 millimètres contre 10 en 2024. Certaines nappes phréatiques, passées en dessous du seuil critique, ont commencé à remonter. Selon les météorologues, il faut de nouveaux épisodes de pluies pour espérer un retour à la normale.