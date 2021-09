Revue de presse du 12 septembre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Le quartier historique de Perpignan dans le viseur de la presse nationale

Le metteur en scène Benjamin Barou-Crossman travaille dans le quartier Saint-Jacques ; un des plus pauvres de France, où il propose des ateliers culturels. Lui, c’est Mambo, chanteur de rumba catalane. Un des patriarches de Saint-Jacques, le quartier gitan de Perpignan. 66 ans, tout de noir vêtu, élégant et charmeur pour peu qu’on lui convienne. Il est assis sur une chaise pliante, comme tous les hommes qui prennent place dehors. Nous sommes le 27 août, sur la place du Puig, qui domine la ville. Les rues étroites coulent comme des rigoles vers le centre. Elles sont sales. A quelques minutes du cœur commerçant, les ordures débordent des poubelles. Les Gitans se plaignent qu’elles ne soient pas ramassées tous les jours. La municipalité rétorque que c’est faux, que l’incivilité règne. Et la drogue s’en mêle.

Cette semaine, grand branle-bas de combat au cœur du quartier Saint Jacques de Perpignan. La municipalité dirigée par le maire RN Louis Aliot a décidé de raser un immeuble entier pour lutter contre la drogue. Les dealers sont priés de déguerpir… S’ils le veulent bien. Le grand chantier de rénovation urbaine du quartier Saint-Jacques de Perpignan (Pyrénées-Orientales) est lancé. Le geste le plus spectaculaire contractualisé avec l’agence nationale de Rénovation urbaine (ANRU), consiste à détruire purement et simplement l’immeuble Bétriu. Il s’agit d’une bâtisse en béton moderne et en bon état. Inaugurée voici moins de trente ans et située à l’angle de la place Cassanyes.

♦ Hémorragie au RN ? l Militants et cadres déçus par la stratégie du parti

Déçus par les mauvais scores électoraux, de nombreux cadres et militants ont quitté le parti d’extrême droite, en dénonçant les méthodes et la ligne de « normalisation » défendue par la direction. Tout semble prêt. L’affiche de campagne de Marine Le Pen a été débarrassée du logo à la flamme tricolore et sera tirée, selon la direction du Rassemblement national (RN), à 500 000 exemplaires. Qui, à présent, ira la coller partout en France ? Et qui distribuera les tracts ? (…- Dans les Pyrénées-Orientales, Bruno Lemaire, conseiller économique de Marine Le Pen de 2011 à 2014, ne comprend pas davantage l’effacement des marqueurs traditionnels. « Quand je suis arrivé au FN, je pensais que Marine était la nouvelle Jeanne d’Arc, se souvient-il. Mais le problème de civilisation posé par l’influence de l’islam ne l’intéresse plus. » En 2020, il a clos neuf ans de militantisme frontiste.

♦ Perpignan, marcher pour mieux investir

Respirer l’air frais, profiter du calme, avoir de l’espace. C’est le bonheur des randonneurs… en pleine nature. En ville, la marche est souvent moins agréable, moins reposante, plus stressante, sauf si vous habitez à proximité d’une ville où il fait bon se promener. Ce mardi 7 septembre, la Fédération française de la randonnée (FFR) a rendu public un baromètre des 200 villes et communes les plus “marchables” de France, réalisé avec deux associations de piétons et en partenariat avec le ministère des Sports. Le HuffPost vous propose de retrouver le classement des grandes villes de plus de 100.000 habitants les plus “marchables”. Pour retrouver le baromètre complet, cliquez ici. (…) Perpignan (Pyrénées-Orientales): 8,15/20 (E).

Selon une étude de Meilleurstaux.com, que nous dévoilons, il est plus rentable en à peine trois ans d’acquérir plutôt que de louer sa résidence principale dans 22 des 36 plus grandes villes de France. Et ce, malgré l’arrivée depuis le début de la crise sanitaire de nouveaux habitants qui font grimper les prix. (…) Si l’on affine l’analyse, il en ressort tout de même que de nombreuses villes moyennes restent un eldorado pour qui veut acquérir sa résidence principale. Dans 22 des 36 plus grandes communes de France, il faut ainsi moins de trois ans aux néopropriétaires pour que leur choix de ne pas être resté locataires soit gagnant ; dix mois à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; un an et deux mois au Mans (Sarthe), à une heure de TGV de Paris ; ou encore deux ans à Dijon (Côte-d’Or).

Immobilier : Le Mans, Perpignan, Dijon… ces villes où il vaut mieux acheter que louer

♦ Covid dans les Pyrénées-Orientales l Evolution favorable de la situation sanitaire

La préfecture a modifié les règles, en raison « d’une baisse de la propagation du virus ». En raison de « la baisse depuis plusieurs jours de la propagation du virus » du Covid-19 dans le département, le port du masque ne sera plus obligatoire en plein air à partir de lundi, dans les Pyrénées-Orientales, indique la préfecture. « Le port du masque reste néanmoins obligatoire pour toutes les personnes âgées de 11 ans et plus se trouvant sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public où le respect de la distanciation physique peut être rendu difficile en raison d’une forte fréquentation », indique cependant les services de l’Etat. Cela concerne notamment les foires et les marchés, les abords des écoles et les manifestations.

Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, a annoncé une levée des restrictions dans 18 départements. Les restrictions sanitaires sont levées. Invité lundi 6 septembre de la matinale de BFMTV, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a annoncé que les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 dans les départements “où l’incidence est passée sous 200 pour 100 000 habitants” et où celle-ci est en “baisse continue” depuis une semaine ne sont plus concernés par l’obligation du pass sanitaire. Le nombre de centres commerciaux soumis à l’obligation du pass sanitaire va passer donc de 178 à 64 à compter de mercredi. Ceux du Var, (….) et des Pyrénées-Orientales.

♦ Le Monde suit les traces de Walter Benjamin sur la côte Vermeille

Fuyant le nazime, l’intellectuel juif allemand emprunta ce sentier qui traverse la frontière franco-espagnole, de Banyuls jusqu’à Port-Bou, où il se donna la mort. Aujourd’hui, ce chemin porte son nom. Une piste de terre qui grimpe entre la mer, le maquis et les vignes accrochées à la pente.

♦ L’œuvre de Marc-andré 2 Figuères à la benne

Disparue depuis une dizaine d’années, une œuvre de l’artiste français Marc-André 2 Figueres vient d’être retrouvée par hasard dans une décharge sauvage. D’une valeur de 45 000 €, et après restauration, elle devrait bientôt orner dans les rues de Perpignan (Pyrénées-Orientales). « C’est une bonne surprise, un peu inattendue. » Ce sont les mots prononcés par l’artiste Marc-André 2 Figueres, réagissant sur France Bleu Perpignan après avoir découvert son œuvre remise en état par les services techniques de la ville de Perpignan. Cette œuvre monumentale, offerte à la cité des Pyrénées-Orientales au début des années 2000, avait mystérieusement disparu il y a dix ans du rond-point du péage nord de Rivesaltes, sans qu’il ne soit possible de déterminer qui l’avait emportée ni comment.

♦ À XIII ou à XV, le rugby catalan fait briller Perpignan

Els catalans són per primera vegada els guanyadors de la fase regular i disputaran les semifinals a Perpinyà. Els Dragons Catalans són l’equip més en forma de la Superlliga europea de rugbi de tretze. El club nord-català s’ha assegurat la primera plaça de la lliga regular, quan falten dos partits, i s’ha classificat directament per a les semifinals del campionat, que es jugaran el 30 de setembre a l’estadi Gilbert Brutus de Perpinyà.

Largement battus à Brive pour leur retour en Top 14, les Catalans n’ont pas le droit à l’erreur samedi contre les Biarrots, leurs principaux rivaux pour le maintien.

