Revue de presse du 13 février l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse Made In Perpignan, Nicolas Lebourg en mode « Moi Président », la crise aux urgences de Perpignan, et les Catalans du convoi de la Liberté. Ou encore Nasdas le « Robin des bois » de Saint-Jacques, ou la luciole sud-américaine qui choisit les Pyrénées-Orientales.

♦ Nicolas Lebourg en mode « Moi Président »

Quelles seraient les trois premières mesures de l’Historien Nicolas Lebourg s’il était élu président ? On lui a posé la question.

Le spécialiste de l’extrême droite, Nicolas Lebourg, a répondu, lundi, aux lecteurs du « Monde » sur les campagnes des candidats Marine Le Pen et Eric Zemmour en vue de la présidentielle. L’historien et chercheur au Centre d’études politiques et sociales (Cepel, CNRS-université de Montpellier), Nicolas Lebourg, a répondu aux questions des lecteurs du Monde au sujet de l’extrême droite, ainsi que des campagnes d’Eric Zemmour et de Marine Le Pen pour l’élection présidentielle 2022. (…) Prenons le cas de Perpignan, seule grande ville du Rassemblement national (RN). Le bureau de vote avec le foncier le plus cher a voté en 2017, Fillon puis Macron, puis aux européennes, La République en marche (LRM), et a fait un triomphe à Louis Aliot aux municipales. Ces gens sont d’accord avec le RN sur la question de l’immigration, de la société multiculturelle, mais ils n’ont pas confiance en Marine Le Pen et son projet économique.

♦ La crise aux urgences de Perpignan à la Une des médias

Face aux urgences engorgées de Perpignan, trois tentes ont été montées devant l’hôpital, afin de trier les patients et les orienter vers les services adéquats. Pour protester contre le manque de lits, un syndicat appelle à une grève illimitée du personnel, à partir de ce lundi. Trois tentes « pour trier les patients » ont été installées dimanche 6 février devant l’hôpital de Perpignan afin de faire face à des urgences saturées, a-t-on appris auprès d’un syndicat qui appelle à une grève illimitée à partir de ce lundi.

♦ Des Perpignanais dans le « Convoi de la Liberté »

Des milliers d’internautes ont rejoint des groupes Facebook et Telegram appelant à des rassemblements de convois à Paris et Bruxelles. Mais contrairement au mouvement canadien, les camions ne devraient pas jouer un rôle important. (…) Des départs sont prévus dès le 9 février de Nice, Perpignan et Bayonne, le 10 de Brest et Quimper et enfin le 11 de Strasbourg, Lille, Cherbourg et Charleville-Mézières.

⊕ La Libre Belgique / Le « convoi de la liberté » qui souhaite paralyser Bruxelles ne ressemblera pas au canadien

Des milliers d’internautes ont rejoint des groupes Facebook et Telegram appelant à des rassemblements de convois à Paris et Bruxelles. Inspirés par le mouvement canadien du «Freedom Convoy 2022», ces convois de routiers qui ont traversé le pays pour rejoindre la capitale Ottawa afin de protester contre la vaccination obligatoire pour franchir la frontière avec les Etats-Unis, des citoyens se mobilisent pour organiser un «Convoi de la liberté» en France. Avec comme objectif de se rassembler à Paris le 11 février, (…) Des départs sont prévus dès le 9 février de Nice, Perpignan et Bayonne, le 10 de Brest et Quimper et enfin le 11 de Strasbourg, Lille, Cherbourg et Charleville-Mézières.

♦ Nasdas surnommé le « Robin des bois » de Saint-Jacques traverse la frontière

Un jove de 25 anys s’ha convertit en l’influencer número 1 a França de Snapchat. Els seus vídeos de com viu al barri de Sant Jaume a Perpinyà, a la Catalunya Nord, i sobretot el que ell fa, repartir el 80 per cent dels seus guanys, l’han convertit en tot un referent. Hem compartit amb ell una tarda de divendres i hem pogut veure com és el seu dia a dia.

♦ Un nouvel épisode dans la saga Alain Ferrand

Placé en détention provisoire après révocation de son contrôle judiciaire, le maire de Barcarès (Pyrénées-orientales) et vice-président de l’agglomération de Perpignan, Alain Ferrand, va sortir de prison, au bénéfice d’une erreur de procédure, a-t-on appris jeudi de source judiciaire. Cette remise en liberté a été décidée jeudi par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), « pour nullité de l’ordonnance de révocation de son contrôle judiciaire », a indiqué à l’AFP cette source, confirmant l’information initiale du quotidien régional L’Indépendant.

♦ Les initiatives locales qui séduisent au-delà du Pays Catalan

Un QR code pour signaler les professeurs absents. Dans les Pyrénées-Orientales, les enseignants et les parents d’élèves ont créé un formulaire disponible en ligne pour permettre aux familles de réclamer des remplaçants directement au rectorat et à l’inspection académique. Enseignant non remplacé ? Scannez ! L’affiche est placardée devant les 313 écoles du département des Pyrénées-Orientales à l’initiative des parents d’élèves de la FCPE et du SNUipp, le principal syndicat des enseignants du premier degré. Juste en dessous, un QR code qui renvoie vers un formulaire. « Le parent met son nom, son prénom, le nom de l’école et le niveau concerné », explique Frédéric Traby du SNUipp 66. « Le but n’est pas de montrer du doigt un enseignant absent, puisqu’il n’y est strictement pour rien, mais pour alerter sur le manque de remplaçants. » Le formulaire permet ensuite d’envoyer un mail au rectorat, à l’inspection académique et aux parlementaires du département.

⊕ Les Echos / Made in France : Nicolas Gomarir mouille le maillot sportif

LCS Le Maillot Français fournit du textile customisé aux clubs de sport. Son fondateur, Nicolas Gomarir, s’est spécialisé dans le Made in France. Il développe aussi une gamme écoresponsable en fil recyclé. (…) Passionné de rugby et de textile, Nicolas Gomarir a commencé fin 2014 par customiser de façon artisanale, dans son garage à Perpignan (Pyrénées-Orientales), des tee-shirts avec une presse à chaud.

♦ Une luciole sud-américaine choisit les Pyrénées-Orientales

Des scientifiques viennent de publier une étude sur le Photinus signaticollis, un insecte repéré en France dans les Pyrénées-Orientales. Cette luciole originaire d’Amérique du Sud est visible de juin à novembre et se met à clignoter la nuit, rapporte France Bleu Occitanie.

