Revue de presse du 14 février | Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Louis va au musée – Plus de 50 publications en 24h dans la seule presse écrite

⊕ Le Monde / La ville de Perpignan rouvre quatre musées malgré l’interdiction

Le préfet des Pyrénées-Orientales a saisi la justice, alors que de la fermeture de tous les musées du pays en raison de l’épidémie de Covid-19 est maintenue. Il s’agit d’une première en France. Le maire de Perpignan, Louis Aliot (Rassemblement national, RN), a rouvert, mardi 9 février, quatre musées de la ville. Une décision prise malgré une saisine de la justice et le maintien de la fermeture de tous les musées du pays en raison de l’épidémie de Covid-19.

En dépit du décret du 29 octobre qui l’interdit, le maire Rassemblement national de Perpignan, Louis Aliot, a ouvert les quatre musées de sa ville. Un engagement soudain en faveur de la culture et des artistes ? Lorsque Étienne Stoskopf, préfet des Pyrénées-Orientales, a appris lundi soir que le maire (RN) de Perpignan, Louis Aliot, entendait rouvrir les quatre musées de sa ville, il a aussitôt entrepris de contester cette décision a priori illégale, puisque le décret gouvernemental du 29 octobre 2020, toujours en application sur tout le territoire, interdit l’accueil du public dans les lieux culturels, dont les musées.

Ouverture des musées à Perpignan : un coup de com’ bien orchestré



En dépit du décret du 29 octobre qui l'interdit, le maire Rassemblement national de Perpignan, Louis Aliot, a ouvert les quatre musées de sa ville.



⊕ 20 Minutes / Roselyne Bachelot opposée au passeport vaccinal pour entrer dans les lieux culturels

La ministre de la Culture s’est exprimée ce mercredi sur France 2 au sujet du passeport vaccinal, de la réouveture des musées et des festivals d’été […] Réagissant à la réouverture par le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, de quatre musées de la ville, la ministre a désapprouvé ce qui est contraire au « respect du principe républicain. C’est tout de même curieux que le maire ne respecte pas les lois de la République et ne s’applique pas les règles à lui-même », a-t-elle observé.

Le maire socialiste de la ville juge que les musées sont « des lieux où le risque de contamination est le plus faible ». Le mouvement va-t-il faire tâche d’huile ? Après Perpignan, le maire (PS) d’Issoudun (Indre) a annoncé ce vendredi 12 février la réouverture de son musée dès samedi, sans attendre « l’expérimentation » demandée par les grandes villes pour la reprise des activités des lieux culturels.

Although national museums are closed due to the coronavirus pandemic, Perpignan’s Musée Rigaud, Casa Pairal, Musée Puig and the museum of natural history are open to the public again. The mayor of the southern French city of Perpignan opened four museums this morning without waiting for the government to lift Covid-19 restrictions. French cultural venues have been closed to the public since the second national lockdown was imposed in late October.

⊕ Le journal de Montréal / France: une ville d’extrême droite décide de rouvrir des musées, sans accord du gouvernement

Le préfet des Pyrénées-Orientales a saisi lundi soir le tribunal administratif de Montpellier d’une demande de suspension des arrêtés du maire RN de Perpignan portant sur la réouverture de quatre musées municipaux à partir de mardi, a indiqué la préfecture à l’AFP. Louis Aliot avait pris ces arrêtés un peu plus tôt dans l’après-midi sans attendre une éventuelle annonce du gouvernement concernant ces lieux fermés depuis fin octobre en raison de la COVID-19.

⊕ New York Times / French Mayor Opens Museums, Defying Coronavirus Orders

Cultural institutions in France have been clamoring to reopen for months. They found an unlikely champion in a far-right civic official in Perpignan. If you wanted to visit a museum in France this week, you were out of luck. On Monday, all — from the Louvre in Paris, to hundreds of local museums — were shut, as they had been since Oct. 30, when the government ordered them closed in the face of rising coronavirus cases.

Le porte-parole du gouvernement s’est exprimé juste avant un déplacement du ministre de la Santé, Olivier Veran, en Moselle, où la situation sanitaire inquiète. […] Alors que le maire RN de Perpignan, Louis Alliot, a ouvert quatre musées de sa ville, Renaud Muselier a commenté : «Je ne suis pas pour la désobéissance civile mais pour la proposition permanente».

VIDEO – @GabrielAttal prévient que des mesures locales peuvent être prises.



♦ Culture & Publicité – Du coup de com’ au bad-buzz

⊕ Le Monde / A Perpignan, Louis Aliot a rouvert quatre musées municipaux

Même si ses arrêtés, illégaux, seront annulés par la justice, le maire RN s’est offert un beau coup politique. […] Le maire a profité de l’occasion pour rappeler que le budget de la culture de Perpignan dépassait les 18 millions d’euros, et “ces budgets ont été maintenus, malgré la période et la baisse de la fréquentation”. Il avait fait imprimer en urgence des affiches, posées dès dimanche, avec un curieux slogan librement inspiré de Thomas Jefferson (et une faute d’orthographe) : Chaque homme de Culture à deux patries : la sienne et la France .

⊕ Le Canard Enchainé / Minimarres

Pour annoncer la réouverture de quatre musées, la municipalité dirigée par Louis Aliot (RN) a lancé le 7 février, une campagne d’affichage accompagné de citations. Sur celle de Jefferson, la phrase a été ainsi imprimée : “Chaque homme de culture à (sic) deux patries : la sienne et la France”. Vivement la réouverture …. du Bescherelle !

♦ La tentation présidentielle d’Éric Zemmour

Dans ce deuxième épisode, vous découvrirez comment – depuis son arrivée sur la chaîne CNews – l’éditorialiste diffuse chaque soir des éléments d’un éventuel programme politique. Une caisse de résonance incroyable pour l’essayiste. […] Au Rassemblement national, on observe le phénomène Zemmour avec un mélange d’envie et de méfiance. D’un côté, l’éditorialiste du Figaro cultive des liens étroits avec certains élus lepénistes. Le soir de la victoire de Louis Aliot aux municipales à Perpignan, en juin 2020, il fait partie de ceux qui félicitent au téléphone le nouveau maire d’extrême droite d’un “bravo pour ce que tu as fait”. Les deux hommes se connaissent et s’apprécient depuis trente ans. “On partage beaucoup, nous sommes deux fils de pieds noirs, on discute de l’Algérie”, nous confie l’édile.

♦ Frontière franco-espagnole : pas d’entrée sans test PCR

Toute entrée en France, à quelques exceptions près, depuis un pays de l’espace européen est désormais soumise à un test PCR négatif. Les contrôles à la frontière franco-espagnole mobilisent une centaine de fonctionnaires par jour. « La vuelta o la multa. Le demi-tour ou l’amende… à 135 euros, vous avez le choix! » s’exclame dans un espagnol parfait l’agent de la police aux frontières (PAF) sur le barrage du Perthus (Pyrénées-Orientales).

Dépistage du Covid : de nombreux contrôles à la frontière franco-espagnole en ce début de vacances

♦ Prades, bastion complotiste ?

Jean Castex s’enquiert régulièrement de l’état de santé de son fief des Pyrénées-Orientales dont il était le maire. La bourgade est plutôt ­épargnée par le Covid-19, mais un autre virus y circule librement : le complotisme. La défiance instillée par les néoruraux antimasques gagne jusqu’aux notables de la ville, pourtant fidèles à « Jeannot ».

♦ Jean-Paul Pelras exhorte la cohorte journalistique

L’écrivain Jean-Paul Pelras, ancien maraîcher, exhorte les médias à vérifier les informations qu’ils publient sur les sujets agricoles. Si la question a de quoi surprendre, elle découle pourtant d’un certain constat. Depuis quelques années, défenseurs de l’environnement et journalistes retournent la terre pour en extraire cette portion consubstantielle d’idéologie qui alimente leurs fonds de commerce respectifs.

♦ Amazon à Rivesaltes

Le géant du e-commerce et de la logistique Amazon a annoncé qu’il allait créer 3 000 emplois en CDI en France en 2021, dans une démarche présentée sous le sceau de l’insertion des jeunes dans l’emploi et de l’égalité des chances. […] Le même jour, lors d’une manifestation à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) d’opposants à l’installation d’une plateforme Amazon, Éric Barbier, d’Alternatiba Pyrénées-Orientales, témoignait des motivations de la contestation.

♦ Un an après le meeting de Carles Puigdemont à Perpignan

⊕ Courrier International / Élections en Catalogne : la campagne à distance de Carles Puigdemont

Les indépendantistes exilés en Belgique depuis la tentative de sécession de 2017 participent de loin à la campagne pour les élections législatives en Catalogne. Le plus connu d’entre eux, Carles Puigdemont, est même présenté par El País comme “un précurseur” des meetings en visioconférence en Espagne. […] Le dernier bain de foule de l’ancien président de la Généralité remonte à février 2020, à Perpignan, dans le sud de la France, où près de 100 000 personnes s’étaient réunies. “Le coronavirus a mis fin […] à la frénésie de voyages du politique catalan, à sa volonté de porter le discours indépendantiste dans les capitales européennes (jusqu’en 2020, il s’est rendu à Berlin, Londres, Genève, Dublin, Helsinki…)”, complète le journal.

♦ Les loups d’Ecozonia

⊕ 20 Minutes / Perpignan : Un des loups échappés du parc animalier retrouvé mort

Six loups se sont échappés du parc animalier Ecozonia au lendemain de leur arrivée d’Estonie. L’un d’entre eux est toujours dans la nature. Un loup a été retrouvé mort à Salses-le-Château, une commune de située à une vingtaine de kilomètres au nord de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Il s’agit de l’un des six canidés qui se sont échappés, le 25 janvier, d’Ecozonia, un parc animalier. « Les agents de l’Office français de la biodiversité et le propriétaire du parc l’ont bien identifié ».

