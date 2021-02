Revue de presse du 7 février | Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Parcourez notre revue de presse nationale (et pas que) publiée tous les dimanches. Un format Made In Perpignan ; les Pyrénées-Orientales sous le prisme des médias nationaux et étrangers.

♦ Jean Castex : “La fonction de maire me manque”

Nommé Premier ministre le 3 juillet 2020, il revient sur ses huit premiers mois à Matignon. […] Regrettez-vous de ne plus être maire ? Je ne suis plus retourné dans ma commune de Prades (Pyrénées-Orientales) depuis juillet, même si en tant que conseiller municipal, je suis de près les affaires ! La fonction de maire me manque. J’aime profondément le contact avec mes concitoyens et j’ai aujourd’hui la chance de pouvoir les servir autrement.

Q : Vous prenez goût au Finistère. Vous étiez à Crozon fin novembre ?

R : Vous savez, dès que je peux partir dans les territoires, je suis le plus heureux des hommes !https://t.co/VlzRzSWkkj — Patrice Thomas (@patthomas) February 5, 2021

♦ Train à couchette, train en disette

⊕ France Info / SNCF : le retour du train couchette

Le train de nuit est de retour. Un temps enterré à cause de son manque de rentabilité, il semble que les enjeux écologiques et l’épidémie de Covid-19 changent la donne. Un des derniers trains de nuit relie Paris à Latour-de-Carol (Pyrénées-Orientales). Il transporte généralement des habitués des trains couchettes. “C’est un peu rétro. Moi, je dors bien dans le train”, commente une passagère. Pour d’autres, c’est une première et, visiblement, le train du sommeil a du mal à passer. “Je me suis mis là, je n’ai pas dormi. Je ne sais pas comment font les autres”, s’interroge un passager, debout dans le couloir d’un wagon, dans l’édition du 31 janvier du 23 Heures.

⊕ Déplacements Pros / Le ministre des Transports mise sur les trains de nuit lors de la reprise

Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebarri souhaite la mise en place d’une dizaine de nouvelles lignes de train de nuit d’ici à 2030. Selon lui, les enjeux écologiques et la crise de la Covid-19 redessine notre façon de voyager. […] La France ne compte actuellement plus que deux liaisons de trains de nuit, contre huit en 2015 : Paris-Briançon (Hautes-Alpes) et Paris-La-Tour-de-Carol (Pyrénées Orientales). Le plan de relance, annoncé en septembre dernier, prévoit la relance des lignes Paris-Nice et Paris-Tarbes, grâce à un financement de 100 millions d’euros, pour la rénovation de 50 voitures d’ici à 2022. Ces deux lignes devraient ouvrir « en avril et décembre 2021 ».

♦ Pierre et Vacances ouvrira dans les stations de montagne des Pyrénées-Orientales

⊕ Challenges / Pierre et Vacances rouvre à la montagne

Le groupe de vacances préfère passer à l’offensive commerciale, en rassurant ses clients si les conditions sanitaires devaient changer. C’est une nouvelle inattendue dans le contexte actuel de crise grave dans les stations de sports d’hiver. Le groupe Pierre et Vacances a décidé d’ouvrir 47 de ses résidences de montagne en France à partir du 13 février. Il s’agit de resorts situés dans 24 stations de montagne : Haute-Savoie, Savoie, Pyrénées-Orientales, Isère, Hautes-Pyrénées, Hautes-Alpes.

♦ La Taxe US touche les producteurs de vins comme le domaine Lafage

Le renforcement de la taxe sur les vins français exportés aux États-Unis est un sale coup porté à la filière viticole régionale. Pour continuer à exporter sur ce marché porteur, les vignerons régionaux sont contraints de rogner sur leurs marges. Témoignages. […] Le domaine Lafage, dans les Pyrénées-Orientales, est touché de plein fouet. Son directeur commercial Ramuntxo Andonegui explique l’impact sur son activité : « Les USA sont notre premier marché export. Nous y réalisons 25% de notre chiffre d’affaires. En deux ans, nos ventes ont reculé de 40%, chutant à 800.000 cols en 2020. Et 2021 ne s’annonce pas mieux pour le moment. Depuis le début de l’année, les commandes arrivent au compte-goutte. Suite à l’élection de Joe Biden, nos importateurs sont dans l’expectative d’une levée de cette mesure de rétorsion ».

♦ Surpopulation carcérale : à Perpignan comme partout en France

Dans un communiqué, la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) pointe « des taux inquiétants de suroccupation ». Au 1er janvier 2021, ils atteignaient 185 % dans la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon et 180 % à Fontenay-le-Comte, en Vendée. Il est question de « dignité des personnes détenues ». Dans un communiqué publié ce lundi 1er février, la section française de l’Observatoire international des prisons évoque « des taux inquiétants de suroccupation » dans les prisons françaises. Celles-ci accueillent actuellement 62 673 personnes détenues, parmi lesquelles « 688 étaient contraintes de dormir par terre », précise l’OIP. Nîmes 193%, La Roche-sur-Yon 185%, Faa Nuutania 183%, Perpignan 182%…

♦ Les succès retentissants de Tecsol et de Catana Group

⊕ Le Parisien / Emploi en Occitanie en 2021 : des CDI dans le secteur des énergies renouvelables

Le tissu de petites et moyennes entreprises de la région, très agiles, a su surfer sur la vague de l’économie verte, selon l’enquête du Parisien-Aujourd’hui en France. […] « Toutes les entreprises engagées dans la transition énergétique ont des plans d’embauche pour 2021. Après une période d’attentisme au printemps dernier, tout est reparti. Les confinements n’entravent en rien la production énergétique ni les projets qui avancent et dont il faut assurer la maintenance. Nous constatons d’ailleurs un besoin de formation jamais observé jusque-là », indique pour sa part André Joffre, le président fondateur de Tecsol. En mars dernier ce pionnier de l’énergie solaire, installé à Perpignan (Pyrénées-Orientales), a lancé des mini-stages gratuits à distance et ouverts à tous : 6.000 ont été dispensés, puis prolongés en 400 stages payants à distance de moyenne durée; 600 autres sont programmés pour 2021.

⊕ L’usine nouvelle / Le fabricant de catamarans Catana va tripler la capacité de son usine de Rivesaltes

Catana Group va agrandir sa menuiserie de Rivesaltes, proche du chantier naval de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Le projet nécessitera un investissement de 1,3 million d’euros et entraînera le recrutement de 16 personnes. Porté par sa gamme de catamarans de croisière Bali, Catana Group envisage une croissance de 15 % sur l’exercice, et remet à l’ordre du jour l’acquisition d’une deuxième usine en Tunisie.

♦ Entre ours et loups (quand tombe la nuit)

La plus haute instance de la justice administrative estime que ces tirs non létaux destinés à empêcher les attaques de troupeaux peuvent porter atteinte à la survie de cette espèce menacée. L’expérimentation prend fin brutalement. La possibilité de recourir à des tirs non létaux pour effrayer les ours bruns dans les Pyrénées françaises a été annulée, jeudi 4 février, par le Conseil d’Etat. La plus haute instance de la justice administrative a partiellement annulé un arrêté de juin 2019 autorisant des mesures d’effarouchement, incluant des “tirs non létaux”, des mesures expérimentées depuis 2019.

Deux loups sont toujours dans la nature après s’être échappés d’un parc animalier des Pyrénées-Orientales, fin janvier. À peine arrivés d’Estonie dans un parc animalier des Pyrénées-Orientales, quatre loups gris s’étaient échappés de leur enclos fin janvier : deux ont été abattus et deux autres courent toujours ce samedi 5 février dans la nature, recherchés par les agents de l’Office français de la biodiversité. « Deux loups sont encore dans la nature, certainement dans les secteurs de Vingrau, Opoul et Salses », non loin du parc animalier Ecozonia dans la commune de Cases-de-Pène, au nord-ouest de Perpignan, indique la préfecture des Pyrénées-Orientales.

♦ Deux cas de trichinellose signalés dans les Pyrénées-Orientales

Deux cas de trichinellose ont été signalés dans le département des Pyrénées-Orientales : on fait le point sur cette maladie parasitaire qui peut être grave. Deux chasseurs des Pyrénées-Orientales (66) ont développé une trichinellose après avoir mangé de la viande de sanglier insuffisamment cuite. Dans un communiqué publié ce vendredi 29 janvier 2021, la Fédération Départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales souligne que si cette maladie “[reste rare], l’accroissement des populations de sangliers et l’évolution de nos cultures culinaires pourraient contribuer à l’augmentation des contaminations”.

♦ USAP – Les silhouettes de supporters dans les tribunes

A l’image de ce qui se fait dans certains stades de football européen ou en NBA, le club de Perpignan va installer des effigies grandeur nature dans les travées d’Aimé-Giral. Une première en France.

