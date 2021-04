Revue de presse du 18 avril | Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Jean Castex, entre gel des cultures et scrutin électoral

Jean Castex devrait annoncer des mesures de soutien ce samedi. Un député LREM a, lui, déposé une proposition de loi «visant à protéger la rémunération des agriculteurs». […] Propos qu’il traduira par des actes ce samedi, avec un déplacement dans trois départements dans la même journée en Occitanie : l’Aude, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales, où de nouvelles mesures de soutien devraient être annoncées. « C’est un gros sujet qui nous inquiète, qui nous préoccupe même beaucoup », fait savoir Matignon.

Plus de 4 milliards d’euros de pertes à cause du gel : l’exécutif veut rassurer les agriculteurs

➡️ https://t.co/cAaPTLUVem pic.twitter.com/I07CnEODZU — Le Parisien Politique (@leParisien_pol) April 15, 2021

Le Premier ministre va devoir trancher, ce mardi, entre le report et le maintien des élections départementales et régionales en juin. S’il se montre toujours très préoccupé par la situation sanitaire, Jean Castex s’intéresse aussi de près à ce scrutin dans son département des Pyrénées-Orientales que le RN convoite.

Jean Castex en campagne dans les Pyrénées-Orientales (à distance) https://t.co/aOAM1ty2Tz pic.twitter.com/aHznp5ILQX — France Inter (@franceinter) April 12, 2021

Jean Castex n’est plus le chef de file LR du département mais, renforcé par son allégeance à LREM, il est encore très présent dans le paysage électoral des Pyrénées-Orientales. Une main-mise que réfute Louis Aliot, l’influent maire RN de Perpignan.

🔴Départementales en Pyrénées-Orientales : Jean Castex est-il encore maître du jeu ?⬇️https://t.co/2nUWZRCYQN — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) April 14, 2021

Alors que le gouvernement a décidé de maintenir les élections régionales et départementales en juin prochain, des maires ruraux s’inquiètent des conditions dans lesquelles les citoyens iront voter. Et ruminent encore la méthode de concertation, une «mascarade» selon eux. […] «J’ai morflé durement», glisse Jean-Charles Moriconi, touché par le Covid en novembre. Le maire de Pollestres, commune d’un peu moins de 5 000 habitants dans les Pyrénées-Orientales, était favorable à un report du scrutin. D’abord, dit-il, parce que la campagne, ce «rendez-vous avec le peuple», est bouleversée.

🗳 Des maires ruraux inquiets sur l’organisation du scrutin des élections régionales



Ils s’inquiètent des conditions du vote et ruminent encore la méthode de concertation, une «mascarade» selon eux ⤵️ https://t.co/lF8kuuGrpm — Libération (@libe) April 14, 2021

♦ Louis Aliot, de Saint Jean-Baptiste au prophète Mahomet

Samedi 10 avril 2021, environ 300 personnes ont défilé dans les rues de Perpignan afin de protester contre le nouveau logo de la ville, imposé par le nouveau maire RN Louis Aliot.

#Perpignan. « Touche pas à ma catalane » : des habitants protestent contre le nouveau logo de la ville https://t.co/v0g9fzEVZZ via @actufr — Actu Occitanie (@actuoccitanie) April 12, 2021

Le maire Rassemblement national de Perpignan, Louis Aliot, a souhaité mardi un “bon ramadan” aux “Français musulmans”, dans un tweet relayé par Marine Le Pen, la présidente du parti, engagée dans un combat pour “éradiquer” l’islamisme mais accusée pars ses adversaires de stigmatiser les musulmans. “Je souhaite un bon Ramadan à tous mes compatriotes français-musulmans et particulièrement à mes amis harkis avec qui nous partageons l’amour de notre beau pays la France avec respect et dignité”, a écrit sur Twitter l’ancien numéro deux du RN, d’origine pied-noir.

♦ Les chaînes locales Vià Occitanie rejoignent le groupe La Dépêche

Le groupe Altice, propriétaire de BFM TV, est revenu dans le jeu à quelques heures de l’audience du tribunal de commerce de Nîmes mais c’est à La Dépêche du Midique les juges ont choisi de confier la destinée du réseau de télés locales Vià Occitanie. Depuis lundi, le groupe de presse toulousain (propriétaire de six quotidiens en Occitanie et de Midi Olympique) a une nouvelle corde à son arc : son offre à un million d’euros pour la reprise des fréquences de Vià Occitanie à Toulouse, Montpellier et Perpignan a fait mouche.

Occitanie : « La Dépêche du Midi » souffle les télés locales Vià Occitanie au groupe Altice (et à BFM TV) https://t.co/Mk4su02jUh via @20minutes pic.twitter.com/U6h5tTlQya — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) April 13, 2021

⊕ Les Echos / Les salariés de ViàOccitanie soulagés après la reprise de leur groupe par La Dépêche du Midi

Le tribunal de commerce de Nîmes a validé la reprise de trois chaînes de télévision locale du groupe ViàOccitanie au groupe de presse quotidienne régionale La Dépêche du Midi.

La Dépêche du Midi reprend trois télévisions locales de ViàOccitanie https://t.co/3390hGyszV — Les Echos (@LesEchos) April 14, 2021

♦ Zoo, alimentation : de notre rapport à l’animal

⊕ Reporterre / Un zoo de luxe reste un parc qui enferme les animaux

Loups en fuite, animaux sauvages enfermés, hectares défrichés… L’ouverture prochaine du parc EcoZonia dans les Pyrénées-Orientales, qui propose aux visiteurs de dormir avec les prédateurs, n’est pas plus écologique qu’un zoo normal, explique l’auteur de cette tribune. Joseph Genebrier est président de l’association Atis et membre de Frene 66. EcoZonia est un parc animalier privé situé à Cases-de-Pène, dans les Pyrénées-Orientales. Il n’a pas encore ouvert ses portes au public qu’il se targue déjà, sur son site internet, d’offrir au visiteur une expérience unique en Europe : « Entrer dans l’intimité des prédateurs. »

L’ouverture prochaine du parc #EcoZonia dans les Pyrénées-Orientales, qui propose aux visiteurs de dormir avec les prédateurs, n’est pas plus écologique qu’un zoo normal, explique l’auteur de cette tribune. 🐯 https://t.co/q6FMsBqF5K — Reporterre (@Reporterre) April 12, 2021

Le Prix du roman d’écologie, dont « l’Obs » est partenaire, a récompensé un premier roman : « Le Chant du poulet sous vide ». Cette fable animalière explore la « dissonance cognitive » de tous ceux qui composent avec le système dont ils dépendent (oui, nous tous). […] Je prenais beaucoup de photos. Ce qui m’a le plus marquée, ce sont les montagnes de viande dans les supermarchés géants à côté de Perpignan. Ce sont des piles de cadavres qui vous dépassent. J’étais terrifiée. La terreur est une émotion qui m’intéresse. Mais dans les supermarchés, j’éprouve aussi un étrange repos. Il y a un sens de circulation, on est là pour consommer. C’est simple.

♦ Le modèle “Élysée” des espadrilles Payote

Une collaboration unique. Les espadrilles de la marque Payote, basée à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ont tapé dans l’oeil de l’Elysée. Des paires spéciales vont être fabriquées. C’est ce qui s’appelle une collaboration de prestige. La marque d’espadrilles Payote, implantée à Perpignan (Pyrénées-Orientales), a tout simplement tapé dans l’œil de l’Elysée. Des paires spéciales vont être conçues en vue de l’été 2021.

♦ ProD2 – Jeudi soir, ils ont mis le feu

⊕ Le Figaro / Malgré le confinement … des supporters de Béziers allument des fumigènes en plein match

Une séquence ubuesque. Et qui pose des questions en ces temps de confinement et de couvre-feu. En ouverture de la 27ejournée de Pro D2, Béziers accueillait jeudi soir Perpignan pour un derby sulfureux (remporté par l’Usap 19 à 14). Pendant le match, plusieurs supporters biterrois sont parvenus à pénétrer dans le stade alors que le match se jouait à huis clos comme toutes les rencontres sportives en France.

Malgré le confinement … des supporters de Béziers allument des fumigènes en plein match https://t.co/JApFTDAtY6 — Sport24 ⭐️⭐️ (@Sport24Team) April 16, 2021