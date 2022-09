Revue de presse du 18 septembre 2022 l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 18 septembre 2022 à 09:04

#RevuedePresse – Le train des Catalans, Université et Saint-Jacques, la greffe impossible ? Aliot-Bardella qui remportera le flambeau du RN ? Et le musée de Céret parmi le top 10 des JEP.

Prendre le train sauvera-t-il les Catalans et le climat ? That is the question !

⊕ Le Monde / Donner la priorité au ferroviaire nécessite un doublement des investissements qui lui sont consacrés

Osons le train, car celui du climat ne passera pas deux fois, plaide, dans une tribune au « Monde », Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports, regrettant que la priorité donnée à cette « épine dorsale » de la mobilité soit encore relative.

Des TGV Ouigo assureront quotidiennement la liaison entre Paris et Quimper, et entre Paris et Brest, dès 2023. Les billets de ce service low-cost seront proposés « à partir de 19€», promet la SNCF. Le service de TGV low-cost de la SNCF « étend sa toile en France », annonçait samedi le directeur général de Ouigo sur Twitter. Avec trois nouvelles destinations pour 2023 : La Rochelle, Perpignan… et Brest !

Université – Saint-Jacques, la greffe ne prend pas !

À Perpignan, le campus qui accueille les étudiants en droit est implanté au milieu d’un quartier gitan défavorisé. Insultés, suivis, et parfois agressés, ils effectuent leur rentrée dans un sentiment d’insécurité, entendu par la municipalité. «Je n’irais pas jusqu’à dire que c’est un coupe-gorge, mais presque» . Formule alarmante mais pesée, c’est ainsi que Marie* définirait l’université dans laquelle elle a effectué sa dernière année de licence de droit, à Perpignan. Implanté au cœur du quartier Saint-Jacques, centre historique de la ville occupé désormais par la communauté gitane, le campus dit «Mailly» détonne au milieu des immeubles délabrés.

Aliot – Bardella, les 2 faces de la médaille du RN

⊕ La Croix / Louis Aliot et Jordan Bardella, deux visions pour le Rassemblement national

Le maire de Perpignan et le président par intérim du RN incarnent des parcours et des profils différents pour succéder à Marine Le Pen. Celle-ci restera de toute façon la cheffe de l’extrême droite. Louis Aliot et Jordan Bardella : deux générations et deux profils distincts s’affrontent pour la présidence du Rassemblement national, qui effectue sa rentrée politique ce week-end au Cap d’Agde (Hérault).

L’incinérateur de Calce est le deuxième plus gros émetteur de France en gaz nitreux

En 2020, l’incinérateur d’ordures ménagères de Toulouse a recraché dans l’atmosphère pas moins de 322 tonnes d’oxydes d’azote (NOx), ces gaz toxiques qui contribuent à dégrader la qualité de l’air et aux multiples effets délétères sur la santé. Il est de très loin l’incinérateur le plus polluant de France en matière d’émissions de NOx, selon les chiffres officiels, compilés par l’association Zero Waste Toulouse et publiés mercredi 14 septembre. Il rejette ainsi plus du double de celui de Calce (Pyrénées-Orientales), deuxième plus gros émetteur de France avec « seulement » 156 tonnes.

Le musée de Céret recommandé parmi le top 10 des JEP

Vous vous demandez quoi faire ce week-end ? Voici un petit guide des 10 meilleures expositions et ateliers à visiter dans toute la France. (…) Chagall, Modigliani, Soutine et leurs ami·e·s au musée d’art moderne Céret, dans les Pyrénées-Orientales. Le musée d’art moderne de Céret invite son public à découvrir leur exposition du moment “Chagall, Modigliani, Soutine & Cie, L’École de Paris (1900-1939)”, à travers des visites guidées gratuites. Cette exposition – qui court jusqu’au 13 novembre 2022 – met en avant l’influence qu’ont eue les “artistes d’origine étrangère à la scène artistique parisienne au cours de la première moitié du XXe siècle” et comment l’École de Paris s’est bâtie autour de cette ébullition créative, explique l’institution située dans les Pyrénées-Orientales, non loin de la frontière espagnole.

