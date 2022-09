Revue de presse du 11 septembre l « Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales »

Article mis à jour le 11 septembre 2022 à 08:04

Après une longue pause estivale, la revue de presse est de retour. Visa et les images de Marioupol font la Une des médias, et Ségolène Royal déclare « Je me suis trompée« . Louis Aliot et Jordan Bardella visent la succession de Marine Le Pen.

Le Visa d’Or 2022 « convainc » Ségolène Royal – « Je me suis trompée »

⊕ Le Monde / Pourquoi le bombardement de la maternité de Marioupol continue d’alimenter la propagande russe

Les propos de Ségolène Royal sur le bilan humain de cette attaque, survenue au mois de mars, ont mis en lumière une désinformation persistante sur ce sujet. « Je me suis trompée. » Après ses déclarations polémiques début septembre, mettant en question la gravité du bombardement russe de la maternité de Marioupol, l’ancienne ministre socialiste Ségolène Royal a finalement reconnu une erreur.

Le 34e festival international de photojournalisme de Perpignan, Visa pour l’image, a récompensé plusieurs photographes pour leur travail sur la guerre en Ukraine. Le Visa d’or News, le prix le plus prestigieux du festival, a été décerné à Evgeniy Maloletka pour sa couverture du bombardement de Marioupol, une ville du sud de l’Ukraine qui a été lourdement touchée par les frappes russes en mars. Après l’attaque de l’hôpital de Marioupol par les forces russes, les photos d’Evgeniy Maloletka de l’agence de presse AP avaient fait le tour du monde.

Contactée par «CheckNews», l’ancienne élue socialiste revient sur ses propos tenus sur le bombardement de la maternité de Marioupol, qu’elle retire, et dont elle regrette l’instrumentalisation. (…) Des propos étonnants, sachant que le drame de la maternité a été documenté, ainsi que la mort d’une des victimes, par des journalistes, dont l’un, Evgeniy Maloletka (Associated Press) vient d’ailleurs d’être récompensé à Perpignan d’un Visa d’or pour son travail dans la ville assiégée.

Visa pour l’Image, Françoise Huguier, Alain Ernoult, Paolo Woods, Arnaud Robert…

« La Croix » présente trois auteurs mis à l’honneur au Festival de photojournalisme de Perpignan. Le photoreporter Eugene Richards, qui s’est employé à suivre les oubliés et des déshérités de l’Amérique. (…) Françoise Huguier, inlassable voyageuse. (…) Sabiha Çimen, autodidacte dévoilant le monde secret des écoles coraniques féminines.

Plutôt que des catastrophes et autres inondations ou sécheresses, des photographes font le choix de montrer les splendeurs d’une nature vulnérable et l’impact de l’humain sur ses richesses, avec des approches différentes, mais un même but: susciter l’émotion pour réveiller les consciences.

À Perpignan, le festival de photojournalisme Visa pour l’image raconte le monde tel qu’il se montre. Pour cette édition 2022, une exposition marquante détaille les obsessions d’habitants de 10 pays à partir du contenu de leurs boîtes de médicaments.

Aliot – Bardella, le match qui monopolise les antennes

⊕ Les Echos / Jordan Bardella distance Louis Aliot auprès des sympathisants RN

Selon le dernier baromètre Elabe pour « Les Echos », le jeune eurodéputé du Rassemblement national, Jordan Bardella, jouit d’une image bien plus flatteuse auprès de l’électorat d’extrême droite que le maire de Perpignan Louis Aliot, alors que les deux se sont déclaré candidats à la succession de Marine Le Pen à la tête du parti.

«Vous ne devriez pas croire tout ce que l’on vous dit.» À tous les journalistes qui suivent de près la rentrée du Rassemblement national, le conseil paraîtra familier. Le 5 novembre, lors du 18e congrès de la formation, le parti nationaliste doit désigner le successeur de Marine Le Pen, qui a choisi d’abandonner la présidence pour se consacrer à son groupe à l’Assemblée nationale. L’occasion, aussi, de dévoiler au grand jour les bisbilles internes.

Elsan recrute aux Deferlantes et Les Limiñanas publient « Electrified »

Face aux difficultés de recrutement, des entreprises testent de nouvelles formules pour attirer les candidats et des profils nouveaux, voire atypiques. Tour d’horizon de quelques initiatives. (…) Elsan recrute en musique aux Déferlantes. Décrocher un job en dansant sur la musique de Juliette Armanet ou des Black Eyed Peas ? Cet été, les recruteurs du groupe de cliniques Elsan ont installé deux stands de recrutement au festival Les Déferlantes à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). « Face à la concurrence, nous voulions créer de la différence, marquer notre visibilité autrement » , explique Amel Jouanny, directrice des ressources humaines des Pyrénées-Orientales et de l’Aude d’Elsan.

⊕ Le Figaro / Les Limiñanas, un vrai conte de fées

Le groupe français publie sa première anthologie, Electrified. Une belle manière de saluer plus de dix ans d’activisme rock, depuis leur cave occitane jusqu’aux scènes internationales. À la fin du mois dernier, les Limiñanas se sont offert un grand frisson en se produisant sur la grande scène du festival francilien Rock en Seine. «C’était impressionnant, se souvient Lionel.

