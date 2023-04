Revue de presse du 2 avril l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 2 avril 2023 à 08:30

Qu’y a-t-il au menu de la revue de presse de ce dimanche ? Nécessaire adaptation face à la sécheresse, chiffres de la délinquance à Perpignan et quel festival pour remplacer les Déferlantes.

Vous l’avez manquée ? Relire la précédente revue de presse. Image de Une, archives Deferlantes 2019.

À Céret, «la cerise sur le Château» succédera aux Déferlantes

En 2022, Céret (Pyrénées-Orientales) a eu le privilège d’accueillir « Les Déferlantes », un prestigieux festival de musique. Cette année, l’événement sera organisé au Barcarès mais la municipalité a déjà prévu un nouveau rendez-vous pour le remplacer. Baptisé « La Cerise sur le Château », il aura lieu du vendredi 11 au dimanche 13 août 2023 au château d’Aubiry. La programmation n’a pas encore été dévoilée.

Perpignan, nouveau Las Vegas, guerre de l’eau dans les Pyrénées-Orientales, quand l’eau redéfinit les territoires

Quand l’absence d’eau frappe tout l’hiver le département, les habitants peaufinent leurs réflexions sur le climat et certains s’en remettent au divin pour faire tomber la pluie. Le seau en plastique est rempli de pissenlits fraîchement coupés. Henriette, canne léopard dans la main droite, couteau de boucher rouillé dans la main gauche, a le front encore ruisselant. Les pentes sont rudes à Escaro, village en cul-de-sac situé dans les Pyrénées-Orientales. Après le bourg, il ne reste que la montagne. Henriette, doyenne des lieux, porte lourdement ses 91 ans. Elle compte préparer les pissenlits en salade, après les avoir lavés à grande eau – son fils adore. Elle se déplace peu et ne pensait pas en trouver autant : la sécheresse frappe le village depuis huit mois, comme tout le département. Les bas-côtés des ruelles jaunissent. Pas de pluie, la rivière qui ravitaille le village tout essoufflée, le château d’eau vidé. Il y a quelques semaines, Henriette aurait eu le robinet coupé sans un ravitaillement en eau potable par des camions-citernes.

Pour faire face à la pénurie d’eau, les agriculteurs de toutes les productions – grandes cultures, maraîchages ou élevages – cherchent la parade. « Depuis le 1er janvier 2022, on note un déficit hydrique de 25 %, déplore Serge Zaka, consultant indépendant en agroclimatologie. Les précipitations abondantes en mars ne sont pas suffisantes pour inverser la tendance. La gravité de la situation est plus importante dans la partie sud de la France qu’au nord. » Dans les Pyrénées-Orientales, où le climat devient « aride » , selon le spécialiste, il n’a plu que 200 millimètres en un an. En première ligne, les paysans tentent de faire évoluer leurs pratiques. C’est le cas d’André Trives, maraîcher à Elne, à 12 kilomètres de Perpignan.

La manifestation à Sainte-Soline autour de la mégabassine que projettent des agriculteurs locaux symbolise l’accroissement des tensions autour de cette ressource. Dans les Deux-Sèvres comme ailleurs. (…) La Têt dans les Pyrénées-Orientales. Sur ce fleuve, le plus long du département et qui passe dans Perpignan, deux barrages ont été érigés pour éviter les crues éventuelles de l’automne et permettre aussi de stocker l’eau pour soutenir l’agriculture irriguante l’été. « Pour avoir le droit de stocker de l’eau, ce barrage doit tout de même laisser passer un débit minimum biologique pour les besoins de la faune et la flore en aval, explique Alexis Guilpart. Le préfet du département avait accordé une dérogation ces dernières années permettant de rendre un débit moindre que celui prévu. »

⊕ Le Figaro / Ville par ville, ce que révèle le palmarès de la délinquance en France

De Bordeaux à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), le chaos sécuritaire et les jours de « colère » sociale ont pour toile de fond une radicalisation des comportements partout sur le territoire. Les villes souffrent et les campagnes commencent sérieusement à les imiter. Sur une année pleine, les chiffres 2022 du ministère de l’Intérieur sont impitoyables. Nous les avons rapportés à la population locale, pour mieux contextualiser les phénomènes. La carte de France qui en découle se révèle des plus éclairantes. (…) Concernant les cambriolages de résidences principales, indicateur clé pour l’opinion, c’est à Aix-en-Provence, Lyon et Bordeaux que les voyants virent à l’écarlate dans la liste des 40 grandes villes françaises. Pas moins de 3 422 faits dans la cité des Gaules de l’écologiste Grégory Doucet l’an dernier (+ 37,7 %). Du côté des violences familiales, Saint-Denis s’allume une fois de plus en rouge (58 faits pour 10 000 habitants), devant Mulhouse, Reims et Perpignan.

